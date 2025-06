Comment enregistrer une conversation téléphonique sur Android ?

Si l’enregistrement d’appels depuis un iPhone peut s’avérer particulièrement compliqué, du moins en France, la pratique est plus aisée sur Android (du moins, pour une des méthodes abordées ici). Mais encore faut-il savoir comment faire.

Avant toute chose, quelques considérations légales sont à prendre en compte : en France, l’article 226 du Code Pénal interdit purement et simplement l’enregistrement d’une conversation téléphonique si la personne que l’on appelle n’a pas donné son consentement. Pour mieux naviguer cet aspect légal, Google a d’ailleurs supprimé tout un tas d’applications d’enregistrement téléphoniques tierces alors accessibles sur le Google Play Store. Autrement dit, même s’il est toujours possible d’effectuer cette tâche, il est important de préciser que la personne avec qui l’on a la conversation téléphonique enregistrée est au courant et a donné son consentement pour l’enregistrement.

Maintenant que tout ceci est clair, notez qu’il existe plusieurs méthodes pour enregistrer une conversation téléphonique sur un appareil Android. Ici, on va revenir sur les trois plus aisées à mettre en place.

Enregistrer un appel en utilisant un second smartphone

Il n’est pas possible de passer par l’application téléphone pour enregistrer une conversation sur Android en France, au même titre que Google Voice. Alors, il reste une méthode, la plus rudimentaire : l’enregistrement en passant par un appareil tiers. Notez que cette méthode fonctionne évidemment à la fois avec un appareil Android ou iOS.

Munissez-vous d’un deuxième smartphone, en plus de votre téléphone Android.

Sur le premier, ouvrez l’application “Enregistreur vocal”.

Rendez-vous ensuite sur l’application “Téléphone” de votre smartphone Android.

Lancez l’appel que vous souhaitez enregistrer. Une fois en communication, enclenchez le haut-parleur.

En pleine communication, accédez à nouveau à votre deuxième smartphone avec l’application Enregistreur vocal ouverte, puis lancez l’enregistrement en appuyant sur le rond rouge en bas de l’écran.

Après l’appel téléphonique, stoppez l’enregistrement.

Votre conversation enregistrée sera disponible tout en haut de la liste des enregistrements sur votre autre smartphone. Vous pourrez ensuite la transférer vers votre smartphone si vous le souhaitez.

Applications tierces

Il existe une deuxième méthode : l’utilisation d’applications tierces comme Call Recorder, qui permettent en essence d’enregistrer des appels sur Android, mais contre un abonnement mensuel. Heureusement, la plupart d’entre elles offrent généralement une version d’essai gratuite, si vous souhaitez enregistrer une conversation de manière sporadique.

Enregistrer une conversation téléphonique depuis Google Voice

La troisième méthode est plus incertaine, puisque son utilisation dépendra de votre position : en effet, l’application en question est bloquée en France, mais est disponible dans d’autres pays francophones (comme le Canada, par exemple). Il s’agit de Google Voice, le service de voix sur IP (VoIP) créé afin de permettre aux utilisateurs qui le souhaitent de passer et de recevoir des appels en passant par internet. Cet outil permet en parallèle d’enregistrer des appels entrants et sortants, à condition de respecter quelques conditions.

D’une part, il est nécessaire de posséder un compte Google Voice. De l’autre, les interlocuteurs doivent être au courant de l’enregistrement. En parallèle, les options d’appel vocal doivent être activées, et enfin tous les participants doivent déjà être en communication avant de pouvoir commencer l’enregistrement (il n’est donc pas possible de surprendre un interlocuteur en l’enregistrant dès qu’il répond). Si toutes ces conditions sont respectées, alors la méthode pour enregistrer est la suivante :

L’interface de Google Téléphone sur Android 12. // Source : 9to5Google

Répondez à l’appel.

Pressez 4 pour lancer l’enregistrement.

Pressez 4 pour stopper l’enregistrement.

Accédez ensuite aux enregistrements depuis l’onglet de la messagerie vocale de Google Voice.