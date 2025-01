La montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 est soldée à -55 % sur Amazon, en plus c’est la version 4G qui fonctionne sans smartphone

Les montres connectées Samsung Galaxy Watch 4 se déclinent en plusieurs versions : ici, c’est la version 40 mm en 4G que vous avez pour seulement 119,99 euros.

Alors que Samsung a annoncé le retour de la lunette rotative sur sa prochaine génération de Samsung Galaxy Watch 8 en 2025, les Soldes font baisser le prix des générations précédentes. D’ailleurs ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas de première jeunesse qu’elles sont obsolètes : la Samsung Galaxy Watch 4 date de 2021 et propose encore de belles choses, comme un suivi GPS précis, une interface des plus ergonomiques et un design léché, auquel s’ajoute un prix réduit de 150 euros sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Watch 4

Le GPS est d’une extrême précision, parfait pour les joggers

L’écran circulaire de 1,19 pouce est de très bonne facture

Son design sobre et élégant, avec une interface plaisante

Pendant les Soldes Amazon, vous pouvez commander la Samsung Galaxy Watch 4 (40mm, 4G) pour 119,99 euros alors qu’elle coûte normalement 269,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre idéale pour une utilisation quotidienne

2025 est là et vous avez peut-être envie de remplacer votre ancienne toquante par un modèle connecté et polyvalent, sans pour autant sacrifier le style. Ça tombe très bien, la Samsung Galaxy Watch 4 propose un design minimaliste avec un écran rond de 1,19 pouce, sans lunette rotative pour naviguer dans les menus toutefois. En plus, nous vous proposons ici une promo sur la version 40 mm, la plus petite et donc la plus discrète.

Les menus donc : vous y accédez en swipant sur les côtés et vous vous retrouvez dans l’interface UI Watch avec Wear OS. Surprise : le Play Store est présent et permet de télécharger des versions compatibles de certaines apps, comme Outlook, YouTube Music, Spotify ou encore Google Fit. Il y a 16 Go d’espace de stockage, vous avez donc tout le loisir de personnaliser le contenu de la montre.

OK pour le suivi sportif, moyenne sur l’autonomie

La Samsung Galaxy Watch 4 se connecte à votre smartphone en Bluetooth, mais le modèle propose ici est aussi compatible 4G. Donc si vous avez une carte SIM en rab à lui insérer, vous pouvez l’utiliser et recevoir appels + notifications même si votre smartphone n’est pas à portée. La montre contient tous les capteurs qu’on est en droit d’attendre pour les suivis de santé et d’activité sportive, avec un capteur de pression sanguine, un électrocardiogramme (ECG), un nouveau capteur pour la bio-impédance et, bien sûr, le suivi GPS.

Elle peut même détecter les ronflements, détecte en flux continu l’oxygénation de votre sang et peut ainsi suspecter une éventuelle apnée du sommeil. La montre est certifiée IP68, signifiant que vous pouvez même plonger avec elle jusqu’à 50 mètres. Par contre, si vous activez toutes les options ainsi que le mode Alway-on, vous devrez la recharger tous les soirs : c’est son point faible.

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres dans notre test détaillé consacré à la Samsung Galaxy Watch 4.

D’autres montres connectées sont disponibles sur le marché, certaines focalisées sur le sport, d’autres sur la santé, d’autres purement esthétiques… Découvrez-les toutes dans notre guide d’achat.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.