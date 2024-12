Cette montre connectée outdoor, parfaite pour tous vos trails, Ironman et autres treks coûte 100 € de moins

La Grit X2 Pro de chez Polar est une montre connectée qui s’adresse aux plus sportifs d’entre vous. L’accent est mis sur les capteurs, la précision et l’autonomie, mais aussi sur le prix, surtout chez Boulanger où elle est à -13 %.

La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si vous aimez passer du temps dans la nature, pour mettre à l’épreuve votre endurance, vos capacités et repousser vos limites, vous vous devez d’être bien accompagné. Avec un appareil comme la Polar Grit X2 Pro au poignet, vous avez une montre connectée robuste avec certification MIL-SPEC-810H et WR100 avec une autonomie d’une grosse semaine. Le top si vous faites des courses sur plusieurs jours. En plus c’est un modèle récent, avec un look de baroudeur et un prix en dénivelé négatif puisqu’elle est à -100 euros chez Boulanger.

Les avantages à choisir la Polar Grit X2 Pro

Les données sont d’une précision diabolique

La qualité de l’écran ainsi que sa résistance

Le suivi d’allure qui s’ajuste automatiquement

Si jamais vous souhaitez vous procurer la Polar Grit X2 Pro avant votre prochaine course, sachez qu’elle est disponible à 649 euros au lieu de 749,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Polar Grit X2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Aussi importante que les vêtements techniques

Une course, quelle qu’elle soit, c’est avant tout de la préparation et beaucoup de mental. Si on ne peut pas faire grand-chose pour vous, pour le second, pour le premier, vous pouvez compter sur la Polar Grit X2 Pro. Cette montre connectée haut de gamme peut aller partout : elle a une certification de classe militaire MIL-STD 810H et est étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur.

Le constructeur finlandais vous propose un écran tactile AMOLED de 1,39″ avec une luminosité qui peut monter jusqu’à 1050 cd/m² pour une lisibilité parfaite en plein soleil. Après, si vous vous y connaissez un peu, cette Grit X2 Pro ressemble à s’y méprendre à une Vantage V3, techniquement parlant, avec un look plus baroudeur et une fausse moustache.

Des capteurs à ne plus savoir qu’en faire

La Polar Grit X2 Pro est bardée de capteurs. Vous retrouvez un électrocardiogramme, une mesure de l’oxygène sanguin, de la fréquence cardiaque et de la récupération grâce à la fonction Nightly Recharge avec la température cutanée. Elle mesure aussi la variabilité de la fréquence cardiaque durant le sommeil. Pour les courses, vous avez droit à un GPS double-fréquence.

Il y a quand même quelques nouveautés au menu, avec une mesure de vitesse verticale, la vitesse d’ascension moyenne et la vitesse 3D. Tout ça avec une autonomie théorique de 11 jours qui, en pratique selon notre test, est plutôt de l’ordre de sept jours. Ce qui reste on ne peut plus correct pour une montre de cette qualité.

La Polar Grit X2 Pro regorge de fonctions et d’applications à découvrir dans le test complet juste ici.

Si vous cherchez une montre connectée plus classique ou, au contraire, plus pointue, votre bonheur est, non pas dans le pré, mais dans notre guide d’achat.