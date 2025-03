Cette montre connectée qui ressemble beaucoup trop à une Apple Watch est à moins de 100 €

La Huawei Watch Fit 3 est une montre connectée aux allures d’Apple Watch avec un prix particulièrement attractif. D’ailleurs, aujourd’hui, on la trouve en ce moment en promotion à 99 euros au lieu de 159 euros pour les ventes flash de printemps sur Amazon.

Avec sa Watch Fit 3, Huawei présente un nouveau format prenant davantage l’apparence d’une montre connectée qu’un bracelet. Elle choisit un écran carré, qui n’est pas sans rappeler le look des montres de la firme californienne. C’est d’ailleurs une bonne alternative pour qui ne souhaite pas passer par la case Apple Watch. C’est un produit convaincant qui a obtenu la note de 8/10 à notre test.

Que propose la Huawei Watch Fit 3 ?

Un format carré qui change de l’ordinaire, avec une couronne rotative

Un écran de bonne facture

Une très bonne autonomie

Au lieu de 159,99 euros au lancement, puis réduite à 139,99 euros, la Huawei Watch Fit 3 est actuellement en promotion à seulement 99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Huawei Watch Fit 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un look fortement inspiré de la marque à la Pomme

Habituellement, les produits de la gamme Watch Fit de Huawei sont proposés avec un écran rectangulaire, hors, ici la Watch Fit 3 opte pour un écran complètement carré, avec une couronne rotative sur le côté, rappelant le look des Apple Watch. Niveau confort, elle est fine et légère avec son boîtier en aluminium de 9,9 mm d’épaisseur et son poids plume de 26 g. Elle ne risque pas de vous gêner dans vos activités.

Côté affichage, on a droit à une dalle Oled de 1,82 pouce avec des angles arrondis et une définition de 408 × 408 pixels pour une densité de 346 pixels par pouce. À l’usage, cette résolution permet de lire l’écran confortablement, même en extérieur. On regrette tout même les bordures noires particulièrement larges et bien visibles avec un cadran sur un fond clair. Autrement, la montre est compatible avec la fonction d’affichage « always-on » et s’équipe d’un capteur de luminosité.

Un bon suivi sportif, mais qui manque de précision…

La Huawei Watch Fit 3 embarque un accéléromètre et un gyroscope pour compter le nombre de pas par jour, mais aussi un capteur géomagnétique pour la boussole, un cardiofréquencemètre optique, un capteur pour la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et une puce GNSS pour la géolocalisation durant l’entraînement. Lors de notre test, elle s’est montrée efficace dans ses mesures sportives, mais manque de précision, notamment pour le GPS et la fréquence cardiaque. Et si l’OS est intuitif et bien conçu, les fonctionnalités restent limitées.

Finissons sur l’un des points forts de cette tocante, son autonomie. Même avec des paramètres particulièrement gourmands, comme le suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, activation de l’affichage always-on, mesure du SpO2 etc, la Watch Fit 3 a pu tenir 5 jours et 10 heures avant que sa batterie ne se vide complètement. Certes, c’est en deça des sept jours annoncés par Huawei, mais, sur le marché des montres connectées, c’est un très bon score. Vous pourrez ainsi porter la montre sans problème durant la nuit pour suivre son sommeil, sans devoir profiter de cette période pour la recharger tous les jours.

Voici notre test complet sur la Huawei Watch Fit 3.

Si la montre de Huawei ne convient pas à vos besoins, il existe d’autres références tout aussi intéressantes, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

