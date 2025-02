SFR : après l’iPhone, le transfert d’eSIM est désormais simplifié sur les smartphones Android

Transférer son eSIM ou convertir sa carte SIM en une poignée de secondes, c’est désormais possible pour les abonnés SFR avec un smartphone Android. L’opérateur au carré rouge propose ce qui est possible sur iPhone depuis déjà quelques mois.

Par voie de presse, SFR annonce proposer désormais le transfert et la conversion d’eSIM sur les terminaux Android. Ce qui veut dire qu’il est maintenant possible aux possesseurs d’un smartphone Samsung, Xiaomi, OnePlus, Honor, Google ou autre de migrer vers un nouvel appareil Android en seulement quelques secondes.

Le transfert rapide déjà disponible sur iPhone

Disponible depuis juillet dernier sur les iPhone des abonnés SFR, cette fonction s’applique maintenant à tous les smartphones. Chaque abonné SFR est en mesure d’effectuer un transfert eSIM lorsqu’il change de forfait mobile ou de convertir sa carte SIM en carte eSIM en quatrième vitesse et sans aide extérieure.

D’après l’opérateur au carré rouge, le processus « se déroule en quelques secondes, sans besoin d’application, de connexion à un site web ou d’appel au service client« . De quoi simplifier l’expérience utilisateur tout en garantissant la sécurité de l’opération, notamment grâce à la conformité à la norme GSMA TS.43.

Quand bien même la carte SIM reste la solution la plus populaire aujourd’hui, l’eSIM, ou SIM dématérialisée, continue de gagner du terrain. De plus en plus d’opérateurs mobiles proposent cette technologie tandis que les smartphones les plus récents y sont tous compatibles. L’eSIM est une solution pratique, surtout pour les voyages à l’étranger, certaines proposent une connexion Internet illimitée pour un forfait à la journée.

