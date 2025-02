Test de la MSI Claw 8 AI+ : un puissant retour en force

Peu de temps après la sortie de la ROG Ally Z1 Extreme, nous observions l’arrivée sur le marché de la MSI Claw 7. Une console portable dont on attendait beaucoup, pour une raison principale : qu’AMD ne soit plus le seul à propulser ces machines, et qu’une saine compétition puisse se mettre en place. L’Intel Core Ultra première génération intégré à cette console… aura eu raison d’elle, fautes de nombreuses approximations techniques corrigées un peu trop tard.

Qu’à cela ne tienne : MSI a décidé de produire une seconde version, la MSI Claw 8 AI+. Une console portable qui prend à cœur toutes les critiques émises sur le premier modèle, mais veut également être certaine de ne pas arriver en piètre état sur le marché. Preuve en est que nous l’avons reçu amplement en avance de sa sortie française, avec la mission de nous assurer de son bon fonctionnement. Bonne nouvelle : s’il lui reste encore un peu de pain sur la planche, MSI a pris les bonnes décisions et fait les bons choix.

Fiche technique

Modèle MSI Claw 8 AI Plus A2VM Dimensions 29,9 cm x 2,4 cm x 12,6 cm Support Support de carte mémoire MicroSD Définition maximale Full HD Wifi Wi-Fi 7 Bluetooth Oui Poids 795 g Fiche produit

La machine est prêtée par MSI pour ce test.

Design et ergonomie

La MSI Claw première du nom était essentiellement une copie en couleur noire de la ROG Ally Z1 Extreme, c’était évident. Ici, le constructeur taïwanais a enfin choisi de créer sa propre approche, notamment sur le design bi-ton noir et gris sablé, qui ne sera pas forcément au goût du tous, mais offre à la Claw 8 AI+ une esthétique qui n’appartient qu’à elle. On apprécie ce choix pour son originalité.

Crédit photo : OtaXou

La forme de la console portable change du tout au tout. Ici, MSI fait confiance à une forme biseautée, qui s’éloigne de l’inspiration faite auparavant sur les manettes elles-mêmes. Ce choix est important, puisque la taille de la Claw 8 AI+ est bien plus imposante que le premier modèle. La prise en main est efficace, mais dépendra énormément de votre placement sur la console.

Voyez-vous, cette forme biseautée fait reposer le poids bien équilibré de 795 grammes de la console bien plus sur vos doigts que sur vos paumes. Semble-t-il conscient de cela, MSI a pourvu le dos de sa Claw 8 AI+ de multiples petites gouttières où les reposer pour une meilleure préhension. Pour qui se repose naturellement sur la force de ses doigts, cette solution est tout à fait confortable. Pour qui a tendance à reposer le poids sur ses paumes, ce n’est pas aussi optimisé.

Crédit photo : OtaXou

Esthétiquement, cela donne au dos de la Claw 8 AI+ un aspect un peu moins léché que les autres propositions du marché. Ceci étant dit, il faut parfois privilégier le pragmatisme pour le confort quotidien, et on préfère largement que MSI ait priorisé ça plutôt que de faire de jolies photos de sa console.

Croix, gâchettes et boutons

Les boutons en eux-mêmes sont plus intéressants à analyser. Le positionnement est une nouvelle fois celui bine éprouvé des manettes Xbox, avec pour seule différence de retrouver en dessous des Start et Select deux touches dédiées aux commandes de la console. Vous l’avez compris : la configuration standard des PC consoles portables.

Crédit photo : OtaXou

Il est à souligner qu’ici, MSI compte sur des sticks et des gâchettes à effet Hall pour la durabilité de sa solution. Un choix rassurant en 2025, qui tend à éviter le « stick drift », malédiction dont souffrent trop souvent les Joy-Con de Nintendo. De bonnes tailles, les joysticks eux-mêmes sont agréables et n’évitent pas le rond RGB personnalisable là encore devenu très standard dans cette industrie. Au dos, nous retrouvons également deux touches Macro, là encore ordinaire sur cette catégorie de produits.

Nous notons surtout deux petits traits importants sur la MSI Claw 8 AI+. D’abord, sa croix directionnelle. Inspirée des croix soucoupes de Xbox, elle fait le choix d’avoir des directions qui ressortent bien plus que d’ordinaire sur son design, faisant que si un appui simple est très agréable ici, le moindre quart ou demi cercle accroche énormément la pulpe du doigt. Les joueurs de jeux de plateforme seront plus ravis que les joueurs de jeux de combat avec cette solution.

Crédit photo : OtaXou

Et enfin, les boutons A/B/X/Y auraient gagné à être un peu plus arrondis sur les tranches ; ils ont tendance à très légèrement accrocher le doigt au passage de X à Y et de A vers B. On chipote ici : en jeu, personne ne se penchera autant sur cet aspect que nous dans un test. Mais c’est une petite amélioration à noter pour un futur appareil.

Connectique

Uniquement en haut de l’appareil, nous retrouvons tour à tour un bouton d’alimentation servant également de lecteur d’empreintes, un lecteur de cartes microSD, deux ports USB-C Thunderbolt 4 à 40 Gbps, et une prise combo jack.

Crédit photo : OtaXou

L’avantage d’utiliser un SoC Intel se voit ici dans la présence des deux ports Thunderbolt 4. Tout est bon, même si un USB-C pour la charge aurait pu être appréciable en bas de l’appareil, pour ces utilisateurs qui préfèrent faire pendre leur câble de recharge à l’usage. Une fois encore, on chipote.

On retrouve également le Wi-Fi 7 pour la connexion internet, et le Bluetooth 5.4 pour les périphériques sans fil.

Écran

C’est la plus grande nouveauté de la Claw 8 AI+ : elle intègre une dalle tactile de 8 pouces IPS LCD en définition 1920 x 1080 pixels. Et surtout, celle-ci est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et le Variable Refresh Rate, ou VRR pour les intimes, ce qui lui permet de caler le taux de rafraîchissement avec le nombre de FPS en jeu pour une meilleure fluidité et réponse de l’affichage. Trop rares sont les PC consoles portables à l’intégrer ; il est plus qu’appréciable que MSI ait fait cet effort ici.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que cette dalle couvre 103,7% du volume de l’espace sRGB pour 73,5% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 523 cd/m², pour une excellente lisibilité en plein soleil, avec un taux de contraste de 1431:1 très bon pour un écran IPS LCD.

La température de couleurs moyenne est à 6948K, un peu trop froide et donc surcontrastée, et le delta E00 moyen est ici de 1,58 sur les tons rouges avec un écart maximal de 3,51 très réduit sur les tons orangés. Qu’on se le dise : c’est le haut du panier des écrans IPS LCD de PC consoles portables ici, où l’on évite l’OLED au profit du support du VRR. Nous aimerions toujours que l’espace DCI-P3 soit soutenu, mais la présence du VRR est un vrai plus pour les joueurs trop souvent mis de côté.

Logiciel

Intel nous promet que le souci des mises à jour intégrées à Windows a été corrigé, et le nom du produit nous promet de l’intelligence artificielle. Bien. Crevons l’abcès tout de suite : le « AI+ » dans « MSI Claw 8 AI+ » est un pur terme marketing que vous pouvez totalement oublier dans votre conception de l’usage du produit.

MSI Center M reste sensiblement le même qu’auparavant. Nous avons repéré quelques soucis et bugs d’affichage et quelques incohérences de traduction qui ont été notées par le constructeur et seront certainement corrigés à la sortie, ou peu après. Cela ne nous choque en rien : c’est le lot de cette nouvelle catégorie de produit pour le moment, particulièrement à l’international.

Par contre, il faut bien comprendre que le AI Engine de MSI est totalement inutile sur cette MSI Claw 8 AI+ dans sa forme actuelle. Sa grande force sur ordinateur portable est de faire varier la puissance, et donc la consommation, de l’appareil selon l’application lancée. Sur cette MSI Claw 8 AI+, tous les jeux sont relégués au profil moyen de 17W qu’importe leurs besoins effectifs. Oui : un Cookie Clicker et Alan Wake 2 seront tous les deux lancés à 17W avec cette intelligence artificielle.

Tant que MSI ne développera pas une IA qui pourra plus subtilement faire la différence entre un jeu gourmand et un jeu léger… Vous pourrez simplement utiliser le mode AI Engine comme le mode Performance d’une ROG Ally.

Et enfin, il y a la Xbox Game Bar qui prend un tout nouvel aspect pour le bien des consoles portables. On y retrouve les réglages rapides habituels, bien que certains manques sont encore là comme la possibilité de régler la définition ou le taux de rafraîchissement de l’appareil. Reste que la majorité des utilisateurs y trouveront leur compte.

Le véritable problème du MSI Center M et de cette Xbox Game Bar est qu’ils sont trop lourds à charger, et n’apparaissent donc souvent qu’une fois sur 3 lorsqu’on les appelle. De l’optimisation reste encore à faire sur cet aspect, même si en toute honnêteté, il s’agit surtout là d’un problème lié à Windows qui n’est toujours pas optimisé pour ces PC consoles.

Performances

Le voilà enfin, le passage sur lequel la MSI Claw 8 AI+ a vraiment tout à prouver. Sur cette nouvelle console portable, nous passons à la deuxième génération de Core Ultra, et précisément le Core Ultra 7 258V à 8 cœurs — 4 cœurs performances et 4 cœurs efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. La partie graphique est assurée par l’Intel Arc 140V, et le tout se partage 32 Go de RAM LPDDR5X à 8533 MHz intégrés directement au SoC. Et côté stockage, on retrouve 1 To en PCIe 4.0.

Crédit photo : OtaXou

Cette fois-ci, aucun problème de mémoire dédiée à la partie graphique, ce qui était le souci principal de la MSI Claw 7 à sa sortie. Avec ses 32 Go de RAM intégré au SoC, la MSI Claw 8 AI+ peut réserver 16 Go de RAM à la partie graphique par défaut sans étouffer une seule seconde les performances du processeur.

Benchmarks

La MSI Claw 8 AI+ a trois modes de fonctionnement, qui ne changent pas si la console est connectée au secteur : 9 watts, 17 watts et 30 watts.

9 watts : Cinebench 2024 Multi Core 330, Single Core 107, Steel Nomad Light 2690

17 watts : Cinebench 2024 Multi Core 432, Single Core 120, Steel Nomad Light 3115

30 watts : Cinebench 2024 Multi Core 577, Single Core 120, Steel Nomad Light 3293

Ces scores nous permettent d’établir que les modes sont relativement bien équilibrés entre eux par rapport à ce que la puce est capable de fournir elle-même. Mais surtout, comparativement à la ROG Ally X, nous pouvons voir que les performances graphiques en basse consommation semblent largement au dessus du rival Z1 Extreme chez AMD, qui conserve cependant l’avantage des performances en multi core du CPU.

Côté stockage, nous sommes tout simplement dans la bonne marge haute du PCIe 4.0.

En jeu

Ce qu’il est important de noter ici est que la MSI Claw 8 AI+ est capable de fournir une expérience satisfaisante au sein de l’intégralité de ses modes de performance. À 9 watts seulement, 30 FPS sur Cyberpunk 2077 en 1080p bas avec FSR 2 en mode performance, c’est déjà quelque chose. Mais au-delà, dépasser les 60 FPS sur The Witcher 3 est aussi excellent.

Plus encore, le mode 30 watts est aussi impressionnant en offrant 121 FPS sur The Witcher 3 en 720p ou encore 123 FPS sur Fall Guys en 1080p. L’écran VRR est définitivement mis à contribution sur cette machine dans ce qu’il a de meilleur à offrir.

VS Rog Ally Z1 Extreme

La comparaison avec le ROG Ally X nous permet d’avoir une image plus claire de l’appareil. Pour simplifier la lecture, nous nous concentrons sur une configuration : 1080p en moyen, de quoi faire ressortir les capacités du GPU en priorité.

On peut voir ici que si le mode équilibré des deux machines est essentiellement dans les mêmes eaux de performance, avec certaines expériences qui préfèrent AMD et d’autres qui préfèrent Intel, le plus intéressant est en vérité de comparer les modes d’économie d’énergie (9W contre 13W) et les modes « Ultra » (30W VS 30W) de chaque machine.

Avec cette nouvelle optique, la MSI Claw 8 AI+ montre sa plus grande force : être capable d’offrir à consommation égale ou moindre une expérience égale ou plus optimisée. L’Intel Arc 140V est constamment supérieur à la Radeon 780M du Z1 Extreme dans ces conditions. L’ère du mode performance activé pour tout et n’importe quoi n’a plus forcément lieu d’être sur les PC consoles portables alors que l’Arc 140V montre qu’il peut s’adapter efficacement. Le manque de réelle IA dédié est d’autant plus frustrant sur cette MSI Claw 8 AI+ en observant cela.

Il y a cependant une limite énorme à cela, que nous avons observé lors de nos tests. La presque intégralité des jeux 3D que nous avons mesuré pour ce comparatif souffre de gros problèmes de frame pacing dès que les modes 9W et 17W sont utilisés. Comprenez que le jeu semble ralentir puis s’accélérer régulièrement plutôt que de tourner à rythme constant, ce qui rend l’expérience grinçante.

Intel et MSI ont été mis au courant de cette situation, et sont déjà à l’enquête sur ces soucis rencontrés ici. Il faut dire que la puce est pour la première fois intégrée dans un produit de la sorte, il n’est donc pas étonnant que ces modes de consommation réclament une petite réadaptation des drivers. Gageons que d’ici à la sortie de la console, une mise à jour des drivers aura déjà été déployée pour corriger ces problèmes de jeunesse.

Refroidissement et bruit

Le design à deux ventilateurs actifs de la MSI Claw 8 AI+ est tout à fait efficace. Les températures du châssis restent très basses, et la console portable est constamment silencieuse. Lorsque audibles, les ventilateurs sont à peine un bruit de fond. Le tout est très similaire ici à la ROG Ally X dans ses meilleurs aspects.

Autonomie

La MSI Claw 8 AI+ intègre une batterie de 80 Wh, rechargée par le biais d’un bloc d’alimentation 100W en USB-C fourni. Il s’agit ici de la norme Power Delivery, utilisée librement dans le monde de l’USB et qui vous garantit une large compatibilité.

Crédit photo : OtaXou

Nous utilisons ici toujours le même test : The Witcher 3, lancé en 720p qualité faible avec le FSR2 mode performance activé. Et bien sûr, la luminosité de l’écran réglée à 50%.

Mode 9W : 4 heures et 30 minutes

Mode 17W : 3 heures et 20 minutes

Mode 30W : 2 heures

Ce sont essentiellement les mêmes scores que la ROG Ally X, aujourd’hui la console portable la plus autonome pour ses performances sur le marché. On ne pouvait espérer mieux.

Prix et disponibilité

La MSI Claw 8 AI+ sera disponible en France d’ici la fin février/début mars. Son prix conseillé à sa sortie sera de 999,99 euros, 100 euros plus cher que la ROG Ally X. A ce prix, nous vous conseillons d’attendre quelques mois, puisque les consoles portables de ce marché ont tendance à rapidement connaître des offres et que les performances de la MSI Claw 8 AI+ ne justifient pas particulièrement de dépenser 100 euros de plus pour celle-ci.