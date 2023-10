Test de l’Asus ROG Ally Z1 : l’alternative au Steam Deck sous Windows

Certains l’ignorent peut-être, mais la ROG Ally n’a jamais été un produit unique. Dans de nombreux continents, deux versions de la console sont sorties : une utilisant le SoC AMD Z1 Extreme, celle que nous connaissions jusque-là sous le simple nom de ROG Ally, et une utilisant le SoC Z1 classique moins puissant et donc moins onéreux. À l’origine, le constructeur n’avait pas prévu de sortir cette variante en France. Mais face à l’engouement populaire autour de sa première console portable, il a finalement changé ses plans : alors que la ROG Ally devient la ROG Ally Z1 Extreme, nous découvrons ici la ROG Ally Z1.

Asus ROG Ally Z1 En préambule

Ce qu’il faut bien comprendre avec cette ROG Ally Z1, c’est que rien ne change hormis sa puissance. Aussi, tout ce que nous avons déjà repéré sur notre test complet de la ROG Ally Z1 Extreme vaut pour cette itération, à ceci près que le constructeur a écouté quelques retours de sa communauté et a amélioré son expérience logicielle petit à petit. Ce n’est pas suffisant pour changer les points que nous avions déjà relevés, comme le fait que Windows n’est pas réellement adapté à ce type de produit malgré tous les efforts d’Asus, mais la marque a réussi à convaincre sur la qualité de son suivi.

L’ergonomie de la machine, ses boutons, ses connectiques, son écran 1080p à 120 Hz… Tout cela est parfaitement équivalent entre les deux versions. Aussi, nous concentrons ce nouveau test sur les parties performances et autonomie.

Asus ROG Ally Z1 Performances

Voilà donc la grande différence : la ROG Ally Z1 est équipée, comme son nom l’indique, de l’APU AMD Z1. Il s’agit d’un SoC comprenant un CPU à 6 cœurs pour 12 threads, sur l’architecture Zen 4 gravée en 4 nm, pouvant turbo jusqu’à 4,9 GHz. En prime, on retrouve également une partie graphique RDNA 3 à 4 CUs (contre 12 CUs sur la Z1 Extreme), pour une fréquence maximale de 2,5 GHz. Nous retrouvons ensuite une nouvelle fois 16 Go de RAM LPDDR5 6400 MHz et un stockage de 512 Go en PCIe Gen 4.

Les trois modes de jeu Turbo/Performance/Silencieux sont conservés, et désignent une nouvelle fois 4 modes de consommation différents. Le Turbo envoie 30W à l’APU lorsque branché au secteur, et 25W sur batterie. Le mode Performance envoie 15W. Et enfin, le mode Silencieux envoie 10W.

Benchmarks théoriques

Nous avons repris les mêmes bases de mesure pour cette ROG Ally Z1 que la Z1 Extreme. De ce fait, nous pouvons à nouveau la comparer au Steam Deck dans son mode de performance le plus élevé, à savoir 15W.

ROG Ally Z1 10W | C23 multi : 4581 | C23 single : 1453 | TimeSpy : 951

ROG Ally Z1 15W | C23 multi : 7339 | C23 single : 1620 | TimeSpy : 1704

ROG Ally Z1 25W | C23 multi : 9292 | C23 single : 1675 | TimeSpy : 1768

ROG Ally Z1 30W | C23 multi : 9701 | C23 single : 1674 | TimeSpy : 1821

Ces résultats théoriques nous permettent de confirmer une chose qui était déjà évidente sur le papier : l’APU Z1 est fait pour être équivalent à la puce intégrée au Steam Deck, sans plus. Et si l’architecture Zen 3 du CPU est largement supérieure à celle en Zen 2 du SoC créé pour Valve, il faut avouer que les performances CPU sont loin d’avoir autant d’intérêt que celles GPU.

Or, nous pouvons facilement repérer une tendance ici : même en doublant la consommation de l’appareil, de 15W à 30W, les bénéfices en puissance GPU sont tout bonnement ridicules. Une centaine de points sur un test synthétique n’équivaut pas à grand-chose dans les faits. Les modes 25 et 30W apparaissent ainsi bien plus comme un reliquat des avancées du ROG Ally Z1 Extreme que comme un véritable point d’intérêt pour la ROG Ally Z1.

Benchmarks en jeu

Et tout cela se vérifie en jeu. En considérant la puissance amoindrie de l’appareil, nous avons refait une batterie de test en nous focalisant sur le mode FSR 2, qui est plus qu’indispensable dans le cadre des consoles comme le Steam Deck ou cette ROG Ally Z1.

Notre premier jeu en test, Cyberpunk 2077 version 1.6, confirme une tendance que l’on verra se dessiner au fur et à mesure. Face au SoC AMD Z1, mieux vaut considérer jouer en 720p qu’en 1080p à des jeux AAA 3D. Si les FPS moyens restent à 31 FPS en 1080p à 15W, la même consommation à 720p permet de retrouver un plus confortable 44 FPS de moyenne. Surtout, on peut voir ici la différence réelle entre 30W, le double de consommation, et 15W : 6 FPS. Voilà ce que doubler la consommation de l’appareil offre à votre expérience de jeu. Inutile.

Pas de surprise pour The Witcher 3 non plus, qui nous offre une deuxième comparaison où la différence entre 15 et 30W arrive cette fois-ci à… 3 FPS. L’open world de CD Projekt Red ne tient pas un framerate stable en 1080p à 15W, ce qui vient enfoncer le clou sur l’usage de cette définition pour ce type de jeux : restez en 720p.

Miles Morales, un titre qui a tendance à apprécier les CPU rapides, est censé être un peu plus clément grâce à l’inclusion de l’architecture Zen 3. Mais encore une fois : 6 FPS de différence entre le mode 15W et le mode 30W. on retiendra surtout ici que le jeu reste confortablement jouable en 1080p à 15W, avec un FPS moyen relevé à 42 FPS.

Les jeux 3D plus sobres comme Fall Guys nous permettent de revoir un peu l’intérêt de la dalle 1080p. En restant constamment dans cette définition, on trouve 100 FPS de moyenne en 1080p qui permettront également de pleinement profiter du haut taux de rafraîchissement. Mais n’oublions pas non plus de noter qu’en doublant la consommation, on ne gagne que 15 FPS de moyenne.

Enfin, un titre compétitif comme Street Fighter 6 qui réclame absolument 60 FPS pour être jouer proprement, les trouvera en mode 15W… à condition évidemment d’être en réglages minimum et à 15W. Le 30W apporte un peu plus de stabilité à l’expérience, mais son apport est minimal.

Toutes ces mesures montrent une chose : à bien des égards, et à configuration équivalente, la ROG Ally Z1 sait jouer au coude à coude avec le Steam Deck dont les performances sont bien connues. Ses modes 25 et 30W ne viennent hélas pas sublimer l’ensemble, et on recommandera à quiconque de ne jamais les utiliser.

Le cœur du problème est tout autre dans ce duel. Valve maîtrise l’intégralité de sa plateforme, et peut trouver des optimisations supplémentaires qu’est tout simplement incapable de négocier Asus pour sa ROG Ally Z1. Windows est de Microsoft, quand SteamOS est de Valve. Si le Z1 Extreme et sa puissance accrue ont pu lui donner un intérêt supérieur face à la concurrence, le ROG Ally Z1 peine un peu plus à jouer le change et pourra vite être surpassé par quelques mises à jour logicielles du Steam Deck. Au moins, la console d’Asus garde un gros avantage : elle a accès aux jeux du Game Pass sans passer par le cloud.

Pour la beauté du geste, nous nous sommes également amusés à comparer trois grands titres entre le Z1 Extreme à sa sortie, et le ROG Ally Z1 tel qu’il sort actuellement. Et si l’on peut voir que la situation sur Cyberpunk 2077 s’est largement améliorée avec les mises à jour du jeu, mais aussi du firmware de la ROG Ally Z1, entre temps… Il n’y a pas photo sur les jeux comme The Witcher 3, qui sont extrêmement dépendants du GPU et profitent presque du double des FPS. Ceci étant dit, on peut voir avec l’exemple de Miles Morales que les capacités CPU améliorées de Zen 3 peuvent avoir un réel impact sur les performances. Mais là encore : n’oubliez pas que nos mesures de la ROG Ally Z1 Extreme ont été faites à la sortie du produit. Depuis, Asus a bien mieux optimisé son produit, ce qui se ressent sur la Z1 que nous avons en test.

Refroidissement et bruit

Conserver le même design pour y mettre une puce moins puissante a au moins un grand intérêt : la console chauffe beaucoup moins, et la solution à deux ventilateurs s’exprime à peine en jeu.

Nous retrouvons un maximum de 46°C, contre 51°C sur la version Z1 Extreme, pour un dos à 40°C contre 45°C. C’est du tout bon.

Asus ROG Ally Z1 Autonomie

Et du même temps, la configuration de batterie ne change pas. Nous retrouvons toujours 40 Wh, avec un chargeur USB à 65W à la norme Power Delivery qui permet de profiter du mode Turbo à 30W. Avec une puissance inférieure, la ROG Ally Z1 s’arrête à 25W. Mais comme dit plus tôt, pourquoi le tenter pour gagner 5 FPS ? Autant constamment rester à 15W pour optimiser la longévité de la console.

En jouant à The Witcher 3 avec l’écran réglé à 50% de luminosité en mode 15W, nous tenons le 2 heure tout pile de jeu, une belle amélioration face au 1h36 de la Z1 Extreme. Cette amélioration peut aller au-delà de la vingtaine de minutes, où un jeu indé en 2D pourra vous donner une petite heure supplémentaire par rapport au modèle Extreme.

La situation fait sourire, puisque l’autonomie du ROG Ally Z1 Extreme était relative au Steam Deck à sa sortie alors que celle du ROG Ally Z1 est plus proche du Steam Deck actuel après toutes ses mises à jour. Une bonne autonomie pour sa catégorie donc, même si là encore, SteamOS aura toujours le potentiel de tirer un peu plus ou moins de jus de sa console par l’optimisation accrue qu’il est capable d’avoir.

Asus ROG Ally Z1 Prix et disponibilité

La ROG Ally Z1 sera disponible dès le 16 octobre en France au prix de 699 euros, avec 512 Go de stockage interne. Elle affronte le Steam Deck, vendu neuf à 679 euros et en reconditionné à 539 euros pour 512 Go de stockage.

Asus propose désormais un circuit d’économie circulaire, avec une offre de reprise d’anciennes consoles pour faire baisser le prix de ses ROG Ally Z1 et Z1 Extreme. Cette reprise équivaut à une ristourne d’à minimum 100€ (pour une Wii U par exemple), et au maximum de 400€ (pour une PS5). Pour connaitre les modalités de cette offre, rendez vous sur asuspromotions.com/rogally.



