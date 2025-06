MSI : -500 € sur ce puissant laptop gaming doté d’une RTX 5070 et d’un i7 de 14e gen 

Si vous réfléchissez à investir dans un nouveau PC portable gaming avec une RTX 50, ce bon plan devrait vous plaire : le MSI Katana 15 HX B14WGK-006FR avec RTX 5070 coûte aujourd’hui 1 499 euros contre 1 999 euros de base.

MSI Katana 15 HX B14WGK-006FR

En matière d’ordinateurs portables destinés au gaming, MSI figure en bonne place parmi les meilleurs constructeurs du marché. Son Katana 15 HX B14WGK-006FR, avec une puce Intel de 14e génération et une RTX 5070, est parfait pour jouer partout, tout le temps, dans les meilleures conditions. Si vous êtes intéressés, sachez qu’il bénéficie de 500 euros de réduction.

Pourquoi choisir le MSI Katana 15 HX B14WGK-006FR ?

Un écran FHD de 15,6 pouces à 144 Hz

Une carte graphique RTX 5070 avec un Intel Core i7-14650HX

Accompagnée de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD NVMe

Avec un prix barré à 1 999,99 euros, le MSI Katana 15 HX B14WGK-006FR est en ce moment en promotion à 1 499,99 euros sur le site grosbill.

Généralement, les laptops destinés au gaming ne sont pas réputés pour leur compacité et leur légèreté. Ici, le MSI Katana 15 HX B14WGK-006FR assez imposant, avec 2,4 kg sur la balance et 26 mm d’épaisseur. Le châssis est doté d’une construction solide, comme d’habitude avec MSI, qui n’oublie pas d’offrir une bonne connectique : on a trois ports USB A 3.2 Gen 2, un port USB C 3.2 Gen 2, un port HDMI, un port Ethernet et une prise casque audio.

Pour un gamer, l’écran est un critère important et il en faut un qui, de préférence, propose un très bon taux de rafraîchissement. Sur le MSI Katana 15, nous avons une dalle IPS LCD de 15,6 pouces en définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) et avec une bonne fréquence d’images de 144 Hz.

Une config’ en béton pour lancer vos jeux AAA

Pour lancer votre bibliothèque de jeux vidéo, vous pouvez compter sur une GeForce RTX 5070. Avec celle-ci, vous allez pouvoir jouer à n’importe quel jeu en 1440p avec les features activées, à savoir le ray tracing et le DLSS 3. Une configuration satisfaisante pour profiter des titres récents dans d’excellentes conditions.

Au niveau du processeur, nous avons un Intel Core i7-14650HX assisté par 16 Go de RAM DDR4, qui rend le multitâche fluide et agréable. Vous pourrez vous adonner vos activités sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Vous pouvez aussi compter sur son espace de stockage pour ranger votre ludothèque, mais si le SSD M.2 de 512 Go ne suffit pas, vous avez un second emplacement pour étendre sa capacité. En revanche, il faudra un peu d’huile de coude et ouvrir la machine pour y insérer un SSD supplémentaire.

Pour finir sur l’autonomie, MSI intègre une batterie de 75 W permettant d’assurer 5 heures d’autonomie en usage léger, mais en pratique, pour du jeu ou des applications gourmandes, il faut s’attendre à une autonomie nettement plus faible.

Afin de comparer le MSI Katana 15 HX B14WGK-006FR avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

