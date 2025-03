G-Assist, le ChatGPT de Nvidia pour les jeux vidéo, est disponible : comment y accéder et ce qu’il peut faire

Project G-Assist est désormais disponible dans la Nvidia App. Un outil qui permet d’assister le joueur avec une intégration directement dans les jeux vidéo.

Source : Hugo Clery pour Frandroid

Lire un magazine, aller sur l’ETAJV, regarder une vidéo sur YouTube : de tout temps, le joueur est allé requérir de l’aide pour parfois avancer dans certains jeux vidéo.

Avec l’arrivée d’outils comme ChatGPT, il était finalement naturel et attendu que la recherche d’astuce ou de solution dans les jeux vidéo évolue. Chez Microsoft, on appelle ça Copilot for Gaming, mais chez Nvidia, il s’agit de Project G-Assist.

Après plusieurs présentations à la presse (nous avions pu le tester à plusieurs reprises) et aux développeurs de jeux vidéo, Nvidia intègre son outil directement dans la dernière version de Nvidia App.

Que peut faire Project G-Assist ?

En attendant que des développeurs se saisissent des kits de développement de Nvidia pour intégrer des solutions à leurs jeux dans l’assistant, les ingénieurs de la marque se sont concentrés sur une assistance technique.

Régler votre jeu automatiquement

En l’état, vous pouvez donc demander à G-Assist : « comment optimiser les graphismes pour » un jeu, et Nvidia s’attachera à appliquer les paramètre correspondant au mieux aux capacités de votre PC. Dans le même ordre d’idée, vous pouvez demander à G-Assist d’optimiser un jeu « pour privilégier les performances à la qualité d’image », ce qui sera pratique pour les jeux compétitifs.

Contrôler votre PC

Avec son intégration profonde dans Windows, G-Assist peut aussi contrôler certaines fonctions du PC. Vous pouvez ainsi lui demander des informations sur la vitesse d’horloge du GPU, le taux d’utilisation du CPU, la latence ou la fluidité moyenne du jeu.

La Nintendo Switch Lite n’a JAMAIS été à ce prix La console portable la plus légère de Nintendo est aussi celle qui a le plus de GOTY dans son catalogue : Zelda, Mario ou Pokémon côtoient plus de 5000 titres disponibles. Parfaite pour jouer en déplacement !

En s’intégrant avec certains périphériques, notamment Logitech, MSI et Nanoleaf pour le moment, il est également possible de régler l’éclairage RGB « passe les lumières du clavier en vert » ou « passe les lumières de la pièce en jaune ».

Nvidia propose même d’overclocker votre GPU à travers son assistant à l’oral avec des ordres comme « overclock mon GPU de 60 MHz ».

Posez des questions sur votre PC

Nvidia G-Assist peut également interroger la base de connaissance de Nvidia pour répondre à des questions sur le fonctionnement de certaines technologies, par exemple « comment la génération d’image du DLSS fonctionne ? ».

Il est également possible de lui demander : « est-ce que mes pilotes graphiques sont à jour ? », « quelle est la taille du cache mémoire de mon CPU ? », « quelle est la version de mon système d’exploitation ? ».

Nvidia a publié une longue liste des fonctions proposées par G-Assist. Pour le moment seul l’anglais est pris en charge officiellement.

Quels sont les PC compatibles avec Project G-Assist ?

Pour essayer Nvidia Project G-Assist, il faut avoir installé l’application Nvidia App et avoir un PC équipé d’une Nvidia GeForce RTX 30, RTX 40 ou RTX 50. Cela s’explique par le fait que G-Assist fait un appel à un SLM local (Llama) sur votre PC.

Attention toutefois, Nvidia précise que seuls les PC de bureaux bénéficient de l’application pour le moment. Pour les PC portables il faudra se montrer patient.

Voici les caractéristiques requises pour faire tourner Project G-Assist :

Processeur Intel Pentium G, Core i3, i5, i7 ou plus élevé, ou processeur AMD FX, Ryzen 3, 5, 7, 9, Threadripper ou plus élevé ;

6,5 Go de stockage pour l’assistant texte et 3 Go pour la commande vocale ;

GPU GeForce RTX 3000, 4000 ou 5000 avec au moins 12 Go de VRAM ;

; pilotes Nvidia GeForce 571.83 ou plus récent.

Pour faire tourner ce SLM local, Nvidia alloue donc une partie de la puissance de calcul en IA de ses GPU, les fameux tensor core. Cela signifie que les performances seront moindres dans les jeux faisant appel à ces fonctions, notamment si vous utilisez le DLSS.

Nvidia propose un raccourci pour accéder à son assistant à tout moment : Alt+G.

Il est possible de discuter en texte ou directement à la voix. L’assistant s’affiche à travers l’overlay de Nvidia.

Il peut répondre de façon textuelle mais aussi dessiner des graphes, notamment pour afficher le relevé des performances du PC.

Lorsque nous avons pu discuter avec les équipes de Nvidia sur cet outil, elles sont insisté sur le fait qu’il s’agit avant tout d’un projet expérimental. La version disponible aujourd’hui est la version 0.1 pour insister sur ce point.

Évidemment, cela pourrait devenir un produit complet de Nvidia si Project G-Assist rencontre un grand succès. En attendant, la firme propose aux intéressés de développer des plugins sur GitHub.