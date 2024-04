Comment copier ou déplacer ses fichiers et applications vers la carte SD sur Android

Depuis plusieurs années, Android permet de facilement installer des fichiers et des applications sur une carte microSD. C'est particulièrement pratique sur les appareils avec peu de stockage, ou pour des jeux gourmands. Vous voulez savoir comment copier ou déplacer un fichier ou une application sur une carte SD sur votre smartphone ? Voici un tutoriel complet pour tout comprendre.

Sur Android, il est possible de transférer un fichier ou une application sur une carte SD, à condition évidemment que votre smartphone dispose d’un emplacement dédié à la microSD. C’est l’une des façons les plus simples de libérer de l’espace de stockage internet sur smartphone. Dans cet article, nous allons voir ensemble la marche à suivre.

Même si fondamentalement le principe reste le même, nous allons détailler ici d’abord la procédure à suivre pour le transfert de fichiers (photos, vidéos, musiques…), avant de nous attaquer à celui des applications qui demandent quelques précautions supplémentaires.

Copier ou déplacer un fichier sur la carte SD

La manière la plus simple de déplacer une photo ou une vidéo (par exemple) de la mémoire interne de votre smartphone vers la microSD est encore de passer par un gestionnaire de fichiers. Pour cela, vous pouvez utiliser celui proposé nativement sur votre appareil ou en choisir un parmi notre sélection des meilleurs gestionnaires de fichiers sur Android.

Comment faire pour transférer un fichier sur la microSD ?

Étape 1

: ouvrez votre explorateur et rendez-vous dans l’espace Stockage interne pour y chercher le dossier contenant le fichier de votre choix. Certains gestionnaires proposent des raccourcis par thème pour accéder rapidement soit uniquement aux photos, soit uniquement aux musiques, soit uniquement aux documents PDF, etc.

Étape 2 : restez appuyé sur le fichier que vous souhaitez déplacer jusqu’à ce que le menu contextuel se déclenche : l’élément choisi sera alors coché par un petit « V » (vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers pendant ce processus). Appuyez ensuite sur l’icône à trois points situés généralement en haut à droite de l’écran (mais cela peut varier en fonction de l’application utilisée).

Étape 3 : dans le menu qui s’ouvre devant vous, sélectionnez l’onglet Déplacer ou Copier (en fonction de ce que vous voulez faire) avant d’appuyer sur Carte SD et de sélectionner le dossier dans lequel vous voulez le ranger. Taper OK ou Terminer pour finaliser l’opération.

Déplacer une application sur la carte SD

Passons maintenant à la deuxième partie de ce tutoriel. La prise en charge des cartes microSD a beaucoup évolué au fil des ans sur Android. Depuis Android 6.0 Marshmallow, Google a intégré une fonction nommée « Adoptable Storage » qui permet en quelque sorte de fusionner virtuellement le stockage interne d’un appareil avec l’espace supplémentaire offert par une microSD. Le but ? Augmenter facilement l’espace de stockage d’un appareil sous Android, tout en garantissant un fonctionnement transparent pour les applications qui ne pourront pas faire la différence entre le stockage interne et externe.

L’avantage de cette implantation est que l’on peut choisir la destination lors du déplacement de fichiers. Ainsi, des applications importantes comme celles liées à votre compte bancaire, par exemple, peuvent rester sur la mémoire interne, alors que d’autres applications telles que Waze peuvent être basculées sur la mémoire externe.

Prérequis

Pour suivre ce guide, il faut un smartphone sous Android 6.0 Marshmallow minimum, et une bonne carte microSD. Notez que certains constructeurs, comme Samsung, désactivent Adoptable Storage.

Les précautions

Avant d’aller plus loin, il faut savoir qu’Android va effacer complètement le contenu sur la carte, veillez donc à faire une sauvegarde. Notez également que Adoptable Storage fusionne virtuellement l’espace interne du smartphone et le stockage disponible sur la microSD. Cela signifie que la carte mémoire perdra son statut de stockage amovible : si vous la retirez du téléphone, certaines fonctions du système et applications cesseront de fonctionner, et la carte ne sera de toute manière pas lisible sur un autre appareil.

Il est toujours possible de formater à nouveau la carte pour qu’elle redevienne un simple espace de stockage externe, mais cela effacera à nouveau les données sauvegardées dessus.

Initialiser la carte microSD pour y stocker des applications

SI vous venez d’acheter une carte micro SD, alors il suffit de se laisser guide par le processus d’initialisation sous Android en appuyant sur la carte micro SD dans la barre de notification.

Durant le processus, il faut choisir Stockage sur le téléphone, pour y installer des applications ou transférer des fichiers comme s’il s’agissait du stockage interne du téléphone. Il faut ensuite choisir de formater la carte, ce qui ne devrait pas poser problème ici puisque c’est une carte neuve, avant de pouvoir y déplacer du contenu.

Comment faire pour transférer une application sur la microSD ?

Étape 1 :

insérez la carte mémoire dans le slot prévu à cet effet tout en gardant à l’esprit que les données de la carte seront perdues lors du formatage. Pensez donc à faire une sauvegarde éventuelle du contenu avant de l’insérer dans l’appareil.

Étape 2 : rendez-vous ensuite dans Paramètres > Stockage, où votre carte devrait maintenant apparaître. Cliquez sur son libellé pour entrer dans le gestionnaire de fichiers intégré, puis cliquez sur les trois petits points (représentant le menu contextuel) situés en haut à droite, et enfin sur Paramètres de stockage.

Étape 3 : parmi les options proposées, celle qui nous intéresse se nomme « Formater comme mémoire interne ». Il ne vous reste plus qu’à presser l’unique bouton rouge : Effacer et formater.

Étape 4 : le procédé peut s’avérer plus ou moins long en fonction de la catégorie de votre carte microSD, et un message d’erreur peut s’afficher si la carte n’est pas assez rapide.

Une fois le processus terminé, une page vous propose de déplacer toutes vos données vers la carte microSD. À noter que cela ne transférera que les données médias : photos et vidéos. Les applications téléchargées avant la fusion ne seront pas placées sur la carte microSD. Seules celles installées après le seront. Vous pouvez faire le choix de Déplacer les données plus tard, ce qui vous laissera la liberté de déplacer exactement ce que vous voulez, manuellement.

Étape 5 (optionnelle) : désormais, toutes les applications téléchargées iront se placer sur la carte mémoire par défaut. Vous pouvez néanmoins les replacer sur la mémoire interne si bon vous semble. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres > Applications et notifications > Infos sur les applis et choisissez celle que vous voulez rétablir sur la mémoire interne. Localisez le sous-menu stockage.

Choisissez de modifier l’espace de stockage utilisé pour ouvrir une pop-up qui va vous permettre de déplacer l’application vers la mémoire interne du téléphone.

Revenir en arrière

Si vous voulez faire la manipulation inverse, rien de plus simple. En revanche, sachez que la carte sera reformatée et que toutes vos données seront perdues.

La procédure est la suivante :

Rendez-vous de nouveau dans Paramètres > Stockage et cliquez sur le nom de la carte microSD. Allez chercher les paramètres qui sont accessibles en cliquant sur les trois petits points en haut à droite et sélectionnez Formater comme mémoire externe. Il ne vous reste plus — une fois les sauvegardes nécessaires réalisées — qu’à appuyer sur le bouton rouge qui va reformater votre carte pour que celle-ci apparaisse comme mémoire externe.

Ce qu’il faut retenir

Avant de se quitter, faisons un dernier rappel des étapes importantes à suivre pour transférer un fichier ou une application vers la carte SD.

Comment déplacer ou copier un fichier sur la microSD ?

Ouvrez votre gestionnaire de fichiers

Restez appuyer sur l’élément que vous voulez déplacer ou copier

Appuyez sur le bouton Menu et choisissez l’option Déplacer ou Copier

ou Sélectionnez l’emplacement de destination et c’est fini !

Comment déplacer une application sur la microSD ?

Allez dans Paramètres puis Stockage

puis Cliquez sur l’onglet Carte SD et ouvrez les Paramètres de stockage

et ouvrez les Tapez sur Formater comme mémoire interne (pensez à faire une sauvegarde)

(pensez à faire une sauvegarde) Allez dans Applications pour choisir celles que vous voulez mettre ou non sur la carte SD

Notez que toutes les applications ne peuvent pas être déplacées vers la carte SD, et que certaines fonctionnalités peuvent ne plus fonctionner correctement si l’application est déplacée. Vérifiez également que votre carte SD dispose de suffisamment d’espace de stockage pour accueillir les fichiers et applications que vous souhaitez déplacer.

En suivant ces étapes simples, vous devriez être en mesure de libérer de l’espace sur la mémoire interne de votre téléphone Android en déplaçant vos fichiers et applications vers votre carte SD.