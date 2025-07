Ce pack OnePlus avec tablette + écouteurs sans fil à moins de 200 € est la bonne affaire à saisir aujourd’hui, mais il faut faire vite !

La tablette OnePlus Pad Go 4G LTE et les Ă©couteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro offerts, c’est l’offre du moment Ă ne pas rater si vous cherchez un pack complet et Ă©quilibrĂ©. Le tout passe de 329 euros Ă 199 euros, jusqu’Ă demain seulement.

OnePlus a continuĂ© d’étendre sa gamme tech avec des produits accessibles, bien conçus et sans fioritures. Cette Pad Go LTE, avec ses 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, coche toutes les cases pour une utilisation polyvalente : web, sĂ©ries, streaming, bureautique lĂ©gère ou mĂŞme un peu de gaming. Et, aujourd’hui, le constructeur lance une vente flash jusqu’Ă demain pour obtenir la tablette avec une ristourne de 130 euros et des true-wireless offerts.

Les atouts de cette OnePlus Pad Go

Une dalle de 11,35 pouces 2.4K

Autonomie solide et recharge rapide 33 W

Écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro offerts

Au lieu de 329 euros, la OnePlus Pad Go est aujourd’hui disponible en promotion Ă 199 euros sur OnePlus, avec les Ă©couteurs Nord Buds 3 Pro en cadeau, d’une valeur de 79 euros.

OnePlus Pad Go : une tablette pratique et bien finie

Le format 11,35 pouces de la OnePlus Pad Go reste parfait pour la mobilité, avec un écran LCD 2.4K lumineux et fluide, propice à la lecture de Comics ou à la navigation web. Elle tourne sous OxygenOS Pad (Android 15) optimisé pour un usage tablette, avec de bons outils multitâches.

Sous le capot, un SoC Helio G99, Ă©paulĂ© par 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2, assure des performances stables et sans chauffe, idĂ©ales pour de la consommation multimĂ©dia. La 4G LTE intĂ©grĂ©e permet de rester connectĂ© partout, sans dĂ©pendre d’un Wi-Fi et si vous cherchez une belle offre, n’hĂ©sitez pas Ă visionner notre comparateur de forfait.

Côté son, quatre haut-parleurs Dolby Atmos assurent un rendu correct pour les films et les vidéos, complétant l’expérience sans forcément ajouter une enceinte externe.

OnePlus Nord Buds 3 Pro, efficaces pour le quotidien

Les OnePlus Nord Buds 3 Pro inclus dans ce pack ajoutent une vraie valeur. Ces écouteurs sans fil proposent une réduction active du bruit efficace pour leur gamme, un mode transparence pratique, et un rendu sonore équilibré, avec des basses présentes sans excès.

L’autonomie grimpe à 44 heures avec le boîtier et 12 heures sans, de quoi voir venir sans stress, et la charge rapide permet de récupérer plusieurs heures d’écoute en quelques minutes. Le design reste compact, léger, et confortable à l’usage.

Côté compatibilité, ils s’intègrent parfaitement à l’écosystème OnePlus, mais fonctionnent évidemment avec tout appareil Android et iOS par Bluetooth. Un bon complément pour profiter au mieux de la tablette, que ce soit pour la vidéo, les appels ou la musique.

Pour en savoir encore plus, consultez notre prise en main de la OnePlus Pad Go et lisez notre test complet sur les OnePlus Nord Buds 3 Pro.

