Test de la Polar Grit X2 Pro : une montre de sport baroudeuse et élégante, c’est possible

Deux ans et demi après la Grit X Pro et quelques mois à peine après la sortie de sa montre sportive Vantage V3, Polar revient avec un nouveau modèle de montre de sport dédiée à l’extérieur, la Polar Grit X2 Pro. Sur le papier, cette nouvelle montre vient succéder au modèle de 2022, mais elle se rapproche en grande partie de la Vantage V3, notamment avec son nouvel écran Oled. De quoi venir chasser sur les platebandes des modèles Epix de Garmin ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Polar Grit X2 Pro Fiche technique

Modèle Polar Grit X2 Pro Dimensions 48,6 mm x 48,6 mm x 13,4 mm Technologie Li-Po Définition de l'écran 454 x 454 pixels Dalle AMOLED Mémoire interne 32 Go Poids 57 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection MIL-SPEC-810H, WR100 Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par Polar.

Polar Grit X2 Pro Un design résolument baroudeur

Chez Polar, l’heure n’est plus à la sobriété. Avec sa Grit X2 Pro, le constructeur finlandais ne joue pas la carte de la sobriété comme peut le faire son compatriote Suunto. La Polar Grit X2 Pro affiche non seulement des dimensions massives, mais une ligne particulièrement pensée pour l’outdoor, qu’il s’agisse de randonnée, de trail, de VTT ou d’alpinisme.

La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À l’instar de ce que peut proposer Garmin sur ses modèles Epix ou Fenix, la Polar Grit X2 Pro assume ainsi un look plutôt agressif, avec une large lunette en métal en façade, autour d’un écran en cristal de saphir, et des vis apparentes pour fixer la lunette au reste du boîtier. Montre d’extérieur oblige, Polar a également gravé quelques annotations liées à l’orientation directement sur la lunette. Des gravures qui visent notamment l’utilisation de la boussole avec les points cardinaux en rouge et les annotations à 60, 120, 240 et 300 degrés en noir.

Avec ses dimensions de 48,6 x 48,6 x 13,4 mm, la Polar Grit X2 Pro est par ailleurs une montre qui se fera remarquer à votre poignet, loin du format fin et discret de certaines montres de sport. À titre de comparaison, l’Epix Pro (Gen 2) en taille standard se contente d’un format de 47 x 47 x 14,5 mm tandis que la Forerunner 965 se limite à 47,1 x 47,1 x 13,2 mm. Du côté du poids, Polar propose deux déclinaisons de sa montre, en acier inoxydable ou en titane (pour le modèle Titan), plus léger :

Polar Grit X2 Pro : boîtier en acier inoxydable, 79 grammes avec bracelet, 57 grammes sans bracelet

Polar Grit X2 Pro Titan : boîtier en titane, 64 grammes avec bracelet, 48 grammes sans bracelet

Dans mon cas, j’ai eu l’occasion de tester la Polar Grit X2 Pro en version Titan et je dois bien admettre que, si je craignais d’utiliser une montre de sport trop lourd (qui ont généralement tendance à s’écarter plus facilement de la peau en mouvement), j’ai été agréablement surpris par le poids restreint de la montre de Polar. Au quotidien, j’avais tendance à l’oublier, même si son épaisseur couplée à des manches longues avait tendance à me rappeler à elle.

Concernant les bracelets, Polar fourni un modèle en silicone standard, avec une pompe à relâche rapide et la possibilité d’utiliser n’importe quel bracelet de 22 mm de largeur. Le bracelet en silicone proposé est particulièrement bien conçu, avec une texture qui vient rappeler celle d’un bracelet en tissus tout en conservant l’élasticité du silicone. En outre, les perforations sont suffisamment rapprochées pour ajuster précisément l’attache au diamètre de votre poignet. Pour le modèle Titan, Polar fournit également un second bracelet, en cuir brun. C’est un choix osé pour une montre de sport, mais le revêtement interne en liège va permettre de mieux absorber la transpiration et les finitions sont exemplaires, avec du tissus. Bref, de quoi donner un look élégant à une montre taillée avant tout pour l’aventure.

La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, signalons que la Polar Grit X2 Pro est certifiée WR 100 et pourra donc être utilisée sous l’eau, aussi bien pour de la natation que pour de la plongée à faible profondeur. Elle profite également d’une certification militaire MIL-STD-810H signalant une résistance à des températures de -20 à +50° C.

Polar Grit X2 Pro Un écran Oled de bonne qualité

Alors que la gamme Grit de Polar était jusqu’à présent équipée d’écran LCD MIP transflectif, le constructeur finlandais a décidé de passer ici à une technologie Amoled. Elle suit ainsi les traces de l’Epix (Gen 2) de chez Garmin ou de la Race de chez Suunto, toutes deux également orientées vers les sport outdoor, le trail ou la randonnée.

On a droit ici à un écran de 1,39 pouce de diamètre affichant une définition de 454 x 454 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce (ppp). À titre de comparaison, il s’agit de la même résolution que sur les Apple Watch tandis que la Garmin Epix Gen 2 voit sa densité de pixels varier selon son format, de 320 à 325 ppp. On a donc droit ici à un écran particulièrement bien détaillé, bien loin des 200 ppp de la première Grit X Pro à écran MIP. De quoi permettre de consulter confortablement l’écran de sa montre, mais également la cartographie affichée sur la dalle.

Si les dalles Oled sont plus colorées, contrastées et détaillées que les écrans MIP, elles ont cependant une lacune face à la technologie traditionnelle des montres de sport : la lisibilité en plein soleil. En l’occurrence, pour la contrebalancer, Polar a fait le choix de proposer une dalle particulièrement lumineuse, pouvant monter jusqu’à 1050 cd/m². C’est une luminosité largement suffisante dans la plupart des cas pour partir courir en extérieur en plein jour sans être gêné par les reflets du ciel.

Notons par ailleurs que la montre profite également d’un capteur de luminosité qui va permettre d’ajuster automatiquement l’écran de la Grit X2 Pro en fonction de la luminosité ambiante.

La Polar Grit X2 Pro embarque en outre un mode écran always-on si vous souhaitez conserver l’affichage de l’heure en permanence à votre poignet, même lorsque vous ne la regardez pas. Ce mode peut par ailleurs être désactivé automatiquement — tout comme la fonction permettant d’allumer l’écran lorsqu’on lève le poignet — à certaines plages horaires. Une fonction bien utile pour éviter d’être réveillé la nuit en bougeant son bras pendant son sommeil.

Enfin, la Grit X2 Pro vous permet également de personnaliser le cadran, avec différentes couleurs d’accentuation, plusieurs types d’horloges ou d’aiguilles, et des complications personnalisables. On est loin de la personnalisation poussée, avec des styles très variées, que l’on peut avoir sur Wear OS ou watchOS, mais l’essentiel est bien là.

Polar Grit X2 Pro Une interface peu adaptée à l’écran Oled

À l’intérieur de la Grit X2 Pro, passé son design et son aspect extérieur, on retrouve en fait les mêmes composants que dans la Vantage V3, à savoir un processeur de 275 mHz, 37 Mo de mémoire vive et 32 Go de stockage. Malheureusement ce stockage est limité à la seule cartographie, puisque la montre ne permet pas de stocker de musique, pas plus que d’installer des applications tierces.

Du côté de la navigation et des contrôles, la Polar Grit X2 Pro laisse le choix entre des interactions via l’écran tactile ou en passant par les différents boutons positionnés de part et d’autre du boîtier. On va ainsi retrouver trois boutons sur la droite et deux sur la gauche :

Bouton supérieur gauche : allumer / éteindre l’écran

Bouton inférieur gauche : applications / retour en arrière

Bouton supérieur droit : faire défiler vers la droite / le haut

Bouton milieu droit : valider

Bouton inférieur droit : faire défiler vers la gauche / le bas

Notons également qu’un glissement vers le haut va permettre d’ouvrir la liste des notifications reçues et qu’un glissement vers le bas donnera accès aux paramètres rapides. Par ailleurs, un appui long sur le bouton central de droite va lancer automatiquement l’application exercice, un appui long sur le bouton inférieur gauche va synchroniser la montre avec le smartphone et un appui long en haut à gauche va verrouiller les boutons et la fonction tactile de la montre.

La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid La Polar Grit X2 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, on pourra qualifier l’interface de la Polar Grit X2 Pro de fonctionnelle… à défaut d’être vraiment séduisante. On va y retrouver exactement les mêmes défauts que sur la Vantage V3, à savoir une interface vieillissante qui semble particulièrement datée et n’est absolument pas adaptée aux montres à écran Oled. Un héritage qui se retrouve particulièrement lorsqu’on ouvre les applications et paramètres, avec de grosses icônes monochromes sans aucun effet. Ça a le mérite d’être clair et lisible, mais ça manque clairement de personnalité.

Dans les applications justement, la montre se trouve par ailleurs assez limitée, ne proposant que le suivi du sport, des exercices de relaxation, la consultation des segments Strava, des fonctions liées au ravitaillement, un chronomètre, des tests d’entraînement ou de santé et les réglages. Ne comptez pas utiliser la montre pour le paiement sans contact, trouver votre itinéraire ou retrouver votre liste de courses. La Grit X2 Pro est avant tout pensée pour le sport avec quelques options supplémentaires (comme les notifications, auxquelles on ne peut pas répondre, ou le contrôle de la musique jouée depuis le smartphone)

L’application Polar Flow

Pour gérer la Grit X2 Pro depuis votre smartphone, il vous faudra nécessairement passer par l’application Polar Flow, disponible aussi bien sur smartphones Android que sur iPhone

Polar Flow Télécharger gratuitement

À l’instar de l’interface de la montre, on a droit ici à une application pensée avant tout pour les performances sportifs et qui s’organise autour des données de votre journée — statut de charge cardiaque, fréquence cardiaque la plus élevée, objectif d’activité, score de sommeil « Nightly Recharge », etc.

Pour retrouver les paramètres de la montre, tout se passe dans la conne latérale, puis dans l’onglet « dispositifs » où vous pourrez régler quelques options comme l’affichage de l’heure au format 12 ou 24h, l’indication du poignet sur lequel la montre est portée, la programmation du mode « ne pas déranger » ou le réglages des notifications.

L’application Polar Flow a le mérite de la simplicité, même si les réglages proposés pour la montre dans l’application ne sont pas exhaustifs. Dommage, j’aurais aimé pouvoir régler directement le mode affichage « always on » ou le paramètre du GPS dans l’application, sans avoir à fouiller dans les options de la montre.

Polar Grit X2 Pro Des fonctions poussées pour le sport et la santé

Montre de sport oblige, la Polar Grit X2 Pro est une montre dotée d’une multitude de capteurs et capable de fournir beaucoup de mesures de santé. On va bien évidemment retrouver un cardiofréquencemètre (fréquence cardiaque), un accéléromètre (mouvement et nombre de pas), un oxymètre de pouls (SpO2), un altimètre barométrique (altitude), mais également un électrocardiogramme et un capteur de température cutanée, des mesures loin d’être proposées par l’ensemble des montres connectées, a fortiori des montres de sport.

La précision du GPS de la Polar Grit X2 Pro

Du côté du suivi de géolocalisation — et donc de la mesure en temps réel de l’allure, de la vitesse, de la distance parcourue ou de la longueur des foulées — la Polar Grit X2 Pro est équipée d’un puce GNSS compatible GPS, Galileo, BeiDou, Glonass et QZSS avec suivi multibande. Polar indique par ailleurs avoir revu le positionnement des antennes par rapport à la Vantage V3 pour davantage de précision. Notons par ailleurs que la montre profite d’une cartographie intégrée, particulièrement pratique pour le trail ou la randonnée.

Pour évaluer la précision du suivi GNSS de la Polar Grit X2 Pro, je l’ai portée à mon poignet lors de quatre sorties en course à pied, aussi bien dans un parc que dans des petites ruelles parisiennes ou sur piste. J’ai ensuite comparé les distances avec celles d’une autre montre de sport, au suivi GPS particulièrement fiable, la Garmin Forerunner 255.

Courses Référence Polar Grit X2 Pro Écart Course 1 6,390 km 6,394 km +0,06 % Course 2 17,323 km 17,320 km -0,02 % Course 3 6,555 km 6,578 km +0,35 % Course 4 9,296 km 9,092 km -2,19 % Total 39,564 km 39,384 km -0,45 %

On le constate, la montre de Polar parvenait dans l’essentiel à des résultats particulièrement proches de ceux de la montre de Garmin. Autant dire qu’on a affaire à un suivi GPS des plus efficaces. Par ailleurs, la montre est particulièrement réactive sur les variations d’allure. Lors de mes sorties en fractionné, alors qu’il fallait parfois une dizaine de secondes à la Forerunner 255 pour ajuster l’allure calculée en temps réel — qui n’affiche une précision qu’à 5 min/km près — la Grit X2 Pro a su afficher les changements d’allure en à peine trois secondes — à 1 min/km près. Bien évidemment, la précision n’est pas absolue et il peut y avoir quelques ratés, mais pour des exercices de fractionné avec des changements de vitesse importants, ou pour les relances dans une course, c’est un excellent point pour Polar, que j’ai su apprécier pour mes entraînements.

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Polar Grit X2 Pro

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Polar Grit X2 Pro

Suivi GPS de référence Suivi GPS de la Polar Grit X2 Pro

Dans le détail, lorsqu’on se penche sur les tracés, on remarque que la montre de Polar parvient bien à suivre l’itinéraire de mes entraînements. Cependant, elle n’est pas aussi précise que le modèle de Garmin, notamment en ville, avec quelques erreurs où le tracé me positionnait sur le mauvais trottoir. Sur la piste, la montre avait également tendance à mordre vers le terrain de football, ce qui explique la distance plus courte calculée sur la quatrième séance dans le tableau.

La précision de la fréquence cardiaque de la Polar Grit X2 Pro

Afin d’évaluer la précision de la mesure de fréquence cardiaque de la Polar Grit X2 Pro, je l’ai portée également pendant trois sorties en course à pied avec, en parallèle, une ceinture thoracique Garmin HRM-Pro.

Pour rappel, la technologie de ces ceintures — qui mesurent l’activité électrique du cœur grâce à des électrodes — permet non seulement une meilleure précision, mais également une latence plus faible. J’ai ensuite comparé les mesures de la montre de Polar à celles de la ceinture de référence sur plusieurs séances de course à pied, à intensité constante et avec de fortes variations d’allure.

Mesure de référence Polar Grit X2 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 159 bpm 158 bpm -0,41 % -0,03 % FC max 176 bpm 173 bpm

Sur la première séance, à allure constante, la montre de Polar a bien réussi à enregistrer les légères augmentations de rythme et à mesurer une fréquence cardiaque très proche de celle mesurée par la ceinture Garmin.

Mesure de référence Polar Grit X2 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 165 bpm 165 bpm -0,16 % +0,01 % FC max 192 bpm 190 bpm

Il en va de même pour la séance de fractionné où j’ai alterné des séquences de 30 secondes à intensité élevée et de 30 secondes de récupération. On note cependant, comme c’est souvent le cas pour les montres connectées, un certain délai de l’enregistrement, avec quelques secondes de retard sur la Grit X2 Pro, ainsi que des plages de fréquence cardiaque plus faibles — la fréquence cardiaque mesurée ne monte pas aussi haut et ne descend pas aussi bas.

J’ai également eu l’occasion de tester la Grit X2 Pro quelques semaines avant sa sortie et, pour être tout à fait transparent, j’avais alors rencontré des problèmes plutôt inquiétants de mesure de la fréquence cardiaque. Voici les mesures effectuées alors :

Mesure de la fréquence cardiaque de la Polar Grit X2 Pro // Source : Frandroid Mesure de la fréquence cardiaque de la Polar Grit X2 Pro // Source : Frandroid Mesure de la fréquence cardiaque de la Polar Grit X2 Pro // Source : Frandroid

Cependant, ces problèmes semblent avoir été corrigés grâce à une mise à jour déployée au début du mois d’avril et, sur les trois séances enregistrées depuis, je n’ai plus connu de tels soucis de mesure.

Les fonctions d’entraînement de la Polar Grit X2 Pro

Du côté des fonctionnalités liées à l’entraînement, la Polar Grit X2 Pro reprend en même la même formule que la Vantage V3 avant elle. Du moins presque…

En plus de l’altimètre barométrique, de la boussole, de l’accéléromètre, de la puissance de course à pied mesurée au poignet ou de la cartographie intégrée, la nouvelle montre de Polar profite également de quelques nouveautés bienvenues. C’est le cas de la vitesse verticale, de la vitesse d’ascension moyenne ou des segments Strava qui font leur apparition, en plus des segments Komoot.

Notons néanmoins que ces fonctionnalités sont également disponibles, depuis la sortie de la Polar Grit X2 Pro, sur la Polar Vantage V3 grâce à une mise à jour logicielle.

Polar Grit X2 Pro Une autonomie confortable, mais qui aurait pu être meilleure

La Polar Grit X2 Pro est équipée d’une batterie de 488 mAh, identique à celle de la Vantage V3. Polar promet cette fois une autonomie pouvant aller jusqu’à près de 11 jours en mode montre connectée (sans mesure de la FC et avec l’écran désactivé) ou jusqu’à 43 h en entraînement sportif avec GPS double fréquence et mode performance activé.

Pour évaluer l’autonomie de la montre de Polar, je l’ai soumise aux mêmes critères que les autres montres connectées testées sur Frandroid. J’ai donc activé le suivi en permanence de la fréquence cardiaque, activé l’écran always-on la journée et le mode ne pas déranger la nuit, passé le suivi GPS en double fréquence et la mesure de la fréquence cardiaque à chaque seconde, et régler la luminosité de l’écran sur le paramètre « moyen ».

Avec ces paramètres plutôt exigeants, j’ai cependant pu utiliser la Polar Grit X2 Pro pendant sept jours avant qu’elle ne tombe à moins de 5 % de batterie — sous ce seuil, elle se contente alors d’afficher l’heure. Pendant cette période, j’ai pourtant eu l’occasion de courir plusieurs séances avec la montre, pour un total de 4 heures et 45 minutes, avec le suivi GPS double-bande et la mesure de la fréquence cardiaque à chaque seconde. Si c’est correct dans l’absolu, j’aurais apprécié que la montre intègre une plus grosse batterie que la Vantage V3, notamment eu égard à son positionnement outdoor.

Pour la recharge de la montre, Polar livre un câble USB-C avec un embout magnétique. C’est toujours mieux que la connectique propriétaire de Garmin, mais on apprécierait que les fabricants de montres de sports passent enfin à un format plus standard comme la charge sans fil Qi par induction. Pour une charge complète, de 0 à 100 %, on peut compter sur environ 1 heure 30, ce qui reste dans la moyenne des montres connectées de sport.

Polar Grit X2 Pro Appel et communication

La Polar Grit X2 Pro se connecte avec votre smartphone en passant par le protocole Bluetooth en version 5.1. La montre n’est par ailleurs pas compatible avec le protocole ANT utilisé par certains capteurs et appareils sportifs.

Pour le suivi GNSS, la Grit X2 Pro supporte à la fois les constellations GPS (États-Unis), Galileo (Europe), BeiDou (Chine), QZSS (Japon) et Glonass (Russie). La montre est également capable de gérer les signaux double-fréquence L1+L5.

Malheureusement, la Polar Grit X2 Pro n’est dotée d’aucun micro ni de haut-parleur et ne pourra donc pas vous servir à passer des appels. Elle n’est pas non plus déclinée en connectivité eSIM. Enfin, la montre ne peut pas se connecter au réseau Wi-Fi, ce qui poussera les mises à jour à se faire en Bluetooth, avec un temps logiquement allongé.

Polar Grit X2 Pro Prix et date de sortie

La Polar Grit X2 Pro est déclinée en deux versions. Elle est proposée en version standard — gris métallique ou noir — en acier inoxydable au prix de 749,90 euros ou en version Titan, en titane, à 869,90 euros. Les premières livraisons sont attendues à partir du 3 avril 2024.



