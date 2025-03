Test de l’iRobot Roomba Combo 10 Max : une détection d’obstacles et une efficacité à la hauteur de son design

Si iRobot a crĂ©Ă© le marchĂ© des aspirateurs robots, il s’est fait dĂ©passer par les concurrents asiatiques comme Roborock ou Ecovacs. Ces derniers ont rapidement innovĂ© en proposant toujours plus de fonctionnalitĂ©s, surtout au niveau des bases de recharge. Ils les ont transformĂ©es en vĂ©ritables centres nĂ©vralgiques du traitement des sols, en vidant automatiquement le bac Ă poussière du robot, en remplissant son rĂ©servoir d’eau propre et, enfin, en lavant la vadrouille.

Les robots aspirateurs d’iRobot restent très performants. Toutefois, l’absence de base polyvalente rĂ©ellement complète Ă prix Ă©quivalent Ă©tait un vĂ©ritable handicap. Avec le Roomba Combo 10 Max, l’AmĂ©ricain corrige le tir et promet la base la plus complète et hygiĂ©nique du marchĂ©, en plus des qualitĂ©s dĂ©jĂ connues de ses robots. Ce que nous nous sommes empressĂ©s de vĂ©rifier.

iRobot Roomba Combo 10 Max Design : l’Ă©lĂ©gance faite robot

Le iRobot Roomba Combo 10 Max reprend le mĂŞme design que celui du Roomba Combo J9+. Cela n’est pas un mal, car nous le considĂ©rons comme l’un des plus esthĂ©tiques existants avec une Ă©lĂ©gante coque en plastique noir mat, qui a en plus le bon goĂ»t d’être facile Ă entretenir.

Avec des dimensions de 33,8 x 33,9 cm, il affiche un encombrement standard. Par contre, il se distingue par l’absence de télémètre laser et du dôme qui l’accompagne en général, ce qui permet à la marque de proposer le robot haut de gamme le plus fin du marché, avec seulement 8,7 cm de hauteur. Résultat : il pourra traiter les sols sous bien plus de meubles que la concurrence, qui se situe en moyenne entre 9,5 et 10,5 cm de hauteur.

La robe est agrĂ©mentĂ©e d’un unique bouton argentĂ© et rĂ©troĂ©clairĂ©. D’une simple pression, il permet de lancer un cycle de nettoyage, sachant qu’une pression longue le fait revenir Ă sa base.

Inutile de retourner le robot pour identifier la vadrouille. Ici, elle est mobile et se situe sur le dessus du robot. Elle se dĂ©ploie sur les sols durs en mode lavage et Ă©vite d’humidifier ou de tacher les tapis et moquettes en revenant Ă sa position initiale.

En ce qui concerne l’aspiration, nous avons sous le robot deux brosses centrales en caoutchouc flexible et une brosse latérale en fil de nylon. Une configuration classique chez iRobot, qui a déjà fait ses preuves.

Le bac Ă poussière est très classique avec un filtre HEPA et une capacitĂ© de 0,3 litre. Le bac Ă eau de 0,210 L n’est pas accessible pour l’utilisateur.

Le Roomba Combo 10 Max est très proche technologiquement du Roomba Combo J9+. iRobot adopte une approche diffĂ©rente par rapport Ă de nombreux concurrents. Ici, pas de tĂ©lĂ©mètre laser : la marque exploite une camĂ©ra RGB associĂ©e Ă un spot lumineux pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© de la camĂ©ra en apportant plus de lumière et en l’aidant Ă structurer l’environnement en 3D dans tous les types de conditions. Ă€ cela s’ajoutent les classiques bumpers Ă l’avant.

En retournant le robot, nous trouvons des capteurs infrarouges et antichute. À côté de la roue avant se situe également le capteur Dirt Detect, qui est désormais associé à la caméra pour identifier les zones sales.

La base AutoWash

La base AutoWash est dans la droite lignée des Clean Base du constructeur. Nous les apprécions particulièrement pour leur design vraiment élégant, avec ses larges stries en façade et ses dimensions contenues de 40,1 x 44,6 x 51 cm.

Nous regrettons, par contre, l’absence de la plaque en bois qui apportait beaucoup de style au Roomba J9+ Combo. Cela n’empêche pas la base de rester un support pour objets très réussi.

En effet, la base s’ouvre en façade en tirant sur la jolie languette en cuir arborant le logo de la marque. Apparaissent alors deux bacs Ă eau : le premier, d’une capacitĂ© de 3 L, pour l’eau propre, et le second, de 2,5 L, pour rĂ©cupĂ©rer les eaux sales. Notez que ces capacitĂ©s sont infĂ©rieures aux 4 Ă 5 L proposĂ©s en moyenne par la concurrence.

Juste en dessous, nous trouvons un bac amovible qui donne accès au sac à poussière de 1,7 L. Nous perdons ici les espaces de rangement pour les sacs et les serpillières présents dans la Clean Base du J9+ Combo, ce qui est dommage.

L’espace oĂą se loge le robot pour recharger propose Ă©galement une zone dĂ©diĂ©e au nettoyage de la vadrouille. Une brosse en caoutchouc souple frotte la vadrouille, mais celle-ci est lavĂ©e Ă l’eau froide et non Ă l’eau chaude, comme le propose la concurrence haut de gamme. Le sĂ©chage Ă l’air chaud est bien prĂ©sent. Notez que l’espace de nettoyage de la vadrouille et la brosse sont amovibles, ce qui permet un entretien simplifiĂ©. Petit dĂ©tail apprĂ©ciable : la rampe de lancement du robot est traitĂ©e pour ĂŞtre antibactĂ©rienne.

iRobot Roomba Combo 10 Max Application et gestion : simple et efficace

L’application iRobot Home est le centre névralgique pour contrôler efficacement son robot aspirateur. Réputée pour son ergonomie et sa simplicité, elle démarre par un processus d’installation presque enfantin.

Un simple scan du QR code situé sur le robot ou une sélection manuelle dans la liste proposée suffit. Une fois le robot en mode appairage et le Wi-Fi configuré, moins de cinq minutes suffisent pour que le 10 Max Combo soit opérationnel.

Sur la page d’accueil, pas de carte en temps réel, mais une image animée du robot lorsqu’il fonctionne. C’est notre principal regret : impossible de suivre son activité en direct sur une carte comme le proposent certains concurrents. En cas de blocage ou de batterie déchargée, il faudra partir à la recherche du robot plutôt que de s’appuyer sur sa dernière position connue.

Pour accéder à la cartographie, il suffit de cliquer sur l’icône dédiée, située à droite de l’image. Vous y retrouverez des fonctionnalités permettant de nommer, fusionner ou diviser les pièces pour un contrôle précis.

Juste en dessous, des indicateurs de batterie et de niveaux des bacs à eau, aussi bien pour le robot que pour la base, s’affichent sous forme de barres colorées. Dommage, aucun chiffre précis n’est disponible pour les utilisateurs en quête de détails.

La suite de la page se compose des fonctions avancées, comme le lancement d’un nettoyage manuel de la serpillière. Plus bas, on retrouve les Favoris, des scénarios sur-mesure où vous pouvez paramétrer la puissance d’aspiration, le nombre de passages ou encore le niveau d’humidité pièce par pièce. Par exemple, un scénario pour nettoyer la cuisine après la préparation d’un repas, ou un autre pour s’occuper uniquement de l’entrée après une journée pluvieuse.

Le bouton Programmer permet de créer un planning d’entretien pour l’ensemble du logement ou pièce par pièce. Vous pouvez même choisir l’ordre dans lequel elles seront traitées pour une gestion encore plus fine. Enfin, un passage dans le menu des Paramètres permet d’affiner certaines fonctionnalités comme la reconnaissance d’obstacles, la navigation prudente pour limiter les chocs, ou encore le mode de nettoyage de la serpillière.

iRobot Roomba Combo 10 Max Entretien et accessoires : une vraie base polyvalente, cela change tout !

En ce qui concerne l’entretien du robot, il reste assez limité grâce à une conception ingénieuse. Les brosses sont spécialement pensées pour réduire l’enroulement des fils et des cheveux, minimisant ainsi le risque de blocages mécaniques. Toutefois, en fonction du nombre d’animaux ou de personnes aux cheveux longs dans votre intérieur, les brosses centrales nécessiteront un nettoyage toutes les deux à trois semaines, tout comme la brosse latérale.

Pour la Base AutoWash, iRobot annonce que le sac à poussière peut tenir 60 jours avec un cycle de nettoyage par jour. Dans un intérieur plus “vivant” avec des enfants ou des animaux, comptez plutôt 30 à 45 jours.

Le bac d’eau propre, quant à lui, propose un volume légèrement en deçà de la concurrence avec seulement 3 litres. Pour un lavage quotidien, il tiendra environ sept jours. Toutefois, si vous effectuez plusieurs lavages par jour, il faudra le recharger plus tôt. À raison de deux lavages quotidiens, nous avons dû renouveler l’opération en milieu et en fin de semaine.

La rampe antibactérienne du robot est un point rassurant pour les plus exigeants en matière d’hygiène. Cependant, un nettoyage manuel une fois par mois est recommandé pour une propreté optimale. Profitez-en pour retirer et nettoyer également le bac de lavage de la serpillière.

L’approche d’iRobot est particulièrement originale. La base inclut un bac dédié à récupérer les résidus, tandis qu’une brosse en palmes de caoutchouc frotte vigoureusement la serpillière pour assurer un lavage efficace. Les deux composants sont amovibles, et un simple passage sous un filet d’eau suffira à les entretenir. Une opération à renouveler une à deux fois par mois selon le niveau de saleté de votre intérieur.

Le système de lavage de la serpillière est très performant. Elle ressort visiblement propre, avec les résidus et taches efficacement retirés. Un passage en machine une fois par mois devrait suffire pour éliminer les rares taches résistantes que la base n’aurait pas totalement enlevées. Petit bémol : le lavage se fait à l’eau froide, tout comme le séchage. Certes, un nettoyage à l’eau chaude aurait sans doute amélioré encore le résultat, mais même en l’état, iRobot surpasse déjà de nombreux concurrents à prix équivalent.

iRobot Roomba Combo 10 Max Performances et usages : intelligent et puissant !

La cartographie et la navigation

iRobot n’a jamais Ă©tĂ© adepte du tĂ©lĂ©mètre laser, et malgrĂ© cela, l’AmĂ©ricain a dĂ©montrĂ© qu’il maĂ®trisait parfaitement ses algorithmes et sa camĂ©ra vidĂ©o, pour un rĂ©sultat assez bluffant. Ainsi, le 10 Max rĂ©alise une cartographie prĂ©cise de votre intĂ©rieur, enregistrant tous les angles et recoins, mĂŞme si la carte est simplifiĂ©e pour une meilleure lisibilitĂ©.

Si l’application n’est pas centrĂ©e sur la carte, toutes les fonctionnalitĂ©s classiques sont bien prĂ©sentes, comme l’enregistrement de plusieurs cartes, utile pour un domicile sur plusieurs Ă©tages. Vous pouvez bien entendu corriger le dĂ©coupage des pièces, les fusionner, les dĂ©couper ou les renommer. Le robot s’en sort très bien par dĂ©faut, et les ajustements se font Ă la marge. Par contre, crĂ©er des zones de nettoyage Ă la volĂ©e n’est pas possible. Il faut passer par le module carte pour les configurer. Si cela convient pour des zones rĂ©currentes Ă traiter ou Ă Ă©viter, c’est moins fluide pour rĂ©agir Ă un accident domestique.

Ce robot n’a pas un comportement classique dans sa navigation. Ainsi, il commence son travail au plus près de la base, traitant la pièce et terminant par les bords. Il se cogne plus souvent que les produits Ă©quipĂ©s de tĂ©lĂ©mètre laser, mais Ă sa dĂ©fense, il traite parfaitement les zones avec des rideaux ou une tenture, lĂ oĂą la majoritĂ© des produits avec LIDAR les Ă©vitent.

Très bon point : il se faufile sous de nombreux meubles et va chercher les zones mĂŞme derrière une porte entrouverte, chose rare chez la concurrence. En ce qui concerne la dĂ©tection d’obstacles, c’est presque un sans-faute pour iRobot. Il dĂ©tecte mĂŞme les petites pièces de Lego ou encore une voiturette. Les câbles USB dĂ©pliĂ©s, et mĂŞme pliĂ©s, sont Ă©galement repĂ©rĂ©s. Il a passĂ© avec brio le test de dĂ©jections animales, dĂ©tectant et Ă©vitant la zone Ă chaque fois. Cependant, pour une mĂŞme pièce, cet iRobot prend 10 Ă 20 % plus de temps.

Par contre, lorsqu’il repère un obstacle, il a tendance Ă prendre un peu trop de marge pour Ă©viter de l’effleurer. Un brin frustrant pour les maniaques de la propretĂ©, mais il faut bien ranger son intĂ©rieur. Notez Ă©galement la garantie POP : la marque promet de remplacer votre robot s’il Ă©choue Ă dĂ©tecter une dĂ©jection animale et qu’il fonce dessus.

L’IA est au centre de ce robot, offrant après chaque cycle de nettoyage un rapport dĂ©taillĂ© de la surface traitĂ©e, surlignĂ©e en vert sur la carte. Vous y trouverez aussi la position des obstacles rencontrĂ©s. L’application propose de les lister et d’amĂ©liorer l’IA en rĂ©pondant aux questions associĂ©es Ă chaque photographie. Le robot propose ensuite de retourner traiter les zones Ă©vitĂ©es si vous avez bien retirĂ© l’obstacle.

Pour terminer sur l’intelligence du robot, la fonction Dirty Detective analyse vos sols sur plusieurs sessions pour dĂ©terminer les zones les plus souvent sales. Au quotidien, cela s’avère efficace : il prend plus de temps sur des zones comme sous la table de la salle Ă manger ou devant le plan de travail en cuisine. Cela permet d’ĂŞtre plus efficient en temps et en Ă©nergie. Cependant, cette fonctionnalitĂ© fonctionne mieux dans des foyers sans enfants ou animaux, oĂą l’anticipation des zones sales est moins alĂ©atoire.

iRobot Roomba Combo 10 Max Aspiration et nettoyage : efficace de bout en bout

Aspiration

Le iRobot Roomba Combo 10 Max ne permet pas de choisir la puissance d’aspiration. La marque mise sur sa technologie Dirty Detective pour adapter en temps rĂ©el la puissance en fonction du niveau de saletĂ© du sol. Il faut admettre que cela fonctionne bien : les dĂ©gradĂ©s de rĂ©sidus sont parfaitement repĂ©rĂ©s, et la puissance est ainsi ajustĂ©e.

Face à de la poussière, des miettes de biscuit, de la panure et de la litière pour chat, les trois premiers sont aspirés dès le premier passage. Le robot revient sur la zone s’il pense en avoir oublié. La litière demande deux passages, comme pour la majorité des concurrents haut de gamme.

En ce qui concerne l’aspiration sur sol dur, le robot récupère entre 90 et 95 % des résidus au sol, et atteint même 88 % sur les tapis à poil ras. Par contre, comme la concurrence, sur les tapis à poil long, ce robot est en retrait, avec jamais plus de 77 % des résidus aspirés.

Niveau bruit, nous relevons une pollution sonore qui varie de 59 dB à 77 dB à deux mètres du robot.

Lavage des sols

Ce robot dĂ©tecte Ă chaque fois les tapis et les zones avec de la moquette, adaptant automatiquement la position de la vadrouille. Ici, aucun risque d’humidifier ou de tacher par accident, comme cela peut ĂŞtre le cas avec les concurrents qui ne font que relever leur vadrouille de 0,7 Ă 1 cm. Nous lui avons donc fait affronter une tache de cola, de cafĂ©, de rouge Ă lèvres et enfin de feutre, l’ensemble ayant sĂ©chĂ© pendant une nuit. Le robot propose une fonction SmartScrub, qui change vraiment tout. En effet, il analyse les sols et effectue plusieurs va-et-vient sur la mĂŞme bande de surface pour un nettoyage plus efficace.

Le rĂ©sultat nous a encore une fois impressionnĂ©s, mais il faut nuancer. Face Ă des taches de cola, de cafĂ©, de feutre et de rouge Ă lèvres, il s’en sort bien. Ainsi, les taches de cola sont rapidement Ă©liminĂ©es, mais celles de cafĂ© un peu moins, laissant encore des traces. En rĂ©alisant un cycle en deux passages, le problème disparaĂ®t et le sol est presque impeccable. De plus, nous n’avons pas d’effet collant au sol.

Le cas du feutre est géré dès le premier passage, mais c’est le rouge à lèvres qui pose le plus de difficulté.

Sans intervention ou lancement d’un second cycle, le 10 Max a su se concentrer dessus. Dès le premier passage, la tache est dĂ©jĂ bien attĂ©nuĂ©e. Au second, il ne reste que quelques traces et, Ă la fin du cycle, elle a presque totalement disparu. Techniquement, le système de lavage des sols est moins efficace que celui d’un Roborock S8 Pro Ultra ou d’un Ecovacs X5 Omni. Ce qui change tout, c’est le fait que le robot passe rĂ©ellement plusieurs fois sur les taches pour les Ă©liminer. La rĂ©pĂ©tition fait son effet avec efficacitĂ©.

Au niveau de l’autonomie, en mode aspiration seule, nous avons une moyenne de 132 min en mode automatique, et environ 105 min avec le lavage activé en plus.

iRobot Roomba Combo 10 Max Prix et disponibilité

Le iRobot Roomba Combo 10 Max est commercialisé au prix de 1199 euros sur le site de iRobot, ainsi qu’auprès de revendeurs partenaires.