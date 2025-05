Ce laptop gaming MSI avec RTX 4070 + i7 13e gen profite de plus de 550 € de remise chez Darty

Un i7 de 13ᵉ génération, une RTX 4070, 16 Go de RAM en DDR5 et un écran 144 Hz : pas besoin de scroll trop loin pour comprendre que ce Katana 15 est taillé pour cogner fort. Et son prix vient de prendre une sacrée entaille chez Darty : son prix passe de 1 703,99 euros à 1 125,42 euros.

Dans la jungle du gaming sur laptop, il y a de tout : des machines trop chères pour ce qu’elles offrent, des fiches techniques gonflées au marketing, des GPU bridés par des systèmes de refroidissement à bout de souffle… et parfois, de vraies perles. Il faut juste savoir lire entre les lignes, repérer les bonnes combinaisons, et éviter les pièges planqués sous une couche de RGB. Parce qu’un bon PC gamer portable, ce n’est pas qu’un logo “RTX” et un sticker Intel : c’est un équilibre, une mécanique bien huilée entre composants, châssis, dissipation, et affichage. Et quand tous les curseurs sont bien réglés, là, ça vaut le coup de sortir la carte bancaire, ce qui est le cas de ce puissant MSI Katana 15 qui se fait découper de plus de 500 euros sur Darty avec un code promo.

Le MSI Katana 15 B13VGK-2076FR en trois points

Un écran FHD de 15,6 pouces en 144 Hz

Un duo Intel Core i7 13620 et RTX 4070

Un combo de 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Au lieu de 1 703,99 euros, le MSI Katana 15 B13VGK-2076FR est aujourd’hui disponible en promotion à 1 125,42 euros sur Darty avec le code : PC10.

Sous le châssis, c’est du lourd

Le MSI Katana 15 B13VGK-2076FR ne se contente pas de balancer des specs sur une fiche produit, il les met à profit avec une réelle logique de gamer. Le processeur Intel Core i7-13620H de 13ᵉ génération fait le taf : 10 cœurs (6 performances, 4 efficients), une architecture hybride qui sait encaisser sans chauffer, parfait pour alterner entre montage, parties en ligne, navigation, ou un live Twitch (venez nous faire coucou sur Unlock Talk) lancé en douce sur OBS pendant une session coop. Ça respire, ça ventile bien, et surtout, ça ne rame pas dès que deux softs tournent en même temps.

Mais la vraie star, c’est la GeForce RTX 4070 version laptop. Avec 8 Go de VRAM et le support du DLSS 4, on parle d’un GPU taillé pour l’avenir. Même les jeux qui veulent faire pleurer les configs, type Cyberpunk 2077, Starfield, ou Red Dead Redemption 2, avec tous les curseurs poussés, tournent en 1080p sans saccade. Les effets de lumière ? Ray tracing activé. Le framerate ? Stable. Et avec les techno NVIDIA comme Reflex 2 ou G-Sync, l’expérience reste tendue comme un câble, même en duel rapide sur CS2.

Côté compétitif, le duo RTX 4070 + écran 144 Hz transforme le PC en machine à headshots. Précision, fluidité, pas de tearing, pas de ghosting. C’est calibré pour les joueurs qui veulent un vrai edge, que ce soit sur Apex, Valorant, ou Call of Duty.

Un écran ultra fluide avec du RGB, mais pas partout

Le Katana 15 reste fidèle à la patte MSI : un design anguleux, discret, mais pas trop, avec un écran 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraichissement de 144 Hz bien calibré pour le gaming rapide. Pas de fioriture RGB côté capot, mais un clavier rétroéclairé quatre zones pour garder un minimum de style dans le noir.

Avec 16 Go de RAM DDR5 (4800 MHz) et un SSD NVMe de 512 Go, la machine offre une base solide. La RAM est évolutive si besoin, et le stockage peut être étendu avec un deuxième slot M.2 par exemple avec ce bon SSD de Western Digital. En l’état, c’est déjà réactif, rapide, et prêt à encaisser des gros chargements.



Côté connectiques, c’est complet : un port USB-C 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un USB 2.0, un HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3,5 mm. Le MSI Katana est équipé du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, et d’un système de refroidissement Cooler Boost 5 à deux ventilos, afin d’éviter l’étuve après 30 minutes d’Elden Ring.

