Test du Ayaneo Kun : un PC-console XL qui fait tout dans la démesure

L'Ayaneo Kun se positionne comme l'une des consoles portables PC les plus puissantes du marché, mais aussi une des plus imposantes. Avec son grand écran de 8,4 pouces et son processeur AMD Ryzen 7 7840U poussé à l'extrême. Voici son test complet.

Avec un prix de départ avoisinant les 1000 euros, l’Ayaneo Kun se place sur un segment premium et doit justifier son positionnement face à des concurrents redoutables comme le Steam Deck ou l’Asus ROG Ally X. On a donc prendre le temps de bien tester la machine.

Mais commençons par évoquer Ayaneo… une jeune entreprise chinoise fondée en 2020 qui s’est rapidement fait un nom dans l’univers des consoles de jeu portables PC. Contrairement aux géants de l’industrie, Ayaneo a choisi de se spécialiser exclusivement dans ce créneau, avant l’arrivée du Steam Deck et de l’Asus ROG Ally. L’entreprise a une certaine capacité à sortir rapidement de nouveaux modèles, avec pas moins d’une dizaine de références lancées en à peine trois ans.

La philosophie d’Ayaneo repose sur l’idée de proposer aux joueurs PC une expérience de jeu nomade sans compromis. Ils ont donc un gros catalogue avec des formats très différents, dont un modèle avec un clavier complet et un autre avec des manettes amovibles. Ici, le Kun est un format classique mais avec une taille XL.

Caractéristiques

Voici les principales caractéristiques de l’Ayaneo Kun :

Composant Caractéristiques CPU AMD Ryzen 7 7840U (8 cœurs / 16 threads) GPU AMD Radeon 780M intégré RAM 16 Go à 64 Go LPDDR5 Stockage SSD NVMe de 512 Go à 4 To Écran 8,4″ IPS 2560 x 1600 pixels à 60 Hz Batterie 75 Wh Poids 950 g Dimensions 325 x 140 x 22 mm L’exemplaire testé nous a été prêté par Ayaneo

Comme vous pouvez le constater, l’Ayaneo Kun se différencie par son grand écran IPS de 8,4 pouces avec une définition élevée de 2560 x 1600 pixels. Le processeur Ryzen 7 7840U est ici poussé à l’extrême avec un TDP atteignant 54 W, bien au-delà des 28 W habituels. La batterie de 75 Wh est également l’une des plus grosses du marché des consoles portables PC.

Design et ergonomie

Avec ses dimensions imposantes de 325 x 140 x 22 mm, l’Ayaneo Kun ne fait pas dans la discrétion. Son écran de 8,4 pouces lui confère une stature impressionnante qui la rapproche plus d’une petite tablette gaming que d’une console portable classique. Ce grand format a l’avantage d’offrir une excellente lisibilité et immersion en jeu, mais pose évidemment des questions en termes de portabilité. Elle est lourde en mains et très large.

Le poids de 950 grammes est conséquent et se fait sentir. C’est près de 300 grammes de plus qu’un Steam Deck (669 g) ou qu’un Asus ROG Ally (608 g). La prise en main reste néanmoins confortable grâce à des poignées bien galbées et des boutons facilement accessibles. Quant à la qualité de fabrication, elle est au rendez-vous avec des matériaux premium et des finitions soignées.

Le design global s’inspire clairement du Steam Deck avec ses larges grips et ses trackpads circulaires de chaque côté de l’écran. Ces derniers facilitent grandement la navigation sous Windows. On retrouve une disposition classique des boutons et sticks analogiques, avec des gâchettes à course longue appréciables. Les joysticks utilisent des capteurs à effet Hall, censés éliminer tout risque de drift à long terme.

Quatre boutons programmables sont placés à l’arrière, ils permettent d’avoir des raccourcis supplémentaires sous les doigts. Leur positionnement est bien pensé et on s’y habitue rapidement. L’Ayaneo Kun intègre également des moteurs de vibration HD pour un retour haptique de qualité en jeu. Et je peux vous dire que c’est réussi, cela fait penser aux moteurs de vibration des smartphones haut de gamme.

Un des points forts du design est la béquille intégrée à l’arrière, comme la Nintendo Switch. Solide et stable, elle permet de poser confortablement la console sur une table pour jouer avec une manette externe par exemple. C’est un vrai plus pour le confort d’utilisation qui manque à beaucoup de concurrents.

Malgré son gabarit imposant, l’Ayaneo Kun reste une machine bien pensée ergonomiquement. La répartition du poids est équilibrée et la prise en main naturelle. Seules les longues sessions pourront se révéler fatigantes à cause du poids. Pour un usage nomade occasionnel, ce format XXL a l’avantage d’offrir un grand confort visuel.

Evolutivité

Un des points forts de l’Ayaneo Kun en termes d’ergonomie à long terme est son excellente évolutivité.

Contrairement à de nombreuses consoles portables dont les composants sont soudés, le Kun offre des possibilités intéressantes d’upgrade.

En effet, le SSD NVMe est facilement accessible et remplaçable, avec un format standard M.2 2280. Cela permet aux utilisateurs d’augmenter eux-mêmes la capacité de stockage ou d’opter pour un SSD plus performant.

Plus impressionnant encore, la mémoire vive n’est pas soudée à la carte mère. L’Ayaneo Kun utilise des modules SO-DIMM standard, ce qui permet de remplacer ou d’augmenter la RAM jusqu’à 64 Go.

Bref, il y a une belle modularité, ce qui permet de faire évoluer la machine dans le temps et potentiellement prolonger sa durée de vie. Cependant, il faut noter que l’ouverture de l’appareil nécessite une certaine expertise et peut annuler la garantie si elle n’est pas effectuée correctement.

Connectiques

L’Ayaneo Kun dispose d’une connectique complète répartie sur les tranches supérieures et inférieures. On trouve ainsi deux ports USB-C (USB4) supportant l’alimentation (PowerDelivery), le transfert de données et la sortie vidéo (DisplayPort). Cela offre beaucoup de possibilités, dont celle de connecter une carte graphique externe (USB4 de 1ère génération, et donc 40 Gb/s de bande passante).

Un port USB-A 3.2 est également présent, très pratique pour brancher des périphériques externes sans adaptateur.

La console intègre une prise jack 3.5mm pour le son, ainsi qu’un lecteur de cartes microSD caché sous la béquille. Ce dernier permet d’étendre facilement le stockage. Un emplacement pour carte SIM est également présent, ce qui donne la possibilité d’ajouter une connectivité 4G/5G à l’avenir via un module optionnel.

Cependant, il est important de noter que nous n’avons pas pu tester cette fonctionnalité lors de notre test. Il semble que cette option soit prévue pour une future mise à jour ou une version spécifique de l’appareil.

Côté sans-fil, l’Ayaneo Kun est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2 pour une connectivité performante. La présence d’une webcam en façade permet d’utiliser Windows Hello pour le déverrouillage facial, un petit plus appréciable au quotidien.

Écran

L’écran de l’Ayaneo Kun est sans conteste l’un de ses points forts. Avec sa dalle IPS de 8,4 pouces, il offre une surface d’affichage généreuse qui le démarque nettement de la concurrence.

La définition de 2560 x 1600 pixels (format 16:10) assure une excellente netteté avec une densité de 359 ppi. Les textes sont parfaitement lisibles et les jeux bénéficient d’un niveau de détail impressionnant. Cette haute résolution est particulièrement appréciable pour naviguer confortablement sous Windows ou profiter de contenu multimédia.

La qualité d’image est au rendez-vous avec une luminosité maximale annoncée de 500 nits, que nos tests ont même dépassé en atteignant près de 650 nits. Cela garantit une excellente lisibilité, même en environnement très lumineux ou en extérieur. Les couleurs sont vives et bien saturées, couvrant 99 % de l’espace sRGB et 94 % du DCI-P3 selon nos mesures. Le contraste de 1370:1 est bon pour une dalle IPS, ce qui permet d’obtenir des noirs corrects sans atteindre le niveau d’un écran OLED.

Le principal point faible de cet écran reste son taux de rafraîchissement limité à 60 Hz. Bien que suffisant pour la plupart des usages, on aurait apprécié au moins du 90 Hz pour une meilleure fluidité, d’autant que la puissance de la machine permet souvent de dépasser les 60 FPS.

L’absence de technologie de synchronisation adaptative (FreeSync) peut également conduire à des déchirures d’écran (screen tearing) dans certains jeux. Malgré ces limitations, la qualité globale de l’affichage reste un gros point fort de l’Ayaneo Kun, avec une expérience visuelle qui justifie en partie son format imposant.

Performances

Le cœur de l’Ayaneo Kun est son processeur AMD Ryzen 7 7840U, un modèle haut de gamme de la série Phoenix doté de 8 cœurs et 16 threads.

La particularité ici est qu’Ayaneo pousse ce CPU bien au-delà de ses performances d’origine. Alors qu’il est normalement limité à 28 W de TDP, il peut atteindre jusqu’à 54 W sur le Kun. Cet aspect débridé permet d’obtenir des performances brutes impressionnantes… avec une grosse consommation évidemment.

Pour rappel, le TDP (Thermal Design Power) représente la puissance maximale que le processeur est autorisé à consommer, ce qui influence directement ses performances, sa consommation et sa production de chaleur.

D’ailleurs à 54 W, nous avons constaté que cette option est peu pratique en utilisation réelle. Au-delà de 28 W, le système de refroidissement devient excessivement bruyant. Le gain de performance obtenu ne justifie pas l’inconfort généré par cette nuisance sonore. En conséquence, nous avons choisi de ne pas mener de benchmarks approfondis avec des TDP plus élevés, car la plupart des utilisateurs préféreront maintenir un équilibre entre performances et confort d’utilisation.

Dans les benchmarks CPU comme Cinebench R23, l’Ayaneo Kun se place ainsi en tête des consoles portables testées, elle dévance nettement l’Asus ROG Ally ou le Lenovo Legion Go pourtant équipés de puces similaires. Le score multicœurs de 15 127 points est proche de ce qu’on peut obtenir sur certains PC portables gaming bien plus gros.

Benchmark Ayaneo Kun (28W) Asus ROG Ally Z1 Extreme (30W) Geekbench 6 Single-Core 1636 1982 Geekbench 6 Multi-Core 7208 7872 Cinebench R23 Single-Core 1137 1719 Cinebench R23 Multi-Core 12051 (15127 à 54W) 13521 PCMark 10 6350 6908

La partie graphique est assurée par le GPU intégré Radeon 780M, basé sur l’architecture RDNA 3. Avec ses 12 unités de calcul cadencées jusqu’à 2,7 GHz, cela offre des performances 3D très correctes pour du jeu en 1080p. L’Ayaneo Kun se classe à nouveau en tête des benchmarks comme 3DMark Time Spy, avec un score de 3232 points. Ce qui signifie qu’on vous déconseille de jouer dans la définition native, mais on y reviendra.

Ces très bonnes performances se traduisent par une expérience de jeu fluide dans la plupart des titres récents. En 1080p avec des réglages moyens à élevés, on obtient ainsi plus de 60 ips dans des jeux comme Doom Eternal, Baldur’s Gate 3, Forza Horizon 5 ou Hades. Les titres plus exigeants comme Cyberpunk 2077, ou encore le dernier Black Myth: Wukong, tournent autour de 30-40 ips avec quelques compromis graphiques. Après, encore une fois, sans carte graphique dédiée.

Jeu Paramètres FPS moyen Cyberpunk 2077 1080p/Moyen/FSR2 perf 37,2 Cyberpunk 2077 1080p/Moyen/no FSR 27,1 Cyberpunk 2077 720p/Moyen/no FSR 36,8 Cyberpunk 2077 720p/Moyen/FSR2 perf 42,8 Cyberpunk 2077 720p/Faible/no FSR 54,2 Baldur’s Gate 3 1080p/Moyen/no FSR 33 GTA V 1080p/Elevé/no FSR 69,1

La définition native de 2560×1600 est cependant trop élevée pour la plupart des jeux AAA récents. Il faudra généralement se contenter du 1080p pour maintenir des performances correctes. L’upscaling FSR 2.0 intégré à de nombreux jeux permet toutefois d’améliorer le rendu, et c’est très efficace.

Un des points forts de l’Ayaneo Kun est la grande liberté laissée à l’utilisateur pour ajuster les performances. Via le logiciel Aya Space, il est possible de définir précisément le TDP souhaité entre 5W et 54W. Cela permet d’optimiser finement le rapport performances/autonomie selon ses besoins.

Le stockage est assuré par un SSD NVMe performant de 1 To, avec des débits séquentiels dépassant les 6 Go/s en lecture. Cependant, des ralentissements ont été constatés lors de transferts prolongés, probablement dus à de la chauffe. C’est un problème récurrent sur ces formats compacts de PC-console.

Le système de refroidissement utilise un large dissipateur avec un ventilateur. Et l’ensemble parvient à maintenir des températures correctes même à pleine charge, au prix d’une nuisance sonore parfois élevée (5400 RPM quand même). Il y a heureusement un mode silencieux : ce dernier limite le bruit mais bride logiquement les performances.

Autonomie

Malgré sa batterie généreuse de 75 Wh, l’autonomie de l’Ayaneo Kun n’est pas exceptionnelle compte tenu de sa puissance élevée. En jeu avec un TDP de 28 W, on peut espérer entre 2h et 3h d’autonomie selon les titres. C’est correct mais pas révolutionnaire face à la concurrence.

Pour un usage bureautique léger avec le Wi-Fi activé, l’autonomie peut atteindre 6-7h en baissant la luminosité. C’est suffisant pour travailler en mobilité une journée, mais on reste loin des 10h+ promises par certains ultraportables. La recharge complète prend environ 2h via le chargeur 100 W fourni.

D’ailleurs, ce chargeur est pratique, étant donné qu’il intègre plusieurs connectiques USB-C et plein format, vous pourrez charger aussi un smartphone, une tablette ou un MacBook, par exemple.

Comparatif avec l’Asus ROG Ally

L’Asus ROG Ally est sans doute le concurrent le plus direct de l’Ayaneo Kun. Les deux machines partagent une configuration technique proche basée sur le Ryzen 7 7840U. L’Ayaneo Kun se démarque par son écran plus grand de 8,4″ contre 7″ pour le ROG Ally.

Voici un tableau comparatif des principales caractéristiques :

Caractéristique Ayaneo Kun Asus ROG Ally CPU AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen Z1 Extreme GPU AMD Radeon 780M AMD Radeon 780M RAM 16-64 Go LPDDR5 16 Go LPDDR5 Stockage 512 Go – 4 To SSD et slot microSD 512 Go SSD et slot microSD Écran 8,4″ IPS 2560 x 1600 60 Hz 7″ IPS 1920 x 1080 120 Hz Batterie 75 Wh 40 Wh Poids 950 g 608 g Dimensions 325 x 140 x 22 mm 280 x 113 x 21 mm Prix de départ ~1000 € ~699 €

En termes de performances brutes, l’Ayaneo Kun prend légèrement l’avantage grâce à son TDP débloqué à 54 W. Cependant, la différence reste minime dans la plupart des jeux. Le ROG Ally a l’avantage d’un écran 120 Hz plus fluide, là où le Kun est limité à 60 Hz.

Le format plus compact et le poids réduit (608g) du ROG Ally en font une machine plus facilement transportable. L’Ayaneo Kun mise davantage sur le confort visuel avec son grand écran. Le choix entre les deux dépendra donc des priorités de chacun entre portabilité et immersion.

Comparaison avec le Steam Deck OLED

Le Steam Deck OLED, dernière itération de la console portable de Valve, représente un autre concurrent majeur pour l’Ayaneo Kun. Bien que les deux appareils ciblent les joueurs PC nomades, ils adoptent des approches très différentes.

Voici un tableau comparatif :

Caractéristique Ayaneo Kun Steam Deck OLED CPU AMD Ryzen 7 7840U AMD APU « Van Gogh » GPU AMD Radeon 780M AMD RDNA 2 (8 CU) RAM 16-64 Go LPDDR5 16 Go LPDDR5 Stockage 512 Go – 4 To SSD 512 Go – 1 To SSD Écran 8,4″ IPS 2560×1600 60 Hz 7,4″ OLED 1280×800 90 Hz Batterie 75 Wh 50 Wh OS Windows 11 SteamOS (Linux) Poids 950 g 640 g Dimensions 325 x 140 x 22 mm 298 x 117 x 49 mm Prix de départ ~1000 € 569 €

L’Ayaneo Kun surpasse nettement le Steam Deck OLED en termes de performances brutes, grâce à son processeur Ryzen 7 7840U plus récent et puissant. Cela se traduit par une capacité à faire tourner les jeux les plus récents avec de meilleurs réglages graphiques et des framerates plus élevés. L’écran de l’Ayaneo Kun offre également une résolution supérieure, bien que la technologie OLED du Steam Deck procure de meilleurs contrastes et des noirs plus profonds.

Le Steam Deck OLED a l’avantage d’être plus compact et léger, ce qui facilite son transport. Son système d’exploitation SteamOS, basé sur Linux, offre une interface optimisée pour le jeu et une meilleure efficacité énergétique, et donc une bien meilleure autonomie malgré une batterie plus petite.

Enfin, le prix est un facteur important à considérer, le Steam Deck OLED étant nettement moins cher que l’Ayaneo Kun. Cela en fait une option plus accessible pour beaucoup de joueurs, même si ses performances sont inférieures.

Le choix entre les deux dépendra donc des priorités de l’utilisateur : performances maximales et flexibilité pour l’Ayaneo Kun, ou rapport qualité-prix et expérience utilisateur optimisée pour le Steam Deck OLED.

Comparatif avec la Lenovo Legion Go

La comparaison entre l’Ayaneo Kun et la Lenovo Legion Go révèle deux approches différentes du concept de console portable PC haut de gamme. Bien que les deux appareils partagent de nombreuses similitudes, notamment l’utilisation de processeurs AMD de dernière génération et des écrans haute résolution, ils se distinguent par des choix de design et de fonctionnalités spécifiques.

Caractéristique Ayaneo Kun Lenovo Legion Go CPU AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen Z1 Extreme GPU AMD Radeon 780M AMD Radeon 780M RAM 16/32/64 Go LPDDR5 16 Go LPDDR5 Stockage 512 Go – 4 To SSD 256/512 Go/1 To SSD Écran 8,4″ IPS 2560×1600 60 Hz 8,8″ IPS 2560×1600 144 Hz Batterie 75 Wh 49,2 Wh TDP max 54 W 30 W Poids 950 g 854 g Dimensions 325 x 140 x 22 mm 299 x 131 x 41 mm Prix de départ ~999 $ ~699 $ Connectique 2x USB-C, 1x USB-A, microSD 2x USB-C, microSD OS Windows 11 Windows 11 Fonctionnalités spéciales Joysticks à effet Hall, Béquille Contrôleurs détachables, FreeSync

L’Ayaneo Kun mise clairement sur la puissance brute avec son TDP maximal de 54 W, contre 30 W pour la Legion Go. Cette différence se traduit par des performances légèrement supérieures dans la plupart des benchmarks, notamment en multi-cœurs où l’écart est plus marqué. L’autonomie potentielle est également un point fort du Kun grâce à sa batterie de 75 Wh, nettement plus imposante que celle de 49,2 Wh de la Legion Go. Cependant, ces avantages se paient au prix d’un poids plus élevé (950g contre 854g) et d’un prix de départ supérieur d’environ 300 euros.

La Lenovo Legion Go se démarque par son écran légèrement plus grand (8,8″ contre 8,4″) et surtout par son taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui offre une fluidité potentiellement supérieure dans les jeux.

L’originalité de ses contrôleurs détachables, rappelle le concept de la Nintendo Switch.

Prix et disponibilité

L’Ayaneo Kun est proposé dans plusieurs configurations, avec des prix variant en fonction de la quantité de RAM et de la capacité de stockage. Le modèle de base, équipé de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, est commercialisé à partir de 999 dollars (pas de prix en euros) sur le site officiel d’Ayaneo. Les versions haut de gamme, pouvant aller jusqu’à 64 Go de RAM et 4 To de stockage, peuvent atteindre les 1699 dollars.

La disponibilité de l’Ayaneo Kun peut être un problème. Contrairement à des marques plus établies, Ayaneo fonctionne principalement sur un modèle de précommande, avec des campagnes de financement participatif sur des plateformes comme Indiegogo. Cela peut impliquer des délais d’attente plus longs entre la commande et la réception du produit. Ici, par exemple, il est difficile de trouver un Ayaneo Kun disponible ailleurs que sur le site officiel, ou sur AliExpress à des prix délirants.

De plus, étant une entreprise chinoise, les frais de douane et les taxes d’importation peuvent s’ajouter au prix final pour les acheteurs européens ou américains.

En termes de support après-vente et de garantie, Ayaneo a fait des efforts pour améliorer son service client international, mais il reste moins développé que celui de grands fabricants comme Asus ou Lenovo. Cependant, la communauté active autour des produits Ayaneo peut être une ressource précieuse pour le support et les conseils d’utilisation.

Voici un tableau comparatif des prix de l’Ayaneo Kun et de ses principaux concurrents (prix de base) :

Modèle Prix de base RAM/Stockage de base Ayaneo Kun 999 $ 16 Go / 512 Go Asus ROG Ally ou Ally X 699 € 16 Go / 512 Go Steam Deck OLED 569 € 16 Go / 512 Go Lenovo Legion Go 799 € 16 Go / 512 Go GPD Win 4 799 $ 16 Go / 512 Go

Note : Ces prix sont indicatifs et peuvent varier selon les régions et les promotions en cours. Pour l’Ayaneo Kun, des frais supplémentaires (taxes, douanes) peuvent s’appliquer selon le pays de livraison.