Baldur’s Gate 3 : quelle configuration pour jouer sur PC ou Mac ?

"Baldur's Gate 3", nouveau jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons, est déjà disponible sur PC, Mac et PS5. Votre ordinateur est-il suffisamment puissant pour le lancer ? Voici les configurations attendues et les composants que nous vous recommandons pour mettre votre PC à niveau.

Le RPG Baldur’s Gate 3 a débarqué sur PC le 3 août. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la pomme souvent privés de gaming, il est également disponible depuis le 6 septembre sur Mac, ainsi que sur PS5. Le jeu est devenu un petit succès surprise, réussissant à s’intercaler entre les deux poids lourds que sont Diablo 4 et Starfield. Si vous avez envie de tenter l’aventure et arpenter les Royaumes Oubliés, il vous faudra un ordinateur suffisamment puissant. Vous trouverez ci-dessous les configurations minimales demandées ainsi que les composants que nous vous conseillons si vous avez besoin d’upgrader votre PC.

Quelles sont les configurations nécessaires pour jouer à Baldur’s Gate 3 ?

Bonne nouvelle, Baldur’s Gate 3 est un jeu peu gourmand. Même si votre matériel a quelques années, vous pourrez probablement faire tourner le jeu.

Configuration minimale :

Processeur : Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Intel I5 4690 / AMD FX 8350 RAM : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire GPU : Nvidia GTX 970 / AMD RX 480 (4 Go de VRAM)

Nvidia GTX 970 / AMD RX 480 (4 Go de VRAM) Espace disque : 150 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée :

Processeur : Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Intel i7 8700K / AMD r5 3600 RAM : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire GPU : Nvidia RTX 2060 Super / AMD RX 5700 XT (8 Go de VRAM)

Nvidia RTX 2060 Super / AMD RX 5700 XT (8 Go de VRAM) Espace disque : 150 Go d’espace disque disponible

Et sur Mac ?

Configuration minimale :

Système d’exploitation : macOS 10.15.6

macOS 10.15.6 Processeur : 2,6 GHz Quad-Core Intel Core i7

2,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 RAM : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques : AMD Radeon 460 4 GB

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : macOS 10.15.7

macOS 10.15.7 Processeur : 2,3 GHz 8 -Core Intel Core i9

2,3 GHz 8 -Core Intel Core i9 RAM : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques : AMD Radeon Pro 5500M 8 GB

Quels composants choisir pour jouer à Baldur’s Gate 3 sur votre PC gaming ?

La configuration pas chère :

La config équilibrée :

Par ailleurs, comme expliqué plus haut, le titre sera bientôt disponible sur macOS, chose suffisamment rare pour être soulignée (et saluée). Cependant, vous ne pourrez pas le lancer sur n’importe quel Mac. Le jeu pourra fonctionner sur les dernières machines disposant des puces ARM (M1 ou M2). En revanche, pour les MacBook plus anciens, il faudra au minimum un MacBook Pro de 2016 pour lancer le jeu avec les graphismes en Bas. Pour avoir le jeu en Haut ou en Ultra, il faudra au moins un MacBook Pro de 2019.

En outre, le jeu nécessite 150 Go d’espace disque de libre. Si vous n’avez pas encore de SSD installé ou que vous craigniez que la place ne manque, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 85 euros avec dissipateur.

Sachez aussi que si vous n’avez pas les moyens d’acquérir une nouvelle machine, il est possible de se tourner vers les services de cloud gaming. Pour jouer à Baldur’s Gate 3, il faudra souscrire à GeForce Now. Le jeu est en effet disponible sur le catalogue.

