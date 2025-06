La Nintendo Switch 2 rejoint notre guide d’achat des meilleures consoles de jeux sur Frandroid

La Nintendo Switch 2 fait son entrée dans notre guide d’achat des meilleures consoles de jeux . Succédant à l’un des plus grands succès de Nintendo, elle s’adresse autant aux familles qu’aux joueurs nomades, tout en conservant l’ADN hybride qui a fait le succès de la première Switch.

La Nintendo Switch 2 se distingue par un design plus fin et léger, facilitant la prise en main en mode portable. Les nouveaux Joy-Con adoptent une fixation magnétique, offrant une meilleure ergonomie et une fiabilité accrue. L’écran LCD de 8 pouces propose un rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale de 450 nits, pour une expérience visuelle plus fluide et agréable. En mode dock, la console prend en charge le VRR (Variable Refresh Rate) pour une meilleure fluidité à l’écran.

Côté technique, la nouvelle puce Nvidia permet d’activer le DLSS et le ray tracing, offrant des graphismes plus détaillés et une expérience de jeu modernisée. Le stockage interne passe à 256 Go, répondant aux besoins des jeux récents plus volumineux. La fonction GameShare permet de partager un jeu entre plusieurs consoles, et GameChat facilite la communication en ligne entre joueurs.

La Switch 2 marque un vrai saut générationnel avec l’intégration du DLSS et du ray tracing, technologies jusqu’ici réservées aux consoles plus puissantes. L’interface utilisateur évolue avec de nouvelles fonctionnalités sociales, sans perdre la simplicité d’utilisation propre à Nintendo. Malgré ces avancées, l’autonomie reste perfectible : la batterie de 5220 mAh offre une endurance limitée, surtout en mode portable avec des jeux gourmands.

La Nintendo Switch 2 face à la concurrence

Face à la PlayStation 5 Slim, la PS5 Pro ou la Xbox Series X, la Switch 2 se démarque par sa portabilité, son catalogue exclusif (Mario, Zelda, Pokémon) et son orientation multijoueur local. Elle reste la référence pour le jeu en famille et les sessions conviviales, là où Sony et Microsoft misent sur la puissance brute et la 4K native.

Design fin, léger et ergonomique

Nouveaux Joy-Con magnétiques et fonctionnalités GameShare/GameChat

Puce Nvidia avec DLSS et ray tracing pour des graphismes modernisés

Pourquoi choisir la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 a été sélectionnée pour son équilibre entre innovation, convivialité et polyvalence. Pour découvrir tous les modèles et choisir la console qui correspond le mieux à vos besoins, consultez notre guide d’achat des meilleures consoles de jeux.

*Cet article a été produit avec l’aide de Perplexity. Un journaliste l’a relu de A à Z et s’est occupé de valider les informations affichées sur ce papier.