La bonne idée de MSI pour vous convaincre d’acheter une carte graphique Nvidia à 8 Go de VRAM

MSI a trouvé une combine pour écouler un peu plus facilement ses stocks de RTX 5060 Ti 8 Go sur certains marchés. En Grande-Bretagne, la marque propose par exemple un bundle regroupant sa RTX 5060 Ti 8 Go Ventus OC et un SSD 500 Go de son cru pour encourager l’achat d’une carte… qui peine visiblement à trouver son public.

MSI cherche une solution efficace pour écouler ses stocks de RTX 5060 Ti 8 Go // Source : Frandroid

L’annonce cette semaine des RTX 5050 sur l’entrée de gamme de Nvidia nous a peut-être fait perdre de vue, momentanément, le cas d’une autre carte graphique « abordable » de la nouvelle gamme Blackwell : celui de la mal-aimée RTX 5060 Ti 8 Go.

Critiquée pour son manque de mémoire vidéo et les limites que cela peut induire sur les jeux les plus récents (et donc sur tous ceux à venir sur le long terme), la petite sœur de la très convaincante RTX 5060 Ti 16 Go, testée récemment par nos soins, semble avoir du mal à trouver son public.

La RTX 5060 Ti 8 Go en quête d’acheteurs

Preuve en est, deux mois à peine après son lancement, MSI en est déjà réduit à devoir trouver tes tactiques commerciales aguicheuses pour écouler ses stocks sur certains marchés.

Au Royaume-Uni, chez plusieurs enseignes partenaires, la marque taïwanaise propose par exemple un bundle combinant une RTX 5060 Ti 8 Go (à un tarif inférieur au MSRP) et un SSD M2 de 500 Go appartenant à sa gamme Spatium.

Ce pack GPU+SSD est ainsi affiché à 340,99 livres sterling chez le revendeur britannique OverclockersUK, alors que la RTX 5060 Ti 8 Go est censé être vendue seule à partir de 349 livres selon les recommandations de Nvidia.

Source : Overclock3d

Comme le souligne très justement le site spécialisé Overclock3D, une telle offre n’existerait pas si cette version de la RTX 5060 Ti se vendait correctement en Grande-Bretagne. La présence en ligne de promotions aussi incitatrices suggère donc que les OEM peinent à écouler leurs stocks… et que même à son tarif recommandé, la RTX 5060 Ti 8 Go ne trouve pas suffisamment preneurs.

Reste à savoir si cette situation perdurera, et si Nvidia prend note que limiter certaines références à 8 Go de VRAM seulement est, tout du moins commercialement, un calcul plus risqué que prévu.