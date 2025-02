À -54 %, la Ring Stick Up Cam Pro avec détection de mouvements 3D et panneau solaire est la caméra de sécurité ultime 

La Ring Stick Up Cam Pro est une caméra extérieure polyvalente qui a la particularité d’embarquer un radar très utile pour détecter les mouvements 3D. La bonne nouvelle, c’est qu’on la trouve en promotion à 109 euros avec un panneau solaire, au lieu de 238 euros habituellement.

Ring Stick Up Cam Pro avec panneau solaire // Source : Amazon

La caméra Ring Stick Up Cam Pro d’Amazon peut être installée à la fois à l’extérieur comme à l’intérieur. Elle se démarque surtout par la présence d’un radar, qui lui permet de suivre les mouvements de personnes très précisément dans l’espace, et même de les afficher sur une carte. Une manière plus sécurisante de surveiller son domicile. La voilà proposée avec un panneau solaire à moitié prix.

Ce qui plait chez la Ring Stick Up Cam Pro

Sa simplicité d’installation

Sa qualité d’image et sa polyvalence

Son intégration avec Alexa

De base à 239,98 euros, la Ring Stick Up Cam Pro avec panneau solaire est désormais remisée à 109,99 euros sur Amazon. Vendue seule, la caméra est également en promotion à 89,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Une installation qui prend quelques minutes

Le meilleur de GoPro au meilleur prix Avec la Hero13 Black, GoPro passe un cap : nouveau système de fixation magnétique et qualité d’image en plein jour inégalée.

Lancée à 449,99 euros, elle est dispo à 281,20 euros pendant les prochains jours seulement !

La Ring Stick Up Cam Pro est une caméra bien finie et semble solide. Elle est proposée en noir ou en blanc, ce qui lui permet de s’intégrer facilement au sein de votre domicile. Si vous le souhaitez, vous pouvez la mettre en intérieur et l’installer sur une surface plane. Toutefois, elle dévoilera réellement tout son potentiel en extérieur, surtout qu’elle résiste aux intempéries et qu’elle peut fonctionner sous des conditions climatiques extrêmes (-20,5 °C à 48,5 °C).

Elle s’installe en quelques minutes. Pour ce faire, il suffit d’installer l’application de la marque et de créer un compte, puis de scanner le QR code au dos de la caméra pour commencer le processus. Ici, ce modèle fonctionne de pair avec le panneau solaire. Un bon moyen d’obtenir une surveillance en continu et de ne pas à se soucier de l’autonomie.

Des fonctionnalités avancées

La Stick Up Cam Pro propose des fonctions standards comme l’audio bidirectionnel avec annulation d’echo, une sirène intégrée, la vidéo Full HD avec HDR, ainsi que la vision de nuit en couleur. Globalement, la qualité vidéo est excellente et permet de voir clairement ce qu’il se passe, et le HDR rend les images encore plus lumineuses. L’image est également claire de nuit, on voit clairement les objets et ce qui se passe.

Elle embarque surtout un radar lui permettant de suivre les mouvements de personne de manière précise, en les affichant sur une vue aérienne pour mieux visualiser l’environnement. D’ailleurs, vous pourrez même cartographier votre détection pour recevoir des notifications uniquement pour les zones qui vous intéressent, histoire de ne pas être informé pour des mouvements inutiles. Une application permet de configurer tout cela et donne aussi accès à la vidéo en direct. Enfin, l’intégration est fluide avec Alexa et d’autres appareils Ring, ce qui peut être un avantage pour ceux qui ont investi dans ces écosystèmes.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test sur la Ring Stick Up Cam Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la solution de Ring, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.