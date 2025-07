« Une catastrophe financière pour les créateurs indépendants » : pourquoi Steam et Itch.io suppriment des milliers de jeux

Les plateformes de jeux Steam et Itch.io ont supprimé ou délisté des milliers de jeux de leurs boutiques. Un coup dur pour les créateurs, qui tient son origine d’un mouvement australien, et de l’implication de Visa et Mastercard dans l’affaire.

Sale nuit pour de nombreux créateurs et créatrices de jeux vidéo. Quelques jours après Steam, c’est au tour de la très populaire plateforme Itch.io de faire un grand ménage dans son catalogue. Ce dernier est particulièrement populaire auprès des développeurs indépendants, mais héberge également d’autres formes de contenu, notamment des bandes dessinées.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les joueurs et créateurs ont pu remarquer la disparition de nombreux jeux sur Itch.io. Après plusieurs heures de panique, la plateforme a fini par officialiser son changement de politique.

Elle suit le même changement annoncé par Steam il y a une semaine : le contenu jugé adulte est soit délistés de la plateforme, soit carrément supprimé. Les créateurs ne peuvent plus recevoir les paiements en attente, l’argent est bloqué par la boutique.

Une définition bien particulière du contenu « adulte »

Par contenu « adulte », ou NSFW (No Safe for Work) en anglais, les plateformes Itch.io et Steam n’entendent pas les jeux violents, meurtrier, sanglant, ou réservés au plus de 18 ans pour leur horreur graphique.

Non, il s’agit pour la plupart de jeux contenant des scènes érotiques, ou pornographiques. Mais ce n’est pas tout. Plusieurs développeurs soulignent la disparition de jeux non érotiques, portant simplement les tags « LGBT » ou « Furry ». Plusieurs auteur•ices trans ont également vu leurs romans être délisté par itch.io.

Cette définition particulière du contenu adulte tient son origine dans l’action militante du groupe Collective Shout, explicitement mentionné dans l’annonce de Itch.io. Ce collectif australien qui se dit « apolitique » se préoccupe de « la pornification croissante de la culture et la manière dont ses messages se sont enracinés dans la société dominante, présentant des idées déformées et malhonnêtes sur les femmes et les filles, la sexualité et les relations ».

Pourquoi itch.io a cédé

Alors comment un collectif australien est-il parvenu à contraindre Steam et Itch.io de supprimer ou délister ces jeux ? C’est en réalité les plateformes de paiement qui se sont fait le relais de cette pression.

Les plateformes Mastercard, Visa et PayPal sont connus depuis plusieurs pour être particulièrement frileux sur ces sujets. C’est ce sujet qui a mené à la fermeture de la plateforme uTip en France. Des sites comme OnlyFans sont également menacés de perdre leurs partenaires financiers.

Notre capacité à traiter les paiements est essentielle pour chaque créateur sur notre plateforme. Pour nous assurer que nous pouvons continuer à fonctionner et fournir un marché à tous les développeurs, nous devons prioriser notre relation avec nos partenaires de paiement et prendre des mesures immédiates pour nous conformer.

Itch.io a donc fait le choix de sacrifier une partie de son contenu pour s’assurer de garder l’accès à ses partenaires de paiement pour le reste de sa plateforme.

Quelles alternatives ?

Ces faits relancent à nouveau la question d’une alternative aux géants américains du paiement que sont Visa, Mastercard et PayPal, en particulier en Europe.

En avril, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, l’Union européenne avait relancé l’idée de la construction d’une alternative européenne.

C’est en partie le rôle de Wero, qui se propose d’être un nouveau système d’envoi d’argent remplacant à la fois les transferts entre particulier et les virements bancaires.

En France pour rappel, si la marque carte bleue a été revendue à Visa, le système de paiement « CB » est lui bien resté français et sous le contrôle des banques françaises. Un paiement par le réseau CB ne passe donc ni par Visa, ni par Mastercard. Un choix désormais privilégié par certains consommateurs, quand une plateforme propose un tel choix.