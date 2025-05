Ce SSD M.2 de 1 To est l’un des moins chers du marché, et en plus, il est taillé pour la PS5

Les disques SSD WD Black SN770 se positionnent dans la catĂ©gorie milieu de gamme des solutions de stockage PCIe 4. Polyvalents, ils sont performants tant pour la bureautique que pour le gaming sur PC, et sont Ă©galement compatibles avec la PlayStation 5. Grâce Ă cette offre, la version 1 To devient l’une des moins chères du marchĂ©, de 70,99 euros Ă 62,56 sur PC Componentes.

Sur PC comme sur console, le stockage est devenu une pièce centrale de l’expérience. Et avec les jeux qui flirtent allègrement avec les plus de 100 Go, il faut de la place, mais aussi de la vitesse. Le WD Black SN770 1 To coche les bonnes cases : rapide, compatible PS5, et franchement bien placé niveau tarif. Même si Vice City attendra 2026, autant poser les bases pour le prochain Mafia : The Old Country ou n’importe quel open world qui pèse lourd. À ce prix-là , c’est clairement le bon moment pour élargir le terrain de jeu. Chez PCcomponentes, il passe sous la barre des 70 euros, ce qui en fait l’un des SSD compatibles PS5 les moins chers du marché actuellement.

Les points importants du WD Black SN770 1 To

Un stockage 1 To

Interface PCIe Gen4 / NVMe4

Compatible PS5

Au lieu de 70,99 euros, le WD Black SN770 1 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă 62,56 euros sur PCcomponentes.

Solide fiche technique, et performances Ă la hauteur

Le SN770 de Western Digital repose sur une interface PCIe Gen 4.0 x4 en NVMe 1.4, et affiche des débits solides : jusqu’à 5150 Mo/s en lecture séquentielle, et 4900 Mo/s en écriture. Ce n’est pas le plus rapide du segment, mais dans sa gamme de prix, il reste ultra-compétitif, surtout pour les usages gaming.

Il ne possède pas de dissipateur thermique intĂ©grĂ©, un dĂ©tail important pour l’installation dans une PS5, qui impose un minimum de refroidissement passif. Mais rien d’insurmontable : un radiateur M.2 compatible coĂ»te moins d’une dizaine d’euros et se monte en quelques secondes. Une fois en place, le SN770 tourne sans broncher, mĂŞme lors de longues sessions, parfait pour se lancer dans le prochain DOOM : The Dark Age.

Une installation simple et rapide Ă un super prix

Sur PS5, l’installation est immédiate : on insère le SSD, on ajoute un dissipateur, on formate, et c’est prêt. Les jeux se lancent sans délai, les transferts sont rapides, et les performances sont stables. Sur PC, c’est encore plus souple : il fera le bonheur des joueurs comme des créateurs de contenu, sans saturer les lignes PCIe comme certains modèles plus gourmands.

En tant que stockage principal sur un PC orientĂ© gaming, il assure une bonne rĂ©activitĂ© du système, des chargements rapides en jeu, et une bonne tenue sur les fichiers volumineux. Avec 1 To d’espace, il peut encaisser une bibliothèque complète de AAA comme le prochain MindsEyes, le très lourd remaster d’Oblivion, Assassin’s Creed Shadow et beaucoup d’autres !

Ce n’est pas le SSD le plus extrême du marché, mais pour un 1 To PCIe 4.0, c’est difficile de faire mieux à ce prix. WD livre ici un produit propre, stable, fiable, et surtout compatible avec les usages modernes : 4K, open-world, grosses MAJ… Le SN770 ne flanche pas. Parfait pour étendre son stockage sans vider son compte.

Afin de comparer le WD Black SN770 1 To avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD compatible PS5 du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.