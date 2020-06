Comment partager ses fichiers sans fil entre smartphone et PC

Documents à s’échanger, photos à sauvegarder, informations essentielles… nos smartphones (Android comme iPhone) sont devenus le cœur de notre vie. Autant dire qu’ils regorgent de données que l’on ne veut surtout pas perdre. Et nous n’avons pas forcément de câble sous la main pour les transférer rapidement. Heureusement, il y a des applis pour effectuer facilement des transferts sans fil.

Avant, nous avions toutes sortes d’appareils pour chaque moment de notre vie (lecteur multimédia, appareil photo, téléphone, ordinateur…). Aujourd’hui, un seul concentre tout. Nos photos de soirée, nos documents professionnels importants, des livres numériques, les papiers officiels, les projets, etc. Et parfois, nous avons aussi besoin de les faire sortir du smartphone pour mieux les exploiter. Sauf qu’il n’est pas évident d’avoir le bon câble sous la main au bon moment.

Pour partager nos données entre notre smartphone ou notre tablette et notre PC, avec nos amis, expédier ces informations facilement, il y a désormais une multitude de solutions pratiques et rapides. Applications, technologie ou sites, votre salut passe par les airs ou en ligne.

Les services cloud comme première facilité

Pour partager ses fichiers souvent lourds avec ses amis ou bien les exploiter sur son ordinateur, le plus simple reste l’utilisation de services cloud comme Google Drive, Dropbox, OneDrive (Microsoft) ou iCloud (Apple avec l’appli Fichiers). Box s’apparente à une solution à visée un peu plus professionnelle en permettant d’associer de nombreux services.

Tous disposent d’une application à installer sur son smartphone et donnent libre accès à vos données en ligne, une fois connecté.

Vous pourrez gérer les partages à distance d’un simple lien, les visualiser, les récupérer à tout moment. L’espace de stockage y est souvent large (a minima 5 Go) et gratuit, à l’exception de Dropbox qui se limite à 2 Go. Mais le service pionnier offre de nombreuses possibilités d’étendre cela à 16 Go (en parrainant des amis, remplissant des formulaires, etc.). Côté OneDrive, si vous disposez d’un abonnement Microsoft 365 ou venez d’acheter un produit Microsoft Surface, cela peut grimper jusqu’à 1 To.

Vous pouvez souscrire à des abonnements mensuels pour étendre l’espace de stockage et certaines options (10 euros pour 100 Go chez Box, 1,99 euros pour 100 Go de stockage chez Google Drive ou 1 To de stockage pour 9,99 euros, de 0,99 euros pour 50 Go à 9,99 euros pour 2 To chez Apple).

Le transfert direct entre appareils

AirDrop permet l’échange entre appareils de la gamme Apple (iPhone, iPad, iPod, Mac) de toutes sortes de fichiers (ou presque), sans avoir besoin de connexion Wi-Fi ou 4G. Google développe un format identique pour l’univers Android qui devrait arriver avec la version finale d’Android 11.

Le service Your Phone de Microsoft joue la carte de la continuité smartphone-PC sous Windows 10. Vous pourrez alors envoyer et recevoir des SMS, accéder aux photos et documents de votre téléphone, avoir vos notifications sur l’ordinateur… Et Microsoft a même étendu la fonction de partage simplifié de fichiers aux appareils Samsung. Cela fonctionne d’un simple glisser-déposer entre un PC et un smartphone Galaxy connectés au même réseau sans fil.

Mais il existe aussi des solutions constructeurs pour transférer sans connexion internet vos documents de votre smartphone vers votre ordinateur. C’est le cas chez Huawei, Samsung ou encore Dell notamment.

Les applis dédiées

Send Anywhere

L’application existe pour mobile, en client web, extension de navigateur ou pour Outlook, plug-in WordPress… Elle commence déjà par identifier et catégoriser les fichiers dans des onglets pour vous permettre de les sélectionner et les glisser-déposer plus simplement dans votre smartphone ou votre client web. Et ce, pour des fichiers jusqu’à 10 Go et même en 4 K. Pour échanger des données, vous pouvez générer un QR Code ou un mot de passe pour vérification et le destinataire n’aura qu’à scanner le QR ou entrer le code pour lancer le transfert.

Le processus de transfert est intégralement chiffré d’un bout à l’autre et sécurisé par une clé d’envoi à six chiffres. Il est également possible de créer un lien à partager, sans nécessité de Bluetooth ou Wi-Fi.

Send Anywhere (File Transfer) Télécharger gratuitement

Collect (WeTransfer)

WeTransfer est sans doute le moyen le plus connu, efficace et rapide pour partager des fichiers depuis le navigateur web de son ordinateur. Mais il se limite, en cas de compte gratuit, à des envois de 2 Go maximum et le lien n’est effectif qu’une semaine. Sinon il faut opter pour un abonnement à 10 euros par mois (jusqu’à 10 Go et sans limites de durée).

Le service s’accompagne aussi d’une app smartphone aux mêmes vertus rebaptisée Collect. Vous pouvez partager des photos, vidéos, fichiers, taper des notes ou même scanner des documents pour les envoyer. Ceux que vous recevez ou envoyez sont sauvegardés sous forme de Dossiers (Boards). Vous obtenez ensuite un lien à partager par mail, SMS, messagerie, AirDrop (pour iOS)… Libre à vous de laisser votre destinataire juste consulter le Board ou pouvoir le modifier.

WeTransfer Télécharger gratuitement

AirDroid

AirDroid se présente aussi bien sous la forme de logiciel à télécharger sur son ordinateur (Windows ou macOS) que sous forme de client web. Cela permet d’accéder à l’intégralité de son téléphone en quelques clics ou, plus rapidement encore, en scannant un QR Code. Le téléphone et l’ordinateur doivent obligatoirement être connectés sur le même réseau Wi-Fi, à moins de disposer d’un compte et d’un abonnement premium à un peu plus de deux euros par mois pour pouvoir envoyer des fichiers volumineux.

Véritable machine à tout faire, AirDroid permet de transférer des fichiers (photos, vidéos, musiques ou autres), mais aussi de prendre des photos à distance, de lire ses SMS ou d’en envoyer depuis l’ordinateur, de recevoir ses notifications, d’accéder à son répertoire ou encore de localiser son appareil (nécessite la création d’un compte). Vous pourrez même prendre la main à distance sur un ordinateur ou un smartphone via la technologie AirMirror.

AirDroid Télécharger gratuitement

Pushbullet et Portal

Pushbullet dispose de nombreuses fonctionnalités, comme recevoir ses notifications Android sur son ordinateur ou d’autres appareils compatibles, s’abonner à des flux RSS ou encore envoyer des SMS depuis le navigateur de son ordinateur (mais à un seul destinataire à la fois !). Il est également possible de répondre aux messages de vos applis telles que WhatsApp ou Facebook Messenger. Enfin, vous pouvez aussi envoyer, depuis votre ordinateur, des fichiers et des liens vers votre téléphone ou vos amis. Tout est chiffré de bout en bout.

Pushbullet - SMS sur PC et Mac Télécharger gratuitement

Portal est un service de Pushbullet qui propose une solution simple et rapide pour transférer des fichiers de son ordinateur à son téléphone. Utilisant le réseau Wi-Fi, Portal fonctionne d’un glisser-déposer dans le navigateur. Petit bonus, les images et les musiques peuvent se ranger automatiquement dans les dossiers par défaut d’Android.