5 applications pour suivre et réduire les dépenses énergétiques de la maison

Quel que soit votre fournisseur d’énergie, que vous soyez au gaz ou à l’électricité, il est important de suivre sa consommation pour gérer au mieux ses dépenses énergétiques et connaitre les appareils les plus énergivores.

Le gouvernement déploie pour la troisième année consécutive une campagne de sensibilisation pour la sobriété énergétique pendant l’hiver. “Chaque gestion compte : économisons l’énergie”, “je décale, je baisse, j’éteins” sont des mots faciles à dire, mais pas toujours facile à mettre en œuvre, quand on ne connaît pas les appareils les plus gourmands en énergie.

Ainsi, les fournisseurs d’électricité et/ou de gaz, proposent, dans leur grande majorité, des applications dédiées pour suivre les dépenses, gérer ses factures et profiter de conseils avisés sur les gestes écoresponsables à adopter au quotidien pour réduire ses factures et réduire son empreinte carbone.

Les applications de suivi de consommation d’énergie tous fournisseurs

Hello Watt

Connecté directement à votre contrat de fournisseur d’électricité et/ou de gaz, Hello Watt est une application qui vous permet de visualiser, en temps réel, vos dépenses énergétiques sur votre smartphone ou votre tablette Android ou iOS. Vous pouvez afficher les graphiques de vos consommations au mois, à l’année ou même à la journée, et tenant compte de l’abonnement heures pleines/heures creuses ou d’autres spécificités de votre contrat.

Il est possible de comparer vos consommations avec d’autres foyers du même secteur pour savoir si vous êtes vertueux en matière d’empreinte carbone, et de profiter de conseils écoresponsables pour faire des économies.

Info Watt

Autre application de suivi tous fournisseurs, Info Watt vous permet de suivre votre consommation d’électricité (uniquement) en temps réel, affichée en euros et en Watts afin de mieux maitriser son budget et trouver les appareils les plus énergivores. L’application est gratuite, mais s’accompagne d’un boitier Info Watt à installer sur votre compteur Linky.

Elle est réservée aux abonnés EDF bénéficiaires du chèque énergie mis en place par le gouvernement français. Compatible Android, iPhone et iPad, le système permet de mettre en place des seuils d’alerte afin de recevoir une notification lorsque ceux-ci sont dépassés.

Les applications dédiées des fournisseurs

EDF & Moi

Si votre fournisseur d’énergie (gaz et/ou électricité) est EDF, alors, vous pouvez télécharger et installer l’application EDF & Moi sur votre appareil mobile sous Android et iOS. Vous y retrouverez non seulement toutes les options de votre contrat et vos factures, mais aussi des outils de suivi de consommation, grâce au compteur Linky ou Gazpar.

Elle vous permet d’identifier les appareils les plus gourmands en énergie de manière à trouver des leviers pour faire des économies. Vous pouvez participer à des défis ou planifier des objectifs de réduction de votre consommation avec l’aide des trucs et astuces utiles pour réaliser des économies d’énergie.

TotalEnergies

À télécharger sur les smartphones et tablettes Android et iOS, TotalEnergies Electricité&Gaz est l’application mobile gratuite utile à tous les clients du fournisseur d’énergie TotalEnergies, leur permettant, entre autres, de consulter leur consommation en quasi temps réel.

Ils pourront également consulter et payer leurs factures, profiter de la messagerie pour contacter un conseiller, modifier leur contrat, signaler un déménagement, consulter l’historique des factures, etc.

ENGIE Electricité et Gaz

Autre fournisseur d’énergie, autre application gratuite dédiée. L’avantage d’Engie, c’est qu’il est possible de suivre sa consommation sur son smartphone ou sa tablette, mais aussi depuis son ordinateur sous Windows, Mac ou Linux, via le service en ligne. Qu’il s’agisse de vos données personnelles, de votre contrat, de votre compte ou de vos factures, tout est centralisé sur une interface unique, claire et intuitive.

Autre point fort du géant de l’énergie, les services Cap EcoConso qui analysent en profondeur vos habitudes de consommation et vous aident à les changer ou à les optimiser pour réduire votre consommation, faire des économies et réduire votre empreinte carbone.

D’autres fournisseurs disposent aussi de leur application dédiée pour suivre votre consommation. On pense notamment à Ohm et Moi si vous êtes chez Ohm Energie, l’espace Client si vous êtes chez happ-e ou encore ekWateur pour le fournisseur du même nom.

