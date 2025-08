Test de la tondeuse robot Ecovacs Goat A1600 RTK : une efficacité hors norme pour les pelouses XL

Ecovacs, marque principalement réputée pour ses aspirateurs robots, n’est pas inconnue sur le marché de la tonte autonome. Son Goat A1600 RTK améliore l’expérience en s’appuyant sur une navigation de précision. Voyons en détail comment elle se distingue de ses aînées dans ce test complet.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Ecovacs nous a déjà convaincus par le passé avec plusieurs modèles de tondeuses robots faciles à installer et utiliser, comme la Goat G1 ou la GX-600. Avec ce modèle plus ambitieux, Ecovacs vise les grands jardins, tout en affinant la technologie de navigation. En effet, contrairement à ses précédentes tondeuses qui fonctionnaient soit en utilisant la caméra embarquée soit des balises à placer autour du jardin, la Goat A1600 RTK fait appel à une technologie bien connue dans le domaine de la tonte sans-fil : la station de référence RTK, pour Real Time Kinematic.

Pour se repérer, la Goat A1600 RTK combine plusieurs technologies de navigation : un système GPS RTK avec station de référence, un télémètre laser LiDAR sur le dessus, ainsi qu’une caméra frontale assistée par IA. Sur le papier, cette panoplie lui offre un positionnement au centimètre près et la capacité d’éviter intelligemment obstacles et animaux durant la tonte.

Après plusieurs semaines d’essai, voici notre verdict complet sur cette tondeuse-robot high-tech taillée pour les grands espaces.

Un design massif

Visuellement, l’Ecovacs Goat A1600 RTK est assez imposant, avec son design très rectangulaire et ses dimensions XL de 68 cm de long pour 48 cm de large et 31 cm de haut, sans oublier son poids dépassant les 13 kg. Autant dire que le robot occupe de la place dans le jardin et qu’il est assez voyant. Néanmoins, ce gabarit généreux s’explique par sa capacité à couvrir de vastes pelouses, mais aussi par l’équipement technique conséquent qu’il embarque.

Le châssis en plastique noir et blanc donne un aspect soigné de loin, mais les finitions s’avèrent plutôt moyennes en y regardant de plus près. La coque est relativement fine et manque de rigidité comparée à certains modèles concurrents et les assemblages plastiques laissent transparaître une certaine fragilité. Si la Goat A1600 RTK supportera sans problème les usages standards, elle inspire moins confiance face aux chocs ou aux conditions extérieures plus exigeantes. Dommage pour un appareil censé évoluer toute l’année dehors, sur de grandes surfaces.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Sur le dessus de l’appareil trône une petite protubérance noire, qui abrite le télémètre laser LiDAR. Ce dôme, fréquent sur les aspirateurs robots, est assez inhabituel des tondeuses robots. Il devient toutefois de plus en plus commun, puisqu’on le retrouve notamment sur les modèles Dreame, Mova, mais aussi le nouveau Mammotion Luba mini AWD LiDAR. Ce dernier permet de scanner en permanence l’environnement de la tondeuse, tout en complétant la caméra embarquée à l’avant, logée discrètement sur le dessus du pare-choc. En outre, contrairement aux précédentes générations de tondeuses Ecovacs, la disgracieuse antenne style année 90 a disparu de la tondeuse, conférant une apparence résolument plus moderne à l’ensemble.

Un autre élément a également fait une disparition discrète par rapport aux précédentes générations de la marque : l’écran de contrôle. Ici, seulement quelques boutons basiques et un affichage basique, style radio-réveil. Autant dire que la majorité des interactions se feront directement via l’application, l’écran étant plus que limité dans ce qu’il peut afficher.

Hagop Kavafian pour Frandroid

En retournant la Goat A1600 RTK, on découvre son système de coupe à double disque. Contrairement à la plupart des robots tondeuses qui n’ont qu’un plateau, ici deux disques de coupe légèrement décalés se partagent le travail sur une largeur totale d’environ 33 cm. Chaque disque est muni de trois lames pivotantes qui coupent l’herbe en mulching. Cet agencement à double lame vise à améliorer la couverture et la qualité de coupe, notamment le long des bordures, mais aussi à limiter les blocages.

À l’arrière, la Goat A1600 RTK repose sur deux grosses roues crantées qui assurent à la fois la propulsion et l’adhérence sur différents types de terrains. Leur diamètre généreux et leur profil agressif lui permettent de franchir sans difficulté les bosses, bordures basses ou pentes modérées, même sur terrain un peu meuble. À l’avant, deux petites roulettes assurent la stabilité directionnelle sans alourdir la machine. L’ensemble reste bien équilibré, même sur sol irrégulier.

La station de charge fournie avec le robot est relativement compacte, avec un design sobre qui se fond facilement dans le jardin. Contrairement aux autres modèles de la marque, elle ne propose pas de fonctions avancées comme le nettoyage automatique du robot ni de trappe pour y ranger des lames de rechange.

Une installation sans-fil et simple

L’un des principaux arguments de la Goat A1600 RTK est de s’affranchir du câble périmétrique. L’installation s’en trouve grandement simplifiée : plus besoin de passer des heures à enfouir un fil tout autour de la pelouse. Dans les faits, la mise en route de la Goat demande tout de même un peu de rigueur et de temps, notamment pour installer la station de référence RTK. Cette petite antenne, fournie avec le robot, doit être placée à un endroit stratégique du jardin et à portée de votre réseau Wi-Fi domestique. Elle se charge de capter les signaux GPS avec une précision centimétrique et de les relayer au robot pour le guider. Il est donc crucial de bien positionner cette antenne RTK : idéalement à ciel bien ouvert, éloignée de structures métalliques massives ou d’arbres très hauts qui pourraient perturber la réception satellite. Heureusement, la procédure est guidée dans l’appli Ecovacs Home et ne prend pas beaucoup de temps. De plus, la station de référence peut se brancher directement sur la base de recharge, évitant ainsi d’avoir à accaparer plusieurs prises extérieures.

Une fois la station RTK installée et appairée avec le robot, il faut procéder à la cartographie initiale du jardin. Pour ce faire, il suffit de téléguider le robot dans une zone de tonte et le laisser automatiquement en détecter les limites grâce à ses capteurs embarqués. Si vous préférez, il reste bien entendu possible de le guider le long des bordures pour cartographier manuellement votre pelouse. Vous pouvez également guider le robot autour des zones à exclure, comme des massifs, parterres, piscines qu’il n’aurait pas remarqué afin de les marquer comme zones interdites.

La procédure est globalement intuitive et peu chronophage. Si votre jardin comporte plusieurs zones, il faudra simplement répéter la procédure pour chacune d’entre elles. En revanche, il est impossible d’éditer finement la carte après coup. Si le robot a enregistré un petit détour ou a manqué une bordure lors de la phase d’apprentissage, vous ne pourrez pas corriger la carte point par point manuellement dans l’application. Il faudra recommencer le parcours sur la zone concernée. De même, tout changement majeur dans le jardin, comme un nouveau massif, un agrandissement de pelouse nécessitera de relancer une cartographie.

Une fois la carte enregistrée et la station en place, la tondeuse est prête à travailler. Il suffit de placer la Goat A1600 RTK sur sa station de charge et de lancer une première tonte via l’application.

Une application complète et riche en fonctionnalités

La Goat A1600 RTK se pilote essentiellement via l’application mobile Ecovacs Home, d’autant que son panneau de commande est bien trop basique. L’appairage du robot se fait initialement en Bluetooth puis en Wi-Fi.

L’ergonomie n’est pas des meilleures, mais on s’habitue vite à l’application et aux différentes options qu’elle propose.

L’écran d’accueil vous permet de lancer ou mettre en pause la tonte, et visualiser l’état de la batterie ainsi que la surface couverte. Vous pouvez également lancer une tonte de zones spécifiques, voire de créer une petite zone prioritaire à tondre indépendamment, comme pour un aspirateur robot. Durant la tonte, l’application affiche la carte du jardin, ainsi que la position en temps réel de la tondeuse et les zones déjà tondues.

La hauteur de tonte est ajustable électriquement de 30 à 90 mm, directement depuis l’application. Cela permet, par exemple, de définir une hauteur différente par zone, selon vos besoins.

La programmation horaire est évidemment de la partie, avec une grande flexibilité. Vous pouvez planifier plusieurs plages de tonte automatisées, en choisissant les jours de la semaine et des heures de départ/fin. L’appli offre même la possibilité de distinguer la programmation entre saisons : par exemple, un calendrier intensif au printemps/été quand la pelouse pousse vite, et un rythme allégé en automne/hiver.

L’application offre également la possibilité d’ajuster des réglages avancés. Citons notamment la possibilité d’ajuster la vitesse de tonte (normale ou rapide), l’écart des bandes, ou encore d’activer/désactiver certaines options comme la tonte quadrillée.

L’application permet de plus d’utiliser la caméra de la tondeuse pour visualiser le flux en direct, utile pour garder un œil sur votre jardin à distance.

Des performances de tonte au rendez-vous

L’Ecovacs Goat A1600 RTK fournit d’excellentes performances de tonte dans la majorité des situations. Dès son premier passage, on observe que le robot adopte un schéma méthodique, se déplaçant en bandes parallèles bien alignées. La pelouse prend alors cet aspect rayé professionnel du plus bel effet, preuve que la tonte est réalisée de manière structurée et homogène. Par rapport aux modèles plus compacts, le gain de temps est appréciable, surtout sur de grandes surfaces : la tondeuse couvre environ 500 m² en 1h15.

La qualité de coupe en elle-même est très satisfaisante : l’herbe est finement hachée et restituée au sol sans laisser de résidus visibles. Le gazon est uniformément taillé, sans différences de hauteur notables entre les zones, signe d’une coupe franche et régulière. Même les herbes un peu hautes ou denses n’ont pas résisté : la Goat A1600 RTK dispose d’une bonne puissance moteur et adapte automatiquement sa vitesse d’avancement en cas de végétation plus touffue, afin de ne pas forcer.

Deux vitesses de tonte sont disponibles : Standard (~0,7 m/s) et Rapide (~1 m/s). En mode rapide, on gagne du temps sur les grandes lignes droites. Cependant, nous avons constaté que la tonte standard offre un résultat légèrement plus soigné, le robot prenant un peu plus son temps dans les virages et demi-tours. Ce dernier point n’est d’ailleurs pas son fort, puisqu’il a tendance à être un peu trop « bourrin », même sur des réglages plus fins. Ses demi-tours sont particulièrement brutaux et la tonte des angles et arrondis manque de finesse. Même la tonte des coins anguleux n’est pas parfaite, le robot ayant tendance à arrondir sa trajectoire, laissant là encore un triangle d’herbe non coupée. C’est dommage, mais ça n’est clairement pas ce pour quoi le robot est conçu, sont point fort étant la tonte de larges espaces dégagés et bien rectangulaires.

Hagop Kavafian pour Frandroid

En fin de cycle de tonte, le robot se charge de tondre les bordures pour parfaire les pourtours du jardin. Si celles-ci sont dégagées, la tondeuse peut chevaucher dessus et couper l’herbe au ras. Dans ce cas, le résultat est excellent. En revanche, si la pelouse est bordée directement par un mur, une clôture ou un massif, le robot ne peut pas physiquement s’écarter et laisse donc une bande non tondue de 5 à 10 cm d’herbe. Il s’agit d’une limite commune à presque tous les robots tondeuses, que même le double disque de coupe ne parvient pas à résoudre. Un petit coup de rotofil restera donc nécessaire pour une finition parfaite.

Terminons par l’autonomie du Goat A1600 RTK. Sa grosse batterie lui offre une autonomie d’environ 2 h 45 min de tonte continue en mode standard. Évidemment, elle ne peut pas couvrir 1600 m² en une seule charge. Une charge complète lui permet de couvrir 300 à 350 m², avant de devoir retourner se charger pendant environ 45 minutes. Elle reprend ensuite la tonte là où elle s’était arrêtée.

Ainsi, pour une pelouse de 1000 m², la Goat va tondre en deux à trois cycles, étalés sur plusieurs heures. Pour 1600 m², comptez plutôt quatre à cinq cycles, ce qui peut s’étendre sur une journée entière voire deux en fonction de la programmation. Tout cela se passe de façon autonome : il vous suffit de lancer la tondeuse et la laisser gérer son planning de recharges. Elle finira par couvrir toute la surface dans la journée.

Heureusement, le niveau sonore très contenu de la Goat permet de la faire fonctionner tôt le matin ou en soirée sans gêner le voisinage : nous avons mesuré environ 55 dB à 1 m de distance lors de la tonte, soit à peine le volume d’une conversation normale. Ce silence de fonctionnement est un vrai atout : même si le robot passe à proximité de votre chambre tôt le weekend, il y a de fortes chances que vous continuiez à dormir paisiblement.

Une navigation de haute précision, mais exigeante

La navigation d’une tondeuse robot est essentielle, et Ecovacs n’a pas lésiné sur les moyens pour la rendre la plus précise possible sur la Goat A1600 RTK. Grâce à la combinaison d’un GPS RTK, d’un LiDAR 3D et d’une caméra ToF, le robot sait en permanence où il se trouve avec une précision de l’ordre de quelques centimètres.

Dans la pratique, le positionnement est fiable : la tondeuse ne s’est jamais perdue dans le jardin, et elle a réussi à couvrir méthodiquement chaque zone définie sans oublier d’endroits ni repasser plusieurs fois au même point. De plus, la combinaison de ces multiples technologies lui permet de continuer la tonte même en cas de perte de signal. En effet, les autres capteurs prennent le relai pour l’aider à continuer à se repérer le temps de récupérer le signal de la station de référence.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Les pentes sont bien gérées, avec une tolérance jusqu’à 50 % d’inclinaison, soit légèrement plus que la concurrence. Ses grandes roues crantées adhèrent bien, et le couple moteur suffit à le hisser sans peine. En pente, le robot ne dérape pas et parvient à maintenir sa trajectoire. Sur sol humide, les roues peuvent toutefois patiner, au risque d’endommager l’herbe.

La gestion des obstacles est assurée par la caméra IA, ainsi que le LiDAR. Cette combinaison permet de reconnaître les objets courants du jardin : jouets, outils, animaux, câbles… Dans les faits, le système manque encore de fiabilité. Lors de nos essais, la Goat A1600 RTK a bien évité certains objets comme un ballon ou un arrosoir, mais a aussi eu tendance à sur-réagir à des éléments inoffensifs, comme une petite branche tombée sur la pelouse. Dans ce cas, elle a préféré contourner largement l’obstacle, laissant un cercle d’herbe non coupée tout autour. À l’inverse, la caméra n’a par moments pas détecté certains objets plus volumineux comme des chaussures. Il est donc judicieux de dégager un minimum le terrain avant chaque tonte.

Un entretien simple et rapide

L’entretien du Goat A1600 RTK est très simple et ne demande que peu de temps. Tout d’abord, le robot affiche une certification IPX6 qui lui confère une résistance à l’eau, permettant ainsi de la nettoyer au jet d’eau. Cela permet de retirer simplement les résidus d’herbe collés sous le carter, autour des roues ou sur les lames. Un passage au chiffon doux suffit à le sécher et retirer les traces restantes.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le remplacement des lames est également simple. Ecovacs fournit un kit de rechange avec plusieurs lames supplémentaires et les remplacer ne prend que quelques minutes. Un tournevis cruciforme suffit pour dévisser celles qui sont usées et installer les neuves. Selon la fréquence de tonte et la nature de votre herbe, les lames dureront plusieurs semaines à quelques mois.

Par ailleurs, la station de la Goat A1600 RTK ne nettoie pas la caméra du robot, contrairement aux autres modèles Ecovacs. Il convient de s’assurer la caméra reste propre, ce qu’un coup de chiffon sec de temps en temps fera très bien.

Prix et disponibilité

L’Ecovacs Goat A1600 est affichée à environ 1 500 euros hors promotion, mais peut se trouver aux alentours de 1000 euros chez Amazon. Elle est également vendue parBoulanger, sans bénéficier de promotion à l’heure où nous écrivons ces lignes.