La Samsung Galaxy Watch FE soldée à -43 % est le meilleur moyen de vivre l’expérience smartwatch sans payer le prix fort

La Samsung Galaxy Watch FE est une version de la célèbre smartwatch avec quelques concessions techniques pour proposer un prix bas. Lancée à 229 euros, elle se retrouve soldée à 129 euros chez E.Leclerc.

Avec sa gamme de produits estampillés FE, pour Fan Edition, Samsung propose la même chose qu’Apple avec ses SE, pour Special Edition. Ce sont des versions dans lesquelles la fiche technique a été légèrement revue à la baisse pour se permettre d’être plus accessible. La Samsung Galaxy Watch FE profite des soldes pour déduire 100 euros à son prix de lancement chez E.Leclerc, laissant là une bonne opportunité d’arborer au poignet une montre aussi élégante que performante.

Les atouts de la Samsung Galaxy Watch FE

L’écran AMOLED pour sa lisibilité, sa solidité et son confort

L’écosystème Google complet : apps, paiement, GPS, assistant vocal

La précision des mesures de santé

Nous l’avons mentionné plus haut, mais la Samsung Galaxy Watch FE a été lancée, en juin 2024, pour 229 euros. De l’eau a coulé sous les ponts et grâce aux soldes d’été 2025, elle est disponible à 129 euros chez E.Leclerc.

Samsung propose un bon compromis avec cette montre

Avec la Samsung Galaxy Watch FE, vous avez une montre connectée qui reprend l’essentiel des modèles classiques tout en se permettant de rogner de-ci de-là pour réduire les coûts. Elle est disponible en taille unique, 40 mm, avec une batterie légèrement plus petite de 247 mAh pour une autonomie d’un jour, un jour et demi en fonction de l’usage que vous en faites. C’est d’ailleurs l’un de ses points les plus faibles, même si elle le partage avec des produits similaires.

Le bracelet sport en silicone est des plus confortables et le boîtier de 25,9 g fait qu’elle se fait à peine sentir une fois portée. L’écran est d’excellente qualité, c’est une dalle Super AMOLED circulaire d’1,19 pouce avec un verre saphir des plus robustes. Elle est certifiée IP68 ce qui signifie qu’elle est étanche jusqu’à 50 mètres, donc pas de souci pour piquer une tête avec cet été.

Une montre connectée, pas un bracelet

La Samsung Galaxy Watch FE est une montre, pas un bracelet. La différence est qu’elle est dotée d’un micro et de haut-parleurs permettant de passer des appels. Vous recevez les notifications des apps choisies et pouvez même utiliser Google Assistant pour les commandes vocales. Avec un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un capteur magnétique, un capteur de lumière et un capteur BioActive, vous avez un suivi de santé complet.

Idem pour le sport, la montre peut détecter plus de 90 exercices et propose des fonctions avancées même pour le sommeil. On déplore l’absence d’un capteur de température, pourtant présent sur les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 6 qui fait partie des sacrifices nécessaires sur cette montre. Les utilisateurs d’iOS sont aussi laissés sur le côté et devront se tourner vers l’alternative qu’est l’Apple Watch SE. D’ailleurs, même les smartphones non Samsung mais Android tout de même ne peuvent pas utiliser l’ECG ou la mesure de tension artérielle.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la Samsung Galaxy Watch FE, notre test contient tout ce que vous devez savoir sur cette excellente montre connectée.

Via notre guide d’achat sur les meilleures montres connectées, vous découvrirez des alternatives à la Samsung Galaxy Watch FE pouvant correspondre à vos attentes.

