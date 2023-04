Le Nearby Share d’Android arrive (officieusement) sur macOS : comment c’est possible

On connaît AirDrop pour les iPhone et les Mac, on connaît Nearby Share pour les appareils Android. Et si on fusionnait les deux ? Un développeur a créé une application macOS pour utiliser le partage à proximité d'Android, rendant enfin le transfert de fichiers entre un smartphone et un Mac moins fastidieux.

Pour transférer des fichiers de son smartphone à son Mac, il existe AirDrop. Malheureusement, la fonctionnalité n’est pas disponible sur les smartphones sous Android. D’un autre côté, Nearby Share, la fonction de transfert de ce dernier n’est pas non plus disponible sur les iPhone, alors même qu’elle est disponible sur Windows depuis peu. Alors, quelle solution pour transférer ses photos de vacances de son smartphone à son MacBook ? Un développeur a trouvé la solution : adapter le partage à proximité d’Android sur les machines d’Apple.

Nearby Share sur macOS : ça existe !

Un développeur russe du nom de Gregory K, plus connu sous le pseudonyme grishka, a mis en ligne sur GitHub NearDrop, une application macOS qui permet d’utiliser Nearby Share sur un ordinateur Apple. Dans un post d’annonce sur Reddit, il indique avoir « suffisamment rétroconçu le protocole pour créer une application de réception qui ne fonctionne que sur le réseau local Wi-Fi. J’ai finalement réussi à en faire quelque chose de décemment utilisable. »

Dans la description de NearDrop sur GitHub, il explique que son logiciel est « une implémentation partielle de Nearby Share de Google pour macOS. » L’application apparaît dans la barre de menu du système d’exploitation et tous les fichiers transférés sont stockés dans le dossier de téléchargements.

Partager des fichiers d’un appareil Android à un Mac, ce n’est pas encore ça

Toutefois, Gregory K précise que certaines limites subsistent. Tout d’abord, on ne peut que réceptionner des fichiers sur son Mac : impossible d’en envoyer depuis son ordinateur vers un appareil Android. Le développeur dit ne pas avoir encore trouvé « comment faire pour qu’Android active le service MDNS et/ou affiche la notification indiquant qu’un appareil à proximité est en train de partager ». Pour précision, MDNS signifie Multicast DNS, c’est tout simplement un protocole qui permet de profiter du système de DNS sur un réseau local, sans avoir besoin de serveur dédié. Quant à un AirDrop sous Android, c’est selon lui « pratiquement impossible », à cause de l’utilisation de technologies propriétaires d’Apple.

Pour le moment donc, NearDrop fonctionne uniquement sur un réseau Wi-Fi local et les deux appareils doivent y être connectés pour utiliser l’application. Si Nearby Share a recours au Wi-Fi, au Wi-Fi Direct ou au Bluetooth, la fonction de grishka n’utilise que le Wi-Fi. Le problème étant que les Mac ne prennent pas en charge le protocole Wi-Fi Direct, puisqu’ils possèdent leur propre système, notamment utilisé par AirDrop. Quant au Bluetooth, le développeur confie qu’il doit encore faire de la rétro-ingénierie.

Autre limite, celle de la visibilité du Mac. Lorsqu’on ne souhaite afficher que son appareil à ses contacts, cela passe par les serveurs de Google. NearDrop n’y ayant pas recours, il faut forcément que son ordinateur soit visible pour tous. Ce qui veut dire que lorsque n’importe quel appareil Android connecté sur votre réseau verra votre Mac. Si vous êtes sur un réseau public ou partagé par beaucoup de personnes, les alertes d’envoi de fichiers pourraient être intempestives.

Dernier souci que nous pouvons mentionner avec NearDrop, c’est qu’elle n’est pas disponible sur l’App Store. Gregory K explique ne pas avoir envie de payer une centaine de dollars par an à Apple et dit vouloir se passer sur processus de révision. On peut cependant émettre des réserves sur l’installation d’un logiciel non vérifié par Apple. En revanche, il faut reconnaître qu’il est en open source et ne nécessite pas de connexion à son compte Google. Quoiqu’il en soit, si vous voulez installer NearDrop sur votre machine, toutes les étapes sont indiquées sur la page GitHub du projet.

