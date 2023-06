Quelles sont les meilleures consoles portables ? Notre sélection en 2023

Envie d'une console de jeux portable à emmener partout avec vous ? Il existe plusieurs références pour jouer sur petit écran à tous vos titres favoris, notamment les jeux Nintendo, mais aussi ceux présents sur PC et Android.

Le top 3 des meilleures consoles de jeux portables en 2023

Les consoles portables font partie du paysage vidéoludique depuis des dizaines d’années — quasiment depuis les débuts du jeu vidéo. Preuve en est avec la première Game Boy, parue en 1990 en Europe, qui popularisa ce style de console. Depuis, les constructeurs n’ont eu de cesse de proposer des consoles portables aux joueurs. On citera pêle-mêle la Game Gear, la Neo Geo Pocket, la Game Boy Advance, la PSP, la Nintendo DS, la PS Vita… En 2023, certaines consoles portables sont totalement nomades, quand d’autres sont hybrides et peuvent se brancher sur un téléviseur.

Alors quelles sont les meilleures consoles de jeux portables en 2023 ? On vous emmène à travers ce merveilleux monde vidéoludique, pour vous aider à choisir quelle sera la machine la plus adaptée à vos besoins et à vos usages.

Pour avoir une vue globale du marché des consoles de jeu, jetez donc un œil à notre guide complet sur la question. Si vous jouez aussi sur mobile, notre guide des meilleures manettes pour smartphone pourra vous intéresser. Et si votre dada, c’est le rétrogaming, direction notre guide dédié.

Nintendo Switch OLED La meilleure console portable

Vous voulez une console portable ? La Nintendo Switch est la solution la plus évidente, la plus simple, mais aussi la moins chère. En vente un peu partout depuis 2017, la nouvelle version OLED de la Switch, sortie en 2021, arbore un écran plus grand, de meilleure qualité. La Switch est une console hybride : vous pouvez donc choisir entre jouer à votre console sur votre téléviseur, ou bien passer en mode portable. C’est ainsi tout autant une console de salon qu’une console portable.

La Nintendo Switch Oled possède un écran de 7 pouces. Les bordures deviennent plus fines, l’immersion est donc meilleure, sans que la console gagne en taille. Si l’écran Oled gagne en contraste, on reste en revanche toujours limité à du 720p en mode portable.

Si la Switch a l’avantage d’avoir des manettes détachables, les Joy Con, ces derniers ne sont pas exempts de défauts. On leur connait ainsi le fameux problème du Joy Con Drift qui a fait couler beaucoup d’encre. Les boutons et gâchettes en eux-mêmes ne sont en outre pas les plus agréables, étant petits, avec une course très courte. Concernant les boutons d’ailleurs, si vous n’êtes pas un habitué des consoles Nintendo et jouez plutôt sur PC, PlayStation ou Xbox, il vous faudra vous habituer à l’emplacement des quatre boutons principaux A, B, X et Y, qui ne sont pas du tout placés pareil.

Côté puissance, la Switch est loin d’être un foudre de guerre, et c’est d’ailleurs bien ce qu’on lui a reproché dès sa sortie. Nombreux sont les joueurs à toujours attendre une Switch Pro !

Mais ce n’est pas en ça que la Switch se démarque. Elle reste une console Nintendo, et est donc particulièrement simple à utiliser et intuitive. Elle permet aussi de jouer facilement à plusieurs. En dehors de son ergonomie, la vraie force de la Switch réside en fait dans son catalogue. C’est l’ensemble des titres Nintendo qui s’offre à vous : Mario, Zelda, Splatoon, Mario Kart, Super Smash Bros, Animal Crossing, Metroid, mais aussi tout un tas de jeux indépendants tels qu’Hadès, Octopath Traveler, Hollow Knigth, Stardew Valley… De plus, si vous souscrivez au Nintendo Switch Online, vous pouvez utiliser la console virtuelle et retrouvez tous les titres rétro de N64, Super Nes, NES, etc.

Retrouvez notre test de la Nintendo Switch OLED sur Frandroid.



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch OLED au meilleur prix ?

Nintendo Switch Lite Mini et pas chère

La Switch Lite, sortie en 2019, est une version uniquement portable de la Switch. Elle est plus compacte, plus légère, et son écran est plus petit. Impossible donc d’en retirer les Joy-Con — il faudra aussi faire l’impasse sur les vibrations. En dehors de ça, vous pouvez jouer aux mêmes jeux (sauf quelques exceptions multijoueurs telles que Mario Party). Proposée en différents coloris sympas (jaune, turquoise, corail…), la Switch lite est indéniablement très mignonne.

La Switch Lite possède une dalle LCD de 5,5 pouces. Oui, vous avez bien lu, son écran est plus petit que celui d’un smartphone compact en 2023. Étant donné la taille des bordures, Nintendo aurait clairement pu faire mieux. Côté définition, il faudra faire avec du 720p. Mais c’est surtout la luminosité qui pêche ici : ne comptez pas jouer en extérieur s’il fait beau, la luminosité max monte à 375 cd/m² d’après nos relevés. Sur l’autonomie, comptez environ 3 heures pour un jeu gourmand, un peu plus sur des jeux peu demandants. Il faudra être patient pour la recharge : comptez deux heures avec le bloc secteur officiel.

La Switch Lite est vendue 110 euros de moins que la Switch Oled. Nous vous la conseillons donc si votre budget est serré et si vous n’avez vraiment aucune intention de jouer sur une télé, maintenant ou à l’avenir. Elle sera par exemple adaptée aux joueurs très occasionnels ou aux jeunes ados. Mais honnêtement, si vous pouvez vous permettre de mettre 100 euros de plus, autant tabler sur la Switch Oled, qui fait tout en mieux et est plus polyvalente…

Si vous voulez tout savoir de cette Switch Lite, direction notre test détaillé de la console.



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch Lite au meilleur prix ?

Vous hésitez entre les modèles de Switch ? Vous pouvez consulter notre article sur quelle console Switch choisir pour vous aiguiller.

Asus ROG Ally La console portable la plus puissante

La ROG Ally d’Asus est une console très prometteuse pour le secteur. Il s’agit en fait d’une sorte de petit PC tournant sous Windows, le tout dans une console portable. Sur la maniabilité, les boutons et les sticks, Asus a bien maitrisé sa partition. Ils sont tous de qualité et bien placés, de sorte que le joueur lambda n’aura pas de nouveaux réflexes à prendre. On note la présence de gâchettes à effet Hall et d’un pourtour RGB autour des sticks.

Un des points très réussis de cette console concerne l’écran. La ROG Ally intègre une dalle 7 pouces IPS LCD compatible avec une définition maximale de 1920 × 1080 pixels supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est tactile. Le taux de rafraîchissement fait vraiment plaisir lors de parties un peu nerveuses et est un vrai apport sur une console portable.

Comment fonctionne concrètement cette console ? À quels jeux pourrez-vous jouer ? Elle tourne en fait sous l’interface Armory crate, qui est basée sur Windows 11. Concrètement, vous pourrez jouer à n’importa quel jeu PC, et notamment via Steam, Epic Games, GOG, mais aussi le PC Game Pass. Si tout est bien pensé dans l’interface, elle souffre cependant de quelques soucis d’optimisation et vous pourrez ainsi rencontrer des ralentissements.

Qu’en est-il des performances ? La console abrite une puce Z1 Extreme spécialement développée par AMD, couplée à un GPU Radeon, et à tout de même 16 Go de RAM… Par rapport au Steam Deck, à mode de consommation égal, la ROG Ally offre 32 % de performance en plus côté GPU et 49 % en plus côté CPU. Dans les faits, vous pourrez faire tourner les jeux les plus gourmands, tels que Cyberpunk, mais pas à fond et à 60 fps. Comptez plutôt sur des réglages Moyen et 40-50 fps.

Sur l’autonomie, n’espérez pas de miracles. Les choses sont cependant très variables selon le mode choisi (Turbo/Performance/Silencieux) : de 1 heure en mode Turbo, à environ 5/6 heures en mode Silencieux avec diverses optimisations. Tout dépend du jeu, du niveau de luminosité, de la résolution, etc. On notera aussi d’excellents haut-parleurs.

Globalement, la ROG Ally est une console portable réussie : elle parvient à proposer une expérience équilibrée, avec de bonnes performances, une prise en main bien pensée. Reste qu’à 800 euros, elle pourra encore rebuter pas mal de joueurs…

Pour plus de détails, nous vous conseillons de lire notre test de la console portable d’Asus.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus ROG Ally au meilleur prix ?

Valve Steam Deck Un PC dans une console portable

Maintenant que la ROG Ally est sortie, le Steam Deck perd un peu en pertinence. Nous avions déjà quelques réserves quant à ce produit, lorsque nous l’avions testé. Contrairement à une Nintendo Switch, il s’agit clairement d’une console dédiée aux connaisseurs, à ceux qui sont à l’aise et ont envie de bidouiller.

Autant le dire tout de suite, le Steam Deck est plutôt imposant — bien plus qu’une Switch. On aura à redire sur la qualité du plastique utilisé, qui n’inspire pas vraiment le premium. Côté prise en main en revanche, aucun souci, et les boutons sont particulièrement satisfaisants à utiliser.

Sur l’écran, Valve ne s’est pas vraiment foulé. On est face à une dalle LCD IPS de 7 pouces pour une petite définition de 1280 x 800 pixels (format 16:10) et une fréquence d’affichage limitée à 60 Hz. Cela permet au moins d’avoir une autonomie satisfaisante.

Cette console de jeu portable tourne avec une interface un peu spéciale, Steam OS. Valve a voulu proposer une expérience simple pour l’utilisateur, avec un accès direct à tous les jeux de sa bibliothèque Steam. Encore une fois, avec l’arrivée de la ROG Ally, qui donne accès à l’ensemble des boutiques de jeux sans limitations, le fait de ne pouvoir accéder ici qu’à Steam (à moins de bidouiller un peu si on s’y connait en Linux) fait perdre en attractivité.

Le Steam Deck tourne avec un processeur AMD et 16 Go de RAM. Globalement, vous pourrez jouer à des jeux récents à 30 fps, avec les réglages en Moyen. Enfin, la console portable est équipé d’une batterie de 40Wh. Lors de nos tests, nous avons relevé une autonomie variant entre 2 et 5 heures selon la gourmandise des jeux. En coupant le Wi-Fi et en jouant à jeu léger, il peut être envisageable d’atteindre les 8 heures promises.

Nous vous invitons à jeter un œil à notre test du Steam Deck pour plus de détails.



au meilleur prix ? Où acheter La Valve Steam Deck au meilleur prix ?

Logitech G Cloud (2022) La console spéciale cloud gaming

Logitech s’est étonnamment lancé sur l’idée d’une petite console portable, avec l’idée de l’utiliser avec le cloud gaming. La marque suisse n’a donc pas intégré de puce surpuissante, ce qui permet notamment de trouver cette console à un prix abordable (350 euros).

La G Cloud a peu ou prou le même format qu’une Switch, avec, comme ses consœurs, une dalle de 7 pouces, ici limitée à 60 Hz, mais en 1080p. Cette dernière est plutôt de bonne qualité, avec une luminosité maximale intéressante, jusqu’à 470 nits d’après nos mesures. Son format 16:9 est un gros avantage pour éviter les bandes noires sur les côtés.

Pour le coup, Logitech s’est tourné vers Android. Cela permet d’avoir accès au Play Store et de pouvoir notamment l’utiliser aussi comme une sorte de tablette, ce qui peut être vraiment intéressant en déplacement. La Logitech G Cloud est équipée d’une puce Snapdragon 720G et de 4 Go de RAM.

Tout le principe de cette console repose sur le cloud gaming, ce streaming de jeu vidéo proposé par des services avec abonnement tels que GeForce Now, Shadow, Xbox Cloud Gaming… Si le cloud gaming vous intéresse ou que vous avez déjà des abonnements, mais aussi une très bonne connexion internet, alors oui, la G Cloud est intéressante. En dehors de cet usage précis du cloud gaming, elle sera quasi inutile. Un point qui coince d’ailleurs sur ce sujet : la console est équipée d’une puce Wi-Fi 5, là où on aurait espéré du Wi-Fi 6E. Pas de 5G non plus, qui aurait permis de jouer à l’extérieur. En dehors de ça, la console remplit parfaitement son office et l’expérience en cloud gaming est très satisfaisante.

Parmi les points forts de cette console, on citera en outre son excellente autonomie, qui tourne autour des 10 heures, un beau record. Envie de plus d’infos ? Rendez-vous sur le test de la Logitech G Cloud pour tout savoir.



au meilleur prix ? Où acheter La Logitech G Cloud (2022) au meilleur prix ?

Les consoles portables de rétrogaming

Anbernic RG35XX : la vraie fausse Game Boy

C’est la petite console de poche (format Game Boy) pas chère, idéale pour jouer aux jeux rétro. Anbernic est une marque chinoise spécialisée sur la production de consoles rétrogaming. Le modèle RG35XX intègre un écran de 3,5 pouces au format carré. Ce denier est étonnamment de bonne qualité. Comme elle est basée sur le principe de l’émulation, vous pourrez y faire tourner des jeux de tout un tas de jeux de consoles rétro, notamment ceux de PlayStation 1, NES, SNES, PC Engine, Neo Geo, Game Boy, Game Boy Advance, Mega Drive, Master System, Game Gear, Neo Geo Pocket.

Anbernic RG353M

La RG353M, de son côté, propose un format horizontal plus proche d’une Game Boy Advance. Autre avantage, elle possède un corps en aluminium qui lui confère de belles finitions. Elle est plus puissante que le modèle précédent, avec une meilleure puce et 2 Go de RAM, et peut donc faire tourner des jeux de consoles ou d’interfaces plus récentes, notamment les jeux Android, mais aussi les titres de N64, Nintendo DS, PSP, Game Boy Advance…

Vous pouvez aussi vous tourner vers les consoles originelles, celles d’époque, qui se trouvent encore dans les magasins d’occasion type Easy Cash, ou bien sur les sites de petites annonces comme le Bon Coin. Vous pourrez ainsi vous acheter une 3DS ou une Game Boy sans problème.

Jetez donc un œil à notre guide spécialement dédié aux consoles rétrogaming pour plus de choix.

Comment choisir sa console portable ?

Quelle est la console portable la plus puissante ?

La console portable la plus puissante actuellement est la ROG Ally d’Asus. La Razer Edge est également très efficace, mais elle n’est pour le moment pas commercialisée en France, uniquement aux États-Unis.

Combien coûte une console portable ?

Les tarifs sont très variables. Une petite console rétrogaming très simple, basée sur un émulateur, pourra coûter aux environs des 100 euros. Les amateurs de Nintendo pourront compter sur la Switch Lite à 200 euros. Ensuite, les prix peuvent vite s’envoler, et la console la plus chère — mais aussi la plus poussée, polyvalente et puissante — est la Asus ROG Ally commercialisée à 799 euros.

Quelle console portable choisir ?

Il s’agit d’une question particulièrement complexe concernant les consoles de jeux. La console de jeu portable qu’il vous faut dépend entièrement de vos usages. Chaque console a son cœur de cible. Cela dépend aussi à quels jeux vous comptez jouer ! Quel sera votre usage : souhaitez-vous jouer à plusieurs en famille (Nintendo Switch), ou bien aurez-vous une utilisation solitaire plus axée gaming, avec une volonté de performance (ROG Ally) ? Les passionnés de retrogaming auront sans doute moins de mal à choisir, puisqu’ils sauront quels jeux ou quelles consoles ils souhaitent émuler, et donc quels modèles il leur faudra. Il faut également, bien entendu, prendre en compte votre budget, ainsi que les autres appareils et consoles que vous possédez déjà. Une petite Switch Lite pourra, par exemple, être un bon complément si vous avez déjà une PS5 et un PC, tandis qu’une ROG Ally sera peut-être moins pertinente si vous disposez d’un solide PC portable gamer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).