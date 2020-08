GPS : les meilleures applications avec info trafic pour éviter les bouchons

La route vous attend et les embouteillages vous angoissent ? Il y a aujourd'hui pléthores d'applications pour contourner les bouchons, éviter les dangers et faire que le trajet soit agréable. Voici notre sélection.

C’est le week-end le plus chargé de l’année qui se profile à l’horizon. Le chassé-croisé des vacanciers est en vue et la quête du chemin le moins embouteillé, le plus court si possible, est lancée. Pour cela, le smartphone s’avère un précieux allié afin d’avoir un œil sur le trafic routier et prendre la route sans stress.

Waze

La grande star de l’info trafic. La startup israélienne, désormais propriété de Google et partenaire privilégié de Google Maps, a réussi à devenir l’application numéro un pour la navigation sur smartphone. Et à la différence des applications concurrentes, Waze est gratuite. Vous allez entrer votre itinéraire et obtenir le plus pertinent pour vous rendre rapidement à destination en fonction du trafic renseigné par les utilisateurs, mais aussi pris en compte par la géolocalisation des utilisateurs.

Coyote

Le célèbre service d’aide au conducteur propose les habituelles fonctions de ses boîtiers GPS dans son application mobile (itinéraire, trafic en temps réel, renseignements fournis par la communauté…). La firme française a d’ailleurs ajouté plusieurs nouveautés à son application et ses boîtiers cet été. L’alerte « Personnel Autoroutier », lancée avec Autoroutes Trafic, va signaler les véhicules et le personnel en intervention sur le réseau autoroutier.

Le partenariat entre les deux acteurs permet déjà de récupérer les données des dangers identifiés comme les accidents, les véhicules arrêtés ou les objets sur les voies. La carte actualisée des routes départementales qui sont repassées de 80 à 90 km/h et inversement ; l’ajout de la fonction Sécurité Prédictive qui ajuste ses conseils pour aborder un virage dangereux en fonction de vos pratiques et de l’état de la route ou des conditions météo (fonction lancée sur le boîtier Coyote Up avec assistant vocal).

Pour les utilisateurs sous iOS, la confirmation vocale fait de plus son apparition pour permettre de confirmer des alertes sans quitter la route des yeux.

À partir de 5,99 euros par mois.

TomTom Go

L’application de navigation adapte sa technologie GPS automobile au mobile, en lui ajoutant les infos trafic du monde en temps réel. Une fiabilité connue sur les habituels boîtiers de la marque qui prend vie dans votre smartphone, moyennant de nombreuses options payantes pour avoir un service complet. Mais vous aurez la certitude d’avoir toujours le trajet le plus rapide, de connaître les zones de ralentissement afin de pouvoir les contourner. L’application vous alerte également des dangers. TomTom GPS Go permet aussi de stocker des cartes hors ligne (150 pays) pour circuler sans connexion internet, mais avec toutes les infos à disposition (points d’intérêt, hôtels, stations-service…).

À noter que TomTom propose une déclinaison gratuite AmiGO pour recevoir les infos trafic en temps réel et les alertes en cas de danger (embouteillages, routes fermées, zones dangereuses).

Mappy

Le service en ligne s’est doté d’une application mobile plutôt efficace. Elle compte sur son GPS très efficace pour proposer l’un des meilleurs services de trafic en temps réel. Vous obtenez des alertes personnalisées en cas de bouchon. Mais surtout, votre itinéraire comme l’info trafic sont adaptés à votre mode de transport (voiture, moto, vélo, etc.). Mappy propose également un comparatif des modes de transport pour que vous ayez une idée du coût et de la durée de trajet. Il est par ailleurs possible de déterminer et choisir son itinéraire en fonction de son empreinte carbone. Petit plus représentatif des très nombreux partenariats signés par l’entreprise française : d’autres services comme les hôtels, restaurants, parkings, vélos/trottinettes/scooters en libre-service ou encore fleuristes sont référencés.

Mode Conduite

Lancée par la Sécurité routière pour les véhicules comme les motos, cette application veut vous aider à vous reconcentrer sur la route. Pour cela, elle va envoyer des messages à vos interlocuteurs qui tentent de vous joindre en appel ou SMS lorsque vous êtes au volant. Le message peut être personnalisable selon vos groupes de contacts. Une fois que vous êtes arrivé à destination, vous êtes notifié des appels et SMS reçus. Seul bémol : elle coupe tellement toutes les fonctions de votre smartphone que votre musique ne démarrera pas non plus.

Roadly dashcam & speed camera

Une application utile pour accompagner vos déplacements. En plus de vous donner l’itinéraire, elle transforme votre smartphone en enregistreur vidéo et assistant intelligent. Car Roadly sait reconnaître les principaux panneaux de signalisation routière comme les limitations de vitesse, les avertissements et autres informations de danger, signaler les radars dans les pays autorisés. L’application vous prévient ainsi si votre vitesse est trop élevée.

Elle fonctionne en arrière-plan d’autres systèmes de navigation comme Waze, Google Maps, Apple Plans ou Coyote. Mais ses notifications apparaîtront si nécessaire en surimpression. Il faut que votre smartphone soit constamment branché sous peine de voir la batterie flancher rapidement. Vous pouvez également partager vos vidéos sur YouTube en un clic. À noter que le son est enregistré pour les appareils sous Android 4.1 et supérieurs ainsi que sous iOS.

Sur iOS, l’application se nomme RoadAR.

Calimoto

Pas vraiment d’info trafic en temps réel pour cette application à destination des motards, mais une mine d’informations pour un trajet réussi et adapté aux deux-roues. Il est possible d’obtenir un itinéraire adapté à ses envies ou sa façon de conduire. Et vous trouverez là une large communauté d’entraide et conseils.