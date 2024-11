Transfert de fichier entrer iOS et Android, bientôt la fin de la galère si Quick Share est vraiment porté chez Apple

Transférer un fichier d’un smartphone Android à un Mac un iPhone est une véritable tannée, mais ça pourrait changer.

NearDrop en action // Source : ElR – Frandroid

Quick Share, c’est la solution pour partager les fichiers entre appareils Android et Chromebook. Lancée en 2020 sous le nom Nearbyu Share, la fonction de Google est aussi compatible avec Windows depuis l’an dernier. Qui manque-t-il ? Et bien Apple, bien évidemment.

Avec ses systèmes fermés, Cupertino est bien mal placé pour accepter ou transférer des fichiers aux autres OS. Avec Android, il faut passer par Android File Transfer ou OpenMTP depuis macOS et ça fonctionne quand ça veut. Entre iPhone et Android, on retourne à l’âge de pierre avec le bon vieux mail ou message (Google Drive ou WeTransfer, ça marche aussi).

Pour aller plus loin

Comment partager ses fichiers sans fil entre smartphone et PC

Bref, une expérience utilisateur exécrable. Et Google voudrait changer la donne en étendant la compatibilité de Quick Share. L’éditeur réfléchirait à déployer une application apportant cette fonction à macOS et iOS.

L’indice a été repéré par Android Authority sur le Github de Nearby Connections, l’API sur laquelle s’appuie Quick Share. Dans son code source, on peut lire un commentaire d’un ingénieur de Google qui explique une correction de bug en mettant en évidence l’intérêt qu’elle a pour iOS et macOS. Mais voilà, QuickShare n’est pas disponible sur ces systèmes. De là à imaginer que Google travaille à son portage chez Apple, il n’y a qu’un pas que l’on veut franchir ardemment.

Capture GitHub // Source : Michaël Rahman

En attendant, on peut se tourner vers les solutions tierces existantes :

entre iOS et Android, on recommande ShareIt à télécharger sur les deux appareils pour autoriser le transfert de fichiers entre eux.

entre Android et macOS, la solution idéale s’appelle NearDrop. Un projet distribué gratuitement et disponible sur GitHub. Une application installée sur le Mac suffit à ensuite utiliser le protocole Quick Share d’Android avec lui.

SHAREit Télécharger gratuitement