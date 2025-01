Doom : The Dark Ages, les configurations minimales et recommandées

Oyez, oyez, iD Software remet le couvert avec un énième épisode de Doom, prévu pour le 15 mai de cette année. Quel matériel requerra-t-il pour tourner ?

Récemment mis en avant, Doom : The Dark Ages se place comme un préquel aux opus Doom de 2016 et Doom Eternal. L’ambiance du titre sera médiévale puisque l’histoire raconte les origines du Doom Slayer. Les fans de baston et de gore attendent donc impatiemment sa sortie ce printemps, prévue sur PS5, Xbox Series et PC.

Or Doom : The Dark Ages s’avère ambitieux graphiquement. Quelles sont les specs requises ? Votre CPU et votre carte graphiques sont-ils prêts ? On fait le point.

Si vous voulez monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Doom : The Dark Ages ?

Minimum (1080p/60 FPS/Bas)

OS : Win10 64 bits / Win 11 64 bits

: Win10 64 bits / Win 11 64 bits CPU : AMD Zen 2 ou Intel 10e Génération @3.2 GHz avec 8 cœurs / 16 threads ou mieux (exemples : AMD Ryzen 7 3700X ou mieux, Intel Core i7 10700K ou mieux)

: AMD Zen 2 ou Intel 10e Génération @3.2 GHz avec 8 cœurs / 16 threads ou mieux (exemples : AMD Ryzen 7 3700X ou mieux, Intel Core i7 10700K ou mieux) GPU : GPU NVIDIA ou AMD compatible ray tracing avec 8 Go de VRAM dédiée ou mieux (exemples : NVIDIA RTX 2060 Super ou mieux, AMD RX 6600 ou mieux)

: GPU NVIDIA ou AMD compatible ray tracing avec 8 Go de VRAM dédiée ou mieux (exemples : NVIDIA RTX 2060 Super ou mieux, AMD RX 6600 ou mieux) RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : SSD NVMe de 512 Go ou plus (100 Go disponibles)

Recommandé (1440p/60 FPS/Élevé)

OS : Win10 64 bits / Win 11 64 bits

: Win10 64 bits / Win 11 64 bits CPU : AMD Zen 3 ou Intel 12e Génération @3.2 GHz avec 8 cœurs / 16 threads ou mieux (exemples : AMD Ryzen 7 5700X ou mieux, Intel Core i7 12700K ou mieux)

: AMD Zen 3 ou Intel 12e Génération @3.2 GHz avec 8 cœurs / 16 threads ou mieux (exemples : AMD Ryzen 7 5700X ou mieux, Intel Core i7 12700K ou mieux) GPU : GPU NVIDIA ou AMD compatible ray tracing avec 10 Go de VRAM dédiée ou mieux (exemples : NVIDIA RTX 3080 ou mieux, AMD RX 6800 ou mieux)

: GPU NVIDIA ou AMD compatible ray tracing avec 10 Go de VRAM dédiée ou mieux (exemples : NVIDIA RTX 3080 ou mieux, AMD RX 6800 ou mieux) RAM : 32 Go

: 32 Go Stockage : SSD NVMe de 512 Go ou plus (100 Go disponibles)

Ultra 4K (2160p/60 FPS/Ultra)

OS : Win10 64 bits / Win 11 64 bits

: Win10 64 bits / Win 11 64 bits CPU : AMD Zen 3 ou Intel 12e Génération @3.2 GHz avec 8 cœurs / 16 threads ou mieux (exemples : AMD Ryzen 7 5700X ou mieux, Intel Core i7 12700K ou mieux)

: AMD Zen 3 ou Intel 12e Génération @3.2 GHz avec 8 cœurs / 16 threads ou mieux (exemples : AMD Ryzen 7 5700X ou mieux, Intel Core i7 12700K ou mieux) GPU : GPU NVIDIA ou AMD compatible ray tracing avec 16 Go de VRAM dédiée ou mieux (exemples : NVIDIA RTX 4080 ou mieux, AMD RX 7900XT ou mieux)

: GPU NVIDIA ou AMD compatible ray tracing avec 16 Go de VRAM dédiée ou mieux (exemples : NVIDIA RTX 4080 ou mieux, AMD RX 7900XT ou mieux) RAM : 32 Go

: 32 Go Stockage : SSD NVMe de 512 Go ou plus (100 Go disponibles)

Quels composants choisir pour jouer à Doom : The Dark Ages sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Attention : les RTX 5080 et 5070 seront bientôt disponibles et sont bien entendu d’excellentes options pour du jeu en 1440p ou 4K. Seul souci : les disponibilités à leur sortie, plutôt incertaines… Optez pour une RTX 40, ou bien patientez un peu pour les 50.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Par ailleurs, un bon SSD est indispensable. Nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Doom : The Dark Ages ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre sera aussi disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération comme la PS5, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

Nos autres recommandations de configurations gaming :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.