Indiana Jones et le Cercle Ancien : voici nos configurations PC recommandées pour y jouer

Ce n’est pas si souvent que l’on voit débarquer un jeu Indiana Jones sur nos écrans ! Vous pourrez très bientôt vous glisser dans la peau d’Indiana et partir à la recherche d’artefacts perdus. Mais votre PC gamer sera-t-il capable de suivre ? Réponse ici.

L’archéologue le plus célèbre au monde reprend du service dans un titre ambitieux, Indiana Jones et le Cercle Ancien. Celui-ci sera un pur jeu d’action et d’aventure, cette dernière prenant place en 1937, dans la lignée du premier film. L’occasion de visiter divers lieux à travers le globe, de Rome à la Thaïlande, en passant par l’Égypte.

Celles et ceux qui avaient effectué une précommande bénéficieront d’un accès anticipé au jeu dès le vendredi 6 décembre. Pour le reste du monde, il faudra attendre le lundi 9 décembre pour y jouer. Le jeu de Bethesda sort sur PC et Xbox Series, et sera compris dans le Game Pass dès le lancement. Il sortira plus tard sur PS5, au printemps 2025.

Reste que pour sa sortie sur PC, le jeu affiche des recommandations de configurations bien gourmandes. On fait le point ici.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Indiana Jones et le Cercle Ancien ?

Comme vous pouvez le voir, on ne pourra pas se contenter d’un modeste PC gamer pour lancer Indiana Jones. La dose de RAM nécessaire est notamment très élevée, même en configuration minimum. Et si vous vouliez profiter du ray tracing, il faudra peut-être mettre votre machine à niveau côté GPU… À moins que vous ne préfériez opter pour un abonnement au Xbox Game Pass PC !

Notez également qu’il est nécessaire de posséder une carte vidéo compatible avec le ray tracing, même si vous ne l’activez pas, même en réglant tout au minimum. En effet, le moteur graphique du jeu utilise une technologie spécifique qui y fait appel pour les éclairages.

Quels composants choisir pour jouer à Indiana Jones et le Cercle Ancien sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

