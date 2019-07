En France, en Europe ou à l’international, pour un week-end ou pour un mois, le smartphone est désormais l’accessoire indispensable du voyageur. Voici notre sélection d’applications pour des vacances réussies.

Vous partez en vacances et vous n’êtes pas sûr de savoir comment vous y prendre ? Pourquoi ne pas vous reposer sur votre smartphones pour vous aider lors de toutes les étapes de votre voyage ? Voici notre liste des meilleures applications pour les voyageurs.

Le gestionnaire de voyages

La première application à installer est un gestionnaire de voyage tout-en-un, qui regroupera vos billets d’avion, vos réservations d’hôtel et vous suggérera des activités (musées, restaurants…) en fonction de l’heure, de la météo et de votre localisation.

Celle qui écrase toute concurrence est TripIt. Avec son ajout automatique des informations sur votre voyage, elle possède toutes les fonctionnalités voulues pour ce type d’application. Seul petit point noir : elle est en anglais uniquement.

TripIt est le gestionnaire de voyages par excellence. Qu'importe d'avoir plusieurs réservations d'hôtel et plusieurs vols d'avion durant le voyage, TripIt regroupe toutes vos réservations et vous fournit un plan de la ville avec les lieux importants.

Fonctionne de manière automatique

Fournit un plan de la ville avec les lieux importants

Voyager en Europe

Pour arriver à destination, on peut emprunter différents moyens de transport. Si vous traversez l’Europe, GoEuro est le meilleur service capable de comparer l’avion, le train et le bus, ce à l’échelle européenne.

GoEuro est un comparateur qui permet de comparer toutes les compagnies et tous les moyens de transport, de réserver le meilleur trajet pour votre voyage en Europe, et de retrouver tous vos billets numériques dans une application.

Réservez le meilleur trajet pour votre voyage en Europe

Retrouvez tous vos billets numériques dans une application

Les billets de train

Pour réserver un billet de train, il y a naturellement Oui.SNCF, l’agence de voyages de la SNCF, mais il y a aussi et surtout Trainline, anciennement Capitaine Train, qui commercialise les mêmes billets de train aux mêmes prix, mais avec une interface souvent citée comme un modèle d’ergonomie, tous secteurs confondus.

Trainline permet d'acheter des billets rapidement, dans toute l'Europe, avec l'expérience de réservation la plus simple et efficace, et d'être alertés du départ et de tout incident.

L’expérience de réservation la plus simple et efficace

Soyez alertés du départ et de tout incident

L'application de réservation officielle de la SNCF permet de réserver tout types de transports, de regrouper vos billets tous réunis, et d'être informé sur votre trajet.

Vos billets tous réunis

Soyez informé sur votre trajet

Prendre l’avion

Pour aller plus loin, la seule option est l’avion. Mais c’est le moyen de transport le plus concurrentiel, donc le plus difficile à dompter : les tarifs fluctuent constamment. Dans ce contexte, l’application Hopper ne vous propose pas seulement d’acheter le billet le moins cher à l’instant T, mais prédit le meilleur moment pour l’acheter. Il lui manque malheureusement quelques compagnies aériennes.

Nous recommandons donc de consulter parallèlement d’autres comparateurs de prix, tels Hipmunk, puissant mais exclusivement disponible en anglais, ou bien Kayak, dont l’interface est soignée.

Et si Google Flights n’a pas encore été porté sur mobile, il vaut le détour sur ordinateur.

Hopper est un comparateur de vols qui compare les prix des billets d'avion, vous permet de savoir à quel moment le billet sera moins cher, et dispose d'un système de notification pour ne pas rater de prix bas.

Vous permet de savoir à quel moment le billet sera moins cher

Système de notification pour ne pas rater de prix bas

Hipmunk compare les billets d'avion et les chambres d'hôtel parmi beaucoup de sources.

...et les chambres d'hôtel...

parmi beaucoup de sources.

Si vous prenez l’avion, il existe de jolies applications de suivi des vols, mais la valeur la plus sûre est l’application de votre compagnie aérienne. Elle vous permet de vous enregistrer (check-in), de présenter votre billet électronique et d’être alerté en cas de retard ou de changement de porte d’embarquement.

L'application Air France permet d'accéder à tous les vols Air France et Joon dans une application, de modifier votre voyage et votre compte, et dispose d'une carte d'embarquement numérique intégrée.

Modifiez votre voyage et votre compte

Carte d'embarquement numérique intégrée

Lufthansa propose de nombreuses destinations, la possibilité de s'enregistrer à l'aéroport depuis son smartphone, et l'accès à son compte fidélité "Miles and More".

Possibilité de s'enregistrer à l'aéroport depuis son smartphone

Accès à son compte fidélité "Miles and More"

EasyJet permet de réserver des vols à bas prix dans toute l'Europe, d'ajouter des extras à votre voyage, et de suivre votre avion et télécharger votre billet.

Ajoutez des extras à votre voyage

Suivez votreavion et téléchargez votre billet

GPS en voiture

Pour circuler en voiture, il vous faut certainement une application de navigation GPS. Waze est la référence, mais elle exige une connexion à Internet. Si vous voyagez en France ou en Europe, ce n’est plus un problème, maintenant que l’itinérance (roaming) est incluse. Si vous voyagez à l’international ou si vous voulez économiser votre volume d’internet pour d’autres usages, vous pouvez utiliser le mode hors connexion de Google Maps, ou bien vous tourner vers une application de navigation 100 % hors ligne, telle que HERE WeGo. N’oubliez alors pas de désactiver vos données mobiles, ou de vérifier notre guide des meilleures applications GPS hors ligne.

Waze permet d'être alerté des bouchons, accidents & radars, dispose d'un calcul en direct du meilleur itinéraire, et permet de trouver un parking et de l'essence moins cher.

Calcul en direct du meilleur itinéraire

Trouvez un parking et de l’essence moins cher

Google Maps propose les horaires et lignes de transport en commun, un GPS pour votre véhicule, et permet de trouver les meilleurs restaurants, bars, musées...

GPS pour votre véhicule

Trouvez les meilleurs, restaurants, bars, musées...

HERE WeGo est une application de cartographie complète alternative à Google Maps, permet de trouver des itinéraires avec tous les moyens de transport, et de télécharger les cartes hors connexion.

Trouvez des itinéraires avec tous les moyens de transport

Téléchargez les cartes hors connexion

Une fois sur place

Pour vous déplacer sur place, si vous n’avez pas votre propre voiture, les deux solutions universelles sont les transports en commun, le taxi… ou le VTC. Uber est un service controversé, mais il présente l’avantage d’opérer dans plusieurs villes du monde. Pour naviguer par le métro, le bus ou encore le tramway, Citymapper et Google Maps permettent de trouver facilement la ligne à prendre.

Uber est votre chauffeur privé disponible à tout instant, disponible dans plus de 500 villes, et permet de payer instantanément par carte bancaire.

Disponible dans plus de 500 villes

Payez instantanément par carte bancaire

Citymapper regroupe tous les transports urbains en une seule application pour tous les transports et toutes les villes, fournit des informations de trafic en temps réel, et affiche les sorties de métro et du placement idéal dans les rames.

Informations de trafic en temps réel

Affichage des sorties de métro et du placement idéal dans les rames

Où dormir ?

Pour se loger, il y a l’embarras du choix : vous pouvez trouver une chambre d’hôtel avec un service comme Booking.com, un appartement avec Abritel ou Airbnb, ou emplacement pour planter sa tente chez des particuliers avec Gamping.

Booking.com propose plus d'un million d'hébergements disponibles, permet de réserver et modifier votre choix en un instant, et de consulter et rédiger des avis de qualité.

Réservez et modifiez votre choix en un instant

Consultez et rédigez des avis de qualité

Abritel - Home Away offre un large choix de logements, un catalogue étalé sur plus de 190 pays, et un système de coup de cœur pour sauvegarder ou comparer des logements.

Catalogue étalé sur plus de 190 pays

Système de coup de cœur pour sauvegarder ou comparer des logements

Airbnb propose 4 millions de logements dans 191 pays, des logements de charme pour des vacances uniques, et permet de rencontrer votre hôte et profiter de ses conseils.

Des logements de charme pour des vacances uniques

Rencontre votre hôte et profitez de ses conseils

Gamping permet de découvrir une nouvelle façon de faire du camping chez l'habitant, de s'éloigner des établissements classiques, et constitue une bonne alternative économique.

S'éloigner des établissements classiques

Une bonne alternative économique

Quand il fait faim

L’éditeur Lonely Planet décline ses célèbres guides touristiques sous forme d’une application aboutie. Il y a aussi TripAdvisor, dont la fiabilité des avis est parfois remise en cause, mais qui a le mérite de couvrir le monde entier gratuitement. Enfin, LaFourchette vous permet de trouver un restaurant aux alentours et de réserver à des tarifs avantageux. Le service n’est disponible qu’en France et dans une poignée de pays étranger.

Guides by Lonely Planet est une référence en guides de voyage, permet de télécharger le contenu pour le mode hors-ligne, et dispose de fonctionnalités bienvenues.

Télécharger le contenu pour le mode hors-ligne

Des fonctionnalités bienvenues

TripAdvisor fournit des informations sur tous les hôtels, restaurants & sorties, permet de réserver votre hôtel au prix le plus intéressant, et de laisser des avis et des photos pour aider les autres voyageurs.

Réservez votre Hôtel au prix le plus intéréssant

Laissez des avis et des photos pour aider les autres voyageurs

Comprendre les langues étrangères

À l’étranger encore, vous aurez peut-être besoin d’un traducteur pour comprendre ou vous faire comprendre. C’est justement le but de Google Traduction, qui traduit le texte, la voix et même des panneaux en réalité augmentée. L’application peut fonctionner sans connexion à internet si vous avez téléchargé les packs de langues adéquats.

Pour traduire des affiches, des panneaux et autres menus au restaurant, Google Lens reconnait facilement les caractères de tous les systèmes linguistiques et propose de renvoyer directement vers Google Traduction pour en comprendre la signification. De plus Google Lens, peut reconnaître certains objets, bien que la fonctionnalité ne soit pas très précise pour le moment.

Vou pouvez aussi tout simplement apprendre une langue étrangère et nous vous proposons une sélection des meilleures apps pour prendre des cours.

Google Traduction permet de traduire des textes dans 103 langues différentes, de photographier du texte dans la rue pour le traduire, et est utilisable partout même sans internet.

Photographiez du texte dans la rue et Google le traduit

Utilisable partout même sans internet

Google Lens permet d'utiliser votre caméra pour rechercher, offre la traduction et définition des textes, et la reconnaissance des bâtiments, animaux et plantes.

Traduction et définition des textes

Reconnaissance des bâtiments, animaux et plantes

Devises et paiements

En dehors de la zone euro, une application de conversion de devises vous aidera à ne pas dépenser sans compter. Nous vous recommandons XE.

XE propose de nombreuses devises disponibles, des taux de change en direct, et des fonctionnalités diverses comme le transfert d'argent.

Taux de change en direct

Fonctionnalités diverses comme le transfert d'argent

Convertir des devises est une chose, en payer en est une autre. En 2018, ne payez plus les commissions qu’appliquent les banques traditionnelles. Les FinTech vous permettent désormais de payer un minimum de frais : N26 vous propose d’ouvrir un véritable compte courant, Curve vous fournit une MasterCard débitant l’un de vos comptes existants, et Revolut vous fournit une carte bancaire à recharger.

N26 permet d'ouvrir votre compte en 10 minutes, de gérer votre budget en temps réel, et offre une expérience ergonomique.

Gérez votre budget en temps réel

Une expérience ergonomique

Curve centralise tous vos comptes sur une carte bleue, ne facture pas de frais en cas de paiement à l'étranger, et offre la possibilité de bloquer sa carte en un clic.

Pas de frais en cas de paiement à l'étranger

Possibilité de bloquer sa carte en un clic

Revolut permet de payer à l'étranger sans aucun frais, de détenir 29 types de monnaies différentes, et de disposer d'une seconde banque en une minute.

Détenez 29 types de monnaies différentes

Disposez d’une seconde banque en une minute

Faire ses comptes

N’attendez pas la fin des vacances pour faire les comptes, utilisez plutôt une application pour gérer vos dépenses en famille ou entre amis. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre sélection complète d’applications pour gérer son budget.

Tricount permet de gérer vos dépenses de groupe, de calculer ce que vos amis vous doivent, et facilite la gestion des comptes.

Calculez ce que vos amis vous doivent

Adieu la paperasse et bonjour les moments détendus

Split permet de créer un système de groupe, calcule automatiquement les dettes restantes, et fonctionne hors-ligne.

Calcule automatiquement les dettes restantes

Fonctionne hors-ligne

Splitwise dispose d'une interface claire, d'une gestion précise des comptes, et d'une interconnexion facile avec ses amis.

Gestion précise des comptes

Interconnexion facile avec ses amis

Maintenant que vous avez pu faire vos comptes avec vos amis ou votre famille, il est temps de payer votre dû. Pour cela, voici les meilleures applications pour transférer de l’argent à un proche simplement et en toute sécurité. Pour cela, le géant PayPal est parfaitement adapté, mais plusieurs alternatives existent, comme le français Lydia.

PayPal permet d'envoyer de l'argent autour du monde, de payer de façon sécurisée sur internet, et de consulter vos dépenses en un clin d'œil.

Payez de façon sécurisée sur internet

Consultez vos dépenses en un clin d'oeil

Lydia permet de rembourser vos amis en un clic, de payer sans contact, et est une application simple et efficace.

Payez sans contact

Une application simple et efficace