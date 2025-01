Cdiscount liquide ses stocks : ce puissant laptop gaming MSI avec RTX 4060 est soldé à -50 %

Cdiscount craque pour la deuxième démarque des Soldes d’hiver 2025 en proposant le laptop gaming MSI Katana 15 avec un Intel Core i5 et une RTX 4060 8 Go pour 799,99 euros.

Cet ordinateur portable a tout ce qu’il faut pour vous faire passer de bons moments. Un processeur Intel Core de 12ᵉ génération, une puce graphique Nvidia RTX Série 4000, de la RAM DDR5, un SSD PCIe rapide, un écran Full HD de 144 Hz… Peu de choses à lui reprocher pour son prix, surtout pendant les Soldes chez Cdiscount qui se permet une baisse de 800 euros sur ce modèle MSI Katana 15 B12VFK-210FR. Un PC tout-terrain pour jouer (ou faire tout autre chose) absolument partout.

Les avantages du MSI Katana 15

L’écran Full HD peut afficher jusqu’à 144 images par seconde

Les 16 Go de RAM DDR5 peuvent évoluer jusqu’à 64 Go

L’aide indéniable de la puce Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de RAM GDDR6

Alors qu’il était vendu jusque-là 1599,99 euros, le MSI Katana 15 proposé ici s’affiche pendant les Soldes à seulement 799,99 euros.

Un petit PC qui a tout d’un grand

Le MSI Katana 15 proposé ici est un PC portable, certes, mais qui reste quand même un poil imposant tant ses composants ont besoin de place pour exprimer toute leur puissance sans pour autant surchauffer. C’est ainsi que vous retrouvez une machine de 259 x 359 x 24,9 mm pour 2,25 kg avec une dalle IPS pour un écran LED de 15,6 pouces qui affiche de la Full HD avec un taux de rafraîchissement max de 144 images par seconde.

C’est le top pour bénéficier d’une image fluide lorsque vous jouez, car les mouvements à l’écran sont plus naturels. Par contre, c’est une fonction assez énergivore. Déjà qu’un PC portable gaming consomme plus que la moyenne, parce qu’il a besoin de ressources, là ça signifie que même s’il est portable, il est fortement conseillé d’avoir une prise de courant à proximité. Sinon, il risque de s’éteindre au bout de 2 ou 3 heures.

Des composants qui font la différence

Que retrouve-t-on dans le MSI Katana 15 ? On a déjà évoqué plus ou moins sa fiche technique, mais vous avez le processeur Intel Core i5 12450H avec une fréquence de 4.4 GHz, 16 Go de RAM, une puce graphique GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6 et un SSD de 512 Go avec Windows 11 Famille. Avec ça, vous pouvez jouer tranquillement à des titres récents, voire gourmands, dans de bonnes conditions. Ça ne permet pas de pousser tous les potards au maximum, mais vous serez à l’aise.

La connectique est généreuse, avec un port USB-C qui fait office de DisplayPort, deux ports USB 3.0, un port USB 2.0, un port HDMI femelle, un port RJ45 et une prise jack. Sans oublier le Bluetooth 5.2 et le WiFi 6 AX qui permettent de relier tous vos périphériques externes, avec ou sans-fil, pour transformer le PC en véritable station multimédia.

Sinon, vous pouvez retrouver d’autres modèles de PC gamer dans notre sélection, ce qui vous permettra de comparer celui-ci pour vérifier si le rapport qualité/prix vaut le coup.

