L’AirDrop d’Android (Partage à proximité) arrive enfin sur PC Windows

Le partage à proximité d'Android, aussi appelé Nearby share, arrive sur PC Windows. De quoi encore un peu plus concurrencer AirDrop.

Comment transférez-vous vos fichiers depuis votre smartphone vers votre PC Windows ? Si un bon vieux câble USB fait l’affaire, nombreux sont ceux qui s’envoient leur fichier par mail. Des solutions en cloud comme l’utilisation de Google Photos pour transférer des clichés font pour leur part toujours gagner du temps. Et s’il était possible de se passer de tout ça, mais aussi du câble ? Ce sera bientôt une réalité.

Les utilisateurs d’appareils Apple, en particulier ceux qui possèdent une machine sur macOS et un iPhone aiment à le rappeler : AirDrop, le procédé qui permet de transférer sans fil des fichiers d’un appareil Apple à un autre, reste tout de même un vrai avantage de cet écosystème. Google vient d’annoncer que son équivalent d’AirDrop pour Android, partage à proximité, arrive sur PC Windows.

Comment utiliser partage à proximité ?

Pour permettre cela, Google a développé une app Windows. Celle-ci n’est pour l’heure pas disponible en France et se trouve encore en bêta, mais voici son fonctionnement sommaire.

Il est possible de transférer à peu près tout type de fichier, vidéo, documents, audio ou même dossiers entiers, depuis n’importe quel smartphone Android assez récent (Android 6 et plus), vers un PC Windows 10 et plus. Une fois l’application correctement configurée, il est aussi possible de faire le chemin inverse et d’envoyer des fichiers depuis son ordinateur vers un smartphone Android.

On retrouve le système de visibilité déjà présent sur smartphone Android, qui permet de rendre visible l’appareil vers des contacts, vers ses propres appareils, vers tout le monde ou même vers personne afin d’être tranquille.

Pour activer le partage à proximité sur votre smartphone, il faut impérativement que le Bluetooth soit activé, puis vous devrez chercher dans votre volet des raccourcis l’icône du partage à proximité.

