Pour surveiller l’arrivée du Père Noël en 2,5K, voici une caméra de surveillance Xiaomi avec panneau solaire et HomeBase à petit prix

La Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set est une caméra de sécurité externe dotée d’un panneau solaire et une base de connexion que vous retrouvez avec une belle petite réduction : 129 euros au lieu de 149 euros de base.

Xiaomi Solar Outdoor Camera Pro Set // Source : Xiaomi

Si vous n’êtes pas serein lorsque vous quittez votre domicile, pourquoi ne pas vous équiper d’une caméra de surveillance ? C’est ce que propose la Xiaomi Solar Outdoor Camera Pro Set : facile à installer, dotée d’un panneau solaire sur le dessus pour ne pas avoir à se préoccuper de l’autonomie, un capteur 2,5K et une HomeBase pour une connexion sans routeur et une plus grande couverture, si jamais la caméra doit être installée un peu loin. Vous la retrouvez sur le site de Xiaomi à -13%.

Les points forts de la Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set

Une autonomie quasi illimitée avec le panneau solaire

La connexion simplifiée grâce à la HomeBase

La résolution 2,5K permet d’avoir une vision bien nette

En temps normal, la Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set coûte 149,99 euros. Mais en ce moment, vous profitez d’une belle petite réduction de 20 euros qui fait que vous pouvez l’avoir pour 129,99 euros.

Une caméra à l’autonomie quasiment illimitée

L’avantage de la Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro Set, c’est dans son nom : son panneau solaire. Pas besoin de relier la caméra à une alimentation filaire, pas besoin de recharger la batterie à intervalles réguliers. Elle se recharge d’elle-même simplement en étant exposée à quelques rayons du soleil.

Ce qui lui permet de filmer de jour comme de nuit en 2,5K. Une résolution très confortable pour bien pouvoir identifier les sujets qui passent dans son champ de vision de 132°. Vous n’avez qu’à la placer dans un coin stratégique pour filmer une entrée, un garage ou un lieu sensible. Avec ses 10 mètres de portée, vous pouvez être sûr de ne rien louper de ce qu’il se passe autour de chez vous.

Une détection de mouvements dopée à l’IA

La caméra n’est pas qu’un simple outil de surveillance. Xiaomi a eu l’idée de mettre quelques éléments fonctionnant avec l’intelligence artificielle, notamment au niveau de la reconnaissance des formes. Pour ne pas recevoir une alerte sur votre smartphone dès qu’une feuille balayée par le vent passe devant le capteur, l’IA peut justement distinguer les formes humaines et les véhicules et vous alerter uniquement dans ces cas-là.

L’installation est simple, avec la HomeBase fournie qui fait office de routeur. Ça permet de relayer le signal de votre WiFi sur une plus grande distance, très pratique si la caméra doit être installée hors de portée de votre box. Ensuite, via l’app Xiaomi sur votre smartphone, PC ou tablette, et même sur certains assistants vocaux avec écran, vous accédez au flux en direct. Vous pouvez même interagir avec les personnes devant la caméra grâce au système audio bidirectionnel.

Pour équiper les alentours de votre logement avec de bonnes caméras de surveillance, retrouvez notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.