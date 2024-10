Top 5 des applications pour lire BD, comics et mangas sur tablette

Pour Android et iPad, découvrez les meilleures librairies numériques et leurs applications pour lire BD, comics et mangas en mode nomade.

Meilleures applications BD, comics, manga pour tablettes // Source : Frandroid

Faire une collection de mangas ou d’une série de bandes dessinées, ça fait joli sur les étagères, mais ce n’est pas très pratique à lire dans les transports ou à emmener pendant les vacances. Heureusement, grâce à nos fidèles compagnons numériques – les tablettes – la bibliothèque de vos rêves tient dans la paume de votre main. Voici notre sélection des 5 meilleures applications pour savourer vos histoires graphiques où que vous soyez.

BD comics by izneo

BD comics by izneo est une plateforme numérique associée à une application mobile gratuite qui dispose d’un catalogue de plus de 40 000 titres. L’interface est claire et la recherche est intuitive grâce aux différentes catégories disponibles.

Le lecteur pourra gérer efficacement ses favoris et sa bibliothèque numérique, et disposer d’options de lecture très pratiques. Reprise de la lecture en cours, différents modes d’affichage, lecture hors ligne ou encore HD sont au programme. Pour accéder aux ouvrages, vous pouvez prendre un abonnement ou acheter des versions numériques individuelles.

BD comics by izneo Télécharger gratuitement

MANGA Plus by SHUEISHA

Dédié entièrement aux bandes dessinées japonaises, MANGA Plus by SHUEISHA est une plateforme numérique gratuite qui vous donne accès aux derniers mangas de l’éditeur SHUEISHA, sortis en simultané au Japon. Le catalogue proposé est riche et varié, et les mangas sont traduits dans différentes langues (principalement l’anglais, mais aussi le français, l’espagnol, etc.).

La plateforme vous donne accès gratuitement à 3 chapitres d’une série (au début et à la fin), permettant de découvrir de nouveaux mangas. Les abonnés au service Max pourront piocher dans la bibliothèque de 17 000 chapitres et sans publicité.

MANGA Plus by SHUEISHA Télécharger gratuitement

Mangas.io

Lancé en 2020, Mangas.io est une plateforme de mangas au format numérique dont le catalogue avoisine les 250 séries, soit plusieurs milliers de titres, aussi bien des webtoons, des Manhwa, des Seinens que des Shōnens ou des Shōjos, et même des créations originales.

Certains titres sont en Simultrad, vous permettant de découvrir tous les nouveaux chapitres de vos mangas préférés lorsqu’ils sortent en Asie. Vous pouvez profiter de l’ensemble du catalogue pendant les 7 jours d’essai, puis il vous faudra souscrire un abonnement si la plateforme vous plait.

WebToon

WebToon est un service gratuit (avec publicités non invasives) qui vous donne accès à une impressionnante bibliothèque de webtoons, c’est-à-dire des mangas, BD et comics au format vertical, adapté à une lecture nomade sur smartphone et tablette.

Les lecteurs pourront profiter d’options de lecture indispensables comme la reprise d’une lecture en cours, les favoris, les recommandations de séries en fonction des lectures précédentes, etc. Mais ce qui distingue WebToon des autres applications, c’est son service Canvas qui permet aux auteurs et dessinateurs de publier leurs propres contenus et ainsi d’avoir un avis honnête et impartial de la communauté.

WEBTOON Télécharger gratuitement

Tappytoon

Sur le même principe que WebToon, Tappytoon propose des mangas, manhwa, BD et webcomics au format vertical (presque gratuitement). Mais là où Tappytoon diffère, c’est que tous les contenus ne sont pas gratuits. Bien que de nombreux chapitres de vos lectures préférées soient gratuits, d’autres nécessitent d’être débloqués avec un nombre de points requis.

Ces derniers, aussi appelés Tokens, peuvent être gagnés en regardant de la publicité ou achetés directement dans la boutique. Dans la bibliothèque, vous trouverez différentes catégories pour trouver des lectures si vous manquez d’inspiration, et vous pouvez vous abonner pour être alerté lorsqu’un nouvel épisode est mis en ligne.

Tappytoon Comics, Webtoons, BD Télécharger gratuitement