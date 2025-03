Même les créateurs de jeux alertent sur les problèmes de pilotes Nvidia

De nouveaux problèmes font leur apparition sur les pilotes des cartes graphiques Nvidia des séries RTX 30 et 40 entraînant une instabilité et différents plantages.

Coup dur pour Nvidia. Les utilisateurs de cartes graphiques de la marque continuent de rencontrer différents problèmes. Après certains soucis d’écrans noirs touchant les cartes GeForce RTX 4000, ce sont maintenant aux cartes de la série RTX 3000 d’être touchés par différents plantages de pilotes et autres instabilités.

Pour aller plus loin

Cartes graphiques Nvidia : voici les meilleurs GPU de la gamme GeForce

Attendre avant de mettre à jour

Ce sont les différents retours de joueurs répertoriant des problèmes de performances qui conduisent les développeurs des jeux InZoi et The First Berserk : Khazan à recommander l’installation d’anciens pilotes à ses joueurs, rapporte WCCFTech.

On peut ainsi lire sur la page d’actualités Steam de The First Berserk : Khazan que les développeurs recommandent aux possesseurs de cartes RTX 40 et 30 d’installer la version 566.36 du pilote Nvidia sortie en décembre 2024 contre la version 572 qui entraîne ces instabilités. Idem du côté des développeurs d’InZoi. Les utilisateurs de cartes graphiques de la série GeForce RTX 5000, eux, semblent épargnés depuis un récent correctif.

Pour aller plus loin

GeForce RTX 50 : Nvidia règle enfin le problème qui agaçait tous les utilisateurs

De son côté, malgré les retours de joueurs, Nvidia n’a pour le moment pas répertorié ces différents problèmes sur ses séries RTX 40 ou 30. Espérons tout de même que la firme travaillera sur une mise à jour pour éviter ces soucis.