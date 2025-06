Ne pas payer un seul Go en trop ? J’ai testé un forfait eSIM d’un nouveau genre

Pendant un déplacement aux États-Unis, j’ai pu essayer l’eSIM Yesim qui promet de ne payer que ce que l’on consomme réellement en données. Retour d’expérience.

Les forfaits eSIM sont une aubaine pour les voyages à l’étranger. Après avoir fait mes premiers pas avec cette solution via Holafly en 2023 aux États-Unis, j’ai pu, tout récemment, tester une autre solution que je ne connaissais pas : Yesim.

L’entreprise a approché la rédaction de Frandroid pour nous proposer de tester leur plateforme. L’occasion tombait bien puisque je participais à la Google I/O 2025 en Californie et que je comptais prendre une eSIM pour l’occasion.

Yesim : une offre esIM originale

Or, Yesim propose une offre assez particulière qui a le potentiel d’intéresser certains profils de voyageurs et de voyageuses. Le forfait eSIM Internationale permet en effet de ne payer que les données mobiles que vous dépensez réellement.

Autrement dit : vous n’avez pas à prendre de forfait 7 jours, 14 jours ou 30 jours par exemple. Selon les situations, ces solutions peuvent ne pas tout à fait convenir si elles ne correspondent pas assez à la durée du séjour.

Une formule originale donc que même mon collègue Maxime, qui a pu comparer trois services eSIM au Maroc (Saily, Holafly et Airalo) n’a jamais croisé sur une autre plateforme.

Le fonctionnement de l’offre eSIM Internationale sur Yesim repose sur l’utilisation d’une sorte de monnaie virtuelle appelée « Ycoin ». Un Ycoin équivaut à un euro, le calcul est simple.

Il faut donc charger la somme qui nous semble la plus adéquate pour le voyage à venir et consommer ensuite la data ainsi disponible. Vous pouvez évidemment recharger en cours de route si vous tombez à 0.

Le prix du Go avec l’eSIM Internationale

Reste une grande question ! Combien coûte le Go sur Yesim ? Eh bien tout dépend du pays où vous séjournais. Aux États-Unis, par exemple, le Go coûte 1,50 euros.

Pour mon déplacement de cinq jours en reportage chez Google, Yesim m’a crédité de 100 euros – Ycoins (c’était beaucoup trop). Je suis revenu en France avec une enveloppe descendue à un peu plus de 83 euros. J’ai donc consommé 17 euros, soit un peu plus de 11 Go.

Ces 11 Go sont principalement passés dans les usages suivants : lecture de musique en streaming, visionnage de vidéos YouTube, navigation GPS sur Google Maps, nombreux messages sur Slack, dizaine d’appels WhatsApp dont un de 30 minutes, téléchargements et téléversements de plusieurs dizaines de photos et vidéos. J’ai aussi fait beaucoup de partage de connexion pour pallier la connexion Wi-Fi parfois limitée afin de publier mes articles depuis mon PC portable (utilisation d’un back-office Wordpress sur le navigateur Chrome). À cela s’ajoute de la vidéo diffusée en direct dans le cadre d’une intervention en duplex dans notre émission UNLOCK Talk sur Twitch. Comptez 30 minutes au total, tests techniques compris.

Je pense qu’une personne en vacances utilisera moins ses datas que ce que j’ai pu faire pendant ce déplacement professionnel. L’eSIM Internationale semble plus adaptée pour qui cherche à profiter tranquillement d’un voyage sans avoir à être toujours connecté. Mais au moins vous pouvez vous rendre compte de ce que ça donne en usage relativement intensif.

À titre de comparaison, je suis allé regardé sur Holafly, pour un forfait eSIM de 5 jours en illimité, le service concurrent me demande 18,90 euros. Cela reste dans la même tranche tarifaire que ce que j’ai virtuellement dépensé sur Yesim avec mon usage très actif.

Mais si vous n’êtes pas du genre à cramer 11 Go en 5 jours — ce qui semble tout à fait faisable –, l’eSIM Internationale de Yesim pourrait vous faire économiser un peu.

Notez par ailleurs que Holafly impose un plafond très bas (500 Mo à 1 Go) sur le partage de connexion, ce que Yesim ne fait pas avec son offre eSIM Internationale.

Grosses variations de prix selon le pays

Un menu pratique permet d’accéder rapidement aux informations tarifaires pour chaque pays. Il suffit en effet de cliquer sur le forfait eSIM Internationale actif puis, dans la rubrique Détail du forfait, de cliquer sur l’option Couverture – 176 pays.

Une liste s’affiche alors. L’occasion de voir qu’on est à 4 €/Go au Japon, au Maroc ou en Australie, 5 €/Go en Corée du Sud, 5,50 €/Go en Chine ou 6 €/Go au Canada ou en Afrique du Sud.

Attention, certaines destinations affichent des tarifs faramineux : 88 €/Go au Cameroun par exemple. L’offre eSIM Internationale ne conviendra donc pas tout le temps.

À noter qu’il est toujours possible de souscrire une offre plus classiques. Pour les États-Unis, Yesim propose par exemple 7 jours de données illimités à 24 euros.

Les débits de connexion

Deux gros arguments sont mis en avant par Yesim pour l’eSIM internationale. D’une part, le service se connecte à au moins deux réseaux mobiles dans chaque pays, nous explique une porte-parole. Ainsi, si l’un des réseaux faiblit trop, l’autre peut prendre la relève.

D’autre part, ce passage d’un réseau à l’autre se fait sans intervention de votre part grâce à une technologie que Yesim appelle « SwitchLess ». Et à cela s’ajoute un VPN pour la sécurité. Sur le papier, c’est plutôt attrayant.

Dans les faits, j’ai beaucoup tourné aux alentours de 130 Mo/s en descendant et vers les 65 Mo/s en ascendant dans la baie de San Francisco sur le réseau 5G d’AT&T. Je n’ai pas l’impression que Yesim ait eu besoin de changer d’opérateur pendant mon séjour, mais j’ai peut-être juste rater le moment où c’est arrivé.

J’ai notamment passé deux jours dans la grande ville connue pour le Golden Gate et Alcatraz et c’est là-bas que la connexion était dans sa meilleure forme.

C’était un peu moins bon dans les communes de Mountain View (QG de Google) et de Sunnyvale (où je logeais pendant l’I/O).

En débit ascendant notamment, j’ai eu des performances parfois très faibles sur les deux jours de la Google I/O 2025 avec une mesure au plus bas à 0,83 Mo/s. On peut laisser le bénéfice du doute est imputé cela à un réseau très chargé par l’afflux d’un très grand nombre de personnes pour l’occasion.

Hormis cela, dans l’ensemble, je n’ai vraiment jamais eu à me plaindre de la qualité de connexion de Yesim.

L’application

Quid de l’application ? Eh bien rien de très particulier. Je la trouve un chouïa tristoune, mais elle a le mérite d’être fonctionnelle et simple à prendre en main avec seulement trois onglets en bas.

Numéros : pour configurer un numéro virtuel.

eSIM : pour gérer les eSIM enregistrées.

Aide : pour contacter l’assistance technique ou consulter la FAQ.

En haut, une cloche donne accès à l’historique des notifications Yesim et une icône en forme de silhouette vous amène sur vos paramètres de compte et préférences.

C’est d’ailleurs à cet endroit qu’il y a l’élément le plus incongru de l’application. Une pastille m’incite à parrainer des amis sur Yesim pour nous faire gagner un bonus de 5 euros chacun. Très bien, mais le message s’affiche… en néerlandais.

Étant Belge flamand par ma mère, j’étais très heureux de pouvoir mettre en pratique la belle langue de mon Plat pays que je n’ai pas l’occasion de parler fréquemment. « €5 voor jou, €5 voor een vriend! », se traduit donc par « 5€ pour vous, 5 euros pour un ami ! ». Cependant, mon téléphone et l’application étant paramétrés en français, cet écart idiomatique ne s’explique pas vraiment.

Du reste, pendant un déplacement, après avoir configuré l’eSIM (c’est d’ailleurs très simple et bien expliqué par Yesim), l’application ne sert presque à rien si ce n’est à vérifier le solde restant et le recharger le cas échéant.

Yesim : un service qu’on peut recommander

Yesim est donc un service eSIM tout à fait recommandable. Selon votre destination et la durée de séjour, c’est une solution que vous pouvez tout à fait envisager.

Je dirai simplement qu’il ne faut pas y aller les yeux fermés. Prenez bien le temps de comparer les offres pour voir ce qui peut le mieux correspondre à vos besoins.

Pour cette fameuse offre Yesim où l’on ne paie que ce que l’on consomme, le profil idéal selon moi est une personne qui part à l’étranger pendant moins d’un mois et qui sait qu’elle aura un usage modeste d’Internet sur son téléphone et/ou qu’elle peut compter sur un accès à du Wi-Fi facilement en cas de besoin plus gourmands.