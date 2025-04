Test de la Garmin Instinct 3 : la plus baroudeuse des montres Garmin s’est perdue en route

Nous portons la Garmin Instinct 3 à notre poignet depuis plus de deux mois. Le nouvel écran Amoled s'intègre-t-il bien dans cette gamme historiquement pensée pour l'aventure et l'autonomie ? C'est parti pour notre test complet.

Les montres Garmin Instinct ont historiquement toujours Ă©tĂ© dotĂ©es d’un Ă©cran MIP, souvent accompagnĂ© d’une surface pour la recharge solaire. Cette annĂ©e, Ă l’instar de la nouvelle gamme fÄ“nix 8, la gamme Instinct est dĂ©sormais divisĂ©e en deux parties : d’un cĂ´tĂ© les Instinct 3 Solar avec un Ă©cran MIP, dotĂ© de la recharge solaire, et de l’autre les Instinct 3 avec un Ă©cran Amoled.

C’est justement cette version Amoled que nous testons aujourd’hui. Au-delĂ de vous donner notre avis sur les nouvelles fonctionnalitĂ©s de l’Instinct 3 (Ă©cran, lampe torche, puce GNSS…), ce test complet sera Ă©galement l’occasion de vĂ©rifier si l’Ă©cran Amoled maintient une autonomie digne d’une Garmin Instinct.

Garmin Instinct 3 Amoled Fiche technique

Modèle Garmin Instinct 3 Amoled Dimensions 45 mm x 45 mm x 14,9 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 390 Ă— 390 pixels Dalle AMOLED MĂ©moire interne 4 Go Poids 53 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 10 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été prêtée par Garmin.

Garmin Instinct 3 Amoled Un design Instinct que l’on connaît

L’Instinct 3 Amoled offre sans grande surprise le look très coutumier des Garmin robustes, et plus spécifiquement de la gamme Instinct. La montre garde son allure rustique et militaire, encore plus marquée que celles des Garmin fēnix et Enduro, pourtant pensées pour les amoureux des sports de pleine nature.

La Garmin Insctint 3 Amoled (50 mm) à notre poignet // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il faut dire que les modèles Instinct ont toujours eu un positionnement particulier chez les montres Garmin. CalĂ©es entre la gamme Forerunner « pour tous les amateurs de running » et la gamme fÄ“nix « repoussez vos limites, quel que soit votre sport », la gamme Instinct se veut « audacieuse, robuste et parĂ©e pour l’aventure ».

Cela explique cette allure baroudeuse, que l’on remarque surtout avec la grosse lunette, ses inscriptions en lettres capitales (GPS, MENU…) et avec les quatre vis bien visibles. Si l’on retrouve les cinq boutons physiques habituels des montres Garmin, ceux de l’Instinct 3 sont bien moins proĂ©minents. Ils n’ont donc rien Ă voir avec les malheureux nouveaux boutons des fÄ“nix 8 Solar et fÄ“nix 8 Amoled, mais restent plus complexes Ă presser. Au moins, pas de risque d’appuis accidentels.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Autre diffĂ©rence notable par rapport aux modèles Forerunner et fÄ“nix : le bracelet de la Instinct 3 est vĂ©ritablement accrochĂ© dans le prolongement de son boĂ®tier. En d’autres termes, le bracelet ne peut pas ĂŞtre dĂ©crochĂ© sans l’aide d’outils… et ne permet pas de poser la montre Ă plat sur une table. Vous le saurez. La montre reste techniquement compatible avec les bracelets Ă accroches dites QuickFit.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté dimensions, l’Instinct 3 est proposée en deux grandes tailles de 45 mm et 50 mm, là où la gamme fēnix de Garmin est le plus souvent déclinée en 3 versions de 43 mm, 47 mm et 51 mm.

Bon Ă savoir : nous testons ici la grande version de 50 mm de la Garmin Instinct 3 Amoled. Ne paniquez donc pas face Ă l’imposante taille de la montre par rapport Ă mon poignet sur les photos prĂ©sentes dans cet article.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comptez 59 grammes pour notre modèle et 14,4 mm d’Ă©paisseur. CĂ´tĂ© rĂ©sistance, l’Instinct 3 peut techniquement tenir le coup face Ă une pression Ă©quivalente Ă 100 mètres de profondeur. La lunette et le boĂ®tier de la montre sont composĂ©s de polymère renforcĂ© de fibres/aluminium (du plastique donc), alors que certaines fÄ“nix profitent d’une lunette en titane. MĂŞme histoire pour l’Ă©cran, protĂ©gĂ© par un verre « chimiquement renforcĂ© » et non par une vitre en cristal de saphir.

La lampe torche LED de la Garmin Instinct 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nouveauté appréciable : l’Instinct 3 intègre désormais, pour toutes ses tailles et variantes, la fameuse lampe torche déclinée sur les modèles haut de gamme Garmin depuis quelques années — seule l’Instinct 2X en bénéficiait auparavant. Activable avec une double pression du bouton supérieur gauche, cette lampe LED nous est toujours aussi utile que notre flash de téléphone lorsqu’on cherche quelque chose dans l’obscurité.

Garmin Instinct 3 Amoled Un Ă©cran Amoled mais pas tactile, c’est grave ?

Nous le disions plus haut, l’Instinct 3 est la première de la gamme Ă ĂŞtre proposĂ©e en version Amoled. Passons l’Ă©ternel dĂ©bat sur les avantages et inconvĂ©nients respectifs des Ă©crans Amoled et MIP translectif et lisez plutĂ´t cet article dĂ©diĂ© sur le sujet si cela vous chante.

Pour les autres, retenez que l’Ă©cran de notre Instinct 3 Amoled nous a sans surprise conquis par ses couleurs Ă©clatantes et ses super contrastes. Surtout, il est restĂ© parfaitement lisible, mĂŞme sous le soleil du Sahara occidental en dĂ©but de saison — allez hop, ça c’est placĂ©.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’intĂ©gration de cette nouvelle technologie d’Ă©cran sur un modèle Instinct, c’est aussi la disparition de son fameux affichage double-fenĂŞtre. Ce petit second Ă©cran rond, intĂ©grĂ© en haut Ă droite de l’Ă©cran principal, Ă©tait l’un des traits propres aux montres Instinct — les versions MIP Solar de l’Instinct 3 l’ont bien conservĂ©. Garmin a Ă©tĂ© malin et a simulĂ© sa prĂ©sence sur quelques menus ici et lĂ sur la version Amoled.

Trois niveaux de luminosité sont disponibles // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Notez que l’imposante carrure de la montre ne se retrouve pas sur la taille de l’Ă©cran. Comptez 33 mm de diamètre pour l’Instinct 3 (Amoled) de 50 mm, contre 35,56 mm pour celui de la fÄ“nix 8 (Amoled) de 47 mm. DiffĂ©rence que l’on retrouve aussi sur la dĂ©finition desdits Ă©crans : 416 Ă— 416 pixels contre 454 Ă— 454 pixels.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le plus surprenant concernant l’Ă©cran Amoled de cette Instinct 3 ? Il n’est pas tactile. Rappelons que d’autres modèles Amoled, moins chers, profite bien d’un Ă©cran tactile chez Garmin. Et ne parlons pas de la concurrence.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si je n’utilise que très rarement le tactile sur mes montres de sport (je prĂ©fère passer par les boutons physiques, plus fiables), difficile de dĂ©fendre ce choix de Garmin. SĂ»rement une question de segmentation et de diffĂ©renciation des produits.

Garmin Instinct 3 Amoled Quelques lenteurs et absences d’options

Après avoir testĂ© et utilisĂ© longuement des Garmin Forerunner, fÄ“nix, epix ou Enduro, je retiens trois diffĂ©rences notables Ă l’utilisation :

l’Ă©cran n’est pas tactile ;

le dĂ©filement des menus semble un chouĂŻa plus lent, surtout au dĂ©clenchement d’une action ;

les boutons physiques sont plus durs Ă trouver puisqu’ils ne dĂ©passent pas du corps du boĂ®tier.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avouons que nous avons parfois fait glisser notre doigt sur l’Ă©cran de la montre par rĂ©flexe pour faire dĂ©filer les menus, avant de rĂ©aliser que l’Ă©cran n’Ă©tait pas tactile. Autrement, et comme expliquĂ© dans le paragraphe prĂ©cĂ©dent, la navigation avec les cinq boutons habituels nous convient parfaitement. Les menus et l’interface restent personnalisables et demanderont toujours un certain temps d’adaptation pour les dĂ©butants Garmin.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si Garmin Pay fait bien partie des fonctionnalitĂ©s prises en charge par l’Instinct 3, ses 4 petits Go de stockage interne cache deux belles dĂ©ceptions : l’absence de cartographie (nous y reviendrons) et de musique interne. Vous pourrez tout de mĂŞme contrĂ´ler la musique jouĂ©e sur votre tĂ©lĂ©phone, tant que la montre y est connectĂ©e en Bluetooth.

La montre est Ă©galement dĂ©pourvue d’un haut-parleur et d’un micro. Il ne sera donc pas possible de prendre vos appels au poignet. Bref, on voit encore une fois oĂą Garmin a dĂ©cidĂ© de sĂ©parer ses montres Instinct de ses modèles plus premium.

Soulignons tout de mĂŞme l’intĂ©gration de la lampe torche sur l’Instinct 3, qui est rationnelle sur des montres qui se veulent taillĂ©es pour l’aventure.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Garmin Connect, de son cĂ´tĂ©, reste inchangĂ© depuis sa refonte de 2024. On y retrouve toutes les donnĂ©es sportives, de suivi de santĂ©, en passant par la configuration des champs de donnĂ©es et autres plans d’entraĂ®nement. Garmin se distingue par l’abondance de donnĂ©es et d’options de personnalisation, mais cette richesse peut parfois ralentir l’expĂ©rience utilisateur.

Cette complexité devient particulièrement évidente lorsqu’on découvre les interfaces plus épurées et intuitives proposées par les concurrents comme Suunto et Coros.

L’interface gagnerait donc encore Ă gagner en simplicitĂ©. Rappelons que Garmin a tout rĂ©cemment annoncĂ© le lancement de l’abonnement payant : Garmin Connect+. Affaire Ă suivre.

Garmin Instinct 3 Amoled Sport et santé : tout y est sauf le principal

Gamme Instinct oblige, l’Instinct 3 peut ĂŞtre utilisĂ©e pour une multitude de sports. La montre est logiquement faite pour les activitĂ©s d’extĂ©rieur et se diffĂ©rencie surtout des fÄ“nix par l’absence de profils de plongĂ©e. Vous bĂ©nĂ©ficierez donc d’un large panel de modes de sport, du wakesurf au cricket, en passant par la motoneige et l’escalade en bloc.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

CĂ´tĂ© fonctionnalitĂ©s, l’Instinct 3 embarque l’habituel et gĂ©nĂ©reux ensemble Garmin : charge d’entraĂ®nement, suivi du sommeil, de la rĂ©cupĂ©ration avec la VFC, scores en tout genre, programmes d’entraĂ®nement… Les nouveautĂ©s par rapport Ă l’Instinct 2 concernent les sports d’endurance (Training Load Focus et Training Load Ratio), en plus de la dĂ©tection des siestes et du coach de sommeil. Bref, une expĂ©rience complète… Ă qui on a tout de mĂŞme retirĂ© le principal.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Eh oui qui l’eut cru, une montre de sport proposĂ©e Ă partir de 450 euros en 2025, et pensĂ©e pour l’aventure en extĂ©rieur, est dĂ©pourvue de cartographie.

On doit se contenter d’une navigation par « breadcrumb » ou « fil d’Ariane », c’est-Ă -dire un simple tracĂ© Ă suivre sans fond de carte dĂ©taillĂ©. Ce fond noir avec une ligne blanche en guise de tracĂ© pourra ĂŞtre utile en dernier recours (si vous souhaitez revenir sur vos pas par exemple) mais ne constitue en rien une vĂ©rtiable expĂ©rience de cartographie.

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

C’est d’autant plus dommage que l’écran Amoled se prêterait parfaitement à l’affichage de cartes détaillées, et que la concurrence (Coros, Suunto, Polar) propose désormais cette fonctionnalité sur des montres à prix équivalent ou inférieur.

LĂ , ça coince chez Garmin, qui garde la cartographie pour ses modèles haut de gamme. Et ne me parlez pas des options alternatives qui existent pour tĂ©lĂ©charger des cartes sur la Instinct 3. Elles sont payantes et surtout limitĂ©es : pas de zoom, connexion constante nĂ©cessaire avec le tĂ©lĂ©phone…

Pratique pour se répérer non ? // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La précision du GPS de la Garmin Instinct 3

Bonne nouvelle, toutes les Instinct 3 bĂ©nĂ©ficient dĂ©sormais d’une puce GNSS multibandes, ainsi que du mode SatIQ. Vous n’avez rien compris ? Retenez que vous profiterez de la plus prĂ©cise des technologies GPS et d’un mode dit intelligent propre Ă Garmin, qui permet d’allier prĂ©cision et autonomie.

Notez tout de mĂŞme l’absence de compatibilitĂ© avec la constellation japonaise QZSS et chinoise BEIDOU, selon la fiche de spĂ©cificitĂ©s Garmin.

Pas de comparaison de tracĂ©s cette fois, puisque mon Instinct 3 s’est montrĂ©e sans rĂ©elle surprise aussi prĂ©cise que toutes les autres Garmin que j’ai pu tester — et que j’avais franchement la flemme de faire des comparaisons pour faire des comparaisons.

La précision de la fréquence cardiaque de la Garmin Instinct 3

L’Instinct 3 AMOLED embarque la version Elevate V4 de son capteur cardio optique, et non pas la V5 introduite en 2023. Encore un choix décevant de la part de Garmin.

Si le capteur Elevate Gen 4 n’est pas non plus complètement dĂ©passĂ©, il reste bien plus limitĂ© face aux nombreux facteurs pouvant altĂ©rer la bonne mesure de la frĂ©quence cardiaque. Difficile de dire s’il est l’unique responsable ou si la taille de mon modèle de test de 50 mm a Ă©galement jouĂ© (face Ă mon petit poignet), mais nos tests ne sont franchement pas concluants.

SĂ©ance de cĂ´tes (6×2′) : comparaison de mesures de frĂ©quence cardiaque entre la Garmin Instinct 3 Amoled et une ceinture cardiofrĂ©quencemètre (rĂ©fĂ©rence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Regardez plutĂ´t ces deux sĂ©ances de cĂ´te : un bloc sur deux est vraiment mal captĂ© par la Instinct 3. Oui, d’autres sorties plus classiques, des footings pour ne pas les nommer, n’ont posĂ© aucun problème Ă la montre. Eh oui, on attendait un meilleur capteur d’une montre vendue Ă plus de 400 euros.

SĂ©ance de cĂ´tes (10×30 ») : comparaison de mesures de frĂ©quence cardiaque entre la Garmin Instinct 3 Amoled et une ceinture cardiofrĂ©quencemètre (rĂ©fĂ©rence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Un dernier exemple pour la route justement, avec des variations moins importantes. Là encore, la Instinct 3 passe parfois largement à côté des mesures.

Footing trail : comparaison de mesures de fréquence cardiaque entre la Garmin Instinct 3 Amoled et une ceinture cardiofréquencemètre (référence) // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Allez hop on vous met les fréquences cardiaques moyennes et maximales enregistrées par notre Instinct 3 et notre ceinture cardiofréquencemètre, sur les trois sorties affichées ci-dessus.

Comparaison des fréquences cardiaques moyennes :

FrĂ©quence cardiaque moyenne Garmin Instinct 3 Amoled Ceinture Polar H10 (rĂ©fĂ©rence) Footing trail 149 146 6×2’ en cĂ´te 152 151 12×30’’ en cĂ´te 150 151

Comparaison des fréquences cardiaques maximales :

FrĂ©quence cardiaque maximale Garmin Instinct 3 Amoled Ceinture Polar H10 (rĂ©fĂ©rence) Footing trail 159 160 6×2’ en cĂ´te 187 191 12×30’’ en cĂ´te 185 189

Garmin Instinct 3 Amoled Autonomie et Ă©cran Amoled, oui c’est possible

Accrochez-vous, on va essayer de ne pas faire trop long et trop complexe. Voici les promesses d’autonomie annoncĂ©es par Garmin pour sa Instinct 3 Amoled, par rapport Ă sa version Solar et Ă sa grande soeur la fÄ“nix 8 Amoled :

Instinct 3 Amoled (50 mm) fēnix 8 Amoled (51 mm) Instinct 3 Solar (50 mm) Mode montre connectée 24 jours (9 j avec Always On Display) 29 jours (13 j avec Always On Display) 40 jours (illimité avec la captation solaire) Mode SatIQ 30 heures 62 heures 34 heures (60 h avec la captation solaire) Mode GPS uniquement 40 heures 84 heures 60 heures (260 h avec la captation solaire)

Passée cette comparaison de données théoriques, voici les résultats de nos vrais tests terrains avec notre modèle de Garmin Instinct 3 Amoled (50 mm) :

Test 1 Test 2 Test 3 Always On Pendant les activités uniquement Pendant les activités uniquement En permanence SpO2 Non Non Non Satellites Tous les systèmes + multibandes SatIQ (mode intelligent) SatIQ (mode intelligent) GPS 14 h 02 mn 22 h 19 14 h 50 mn Autonomie 16 jours et 20 heures 14 jours 14 jours et 4 heures

Avec entre 14 h et 22 h de sport lors de nos différentes salves de test, la montre a tout de même pu tenir plus de deux semaines sans passer par la case recharge.

La fÄ“nix 8 Amoled de 51 mm et la Instinct 3 Solar de 50 mm feraient sans surprise mieux (plus grosse batterie et Ă©cran moins consommateur, respectivement), mais la Instinct 3 n’a pas non plus Ă rougir. Elle peut techniquement vous accompagner sur des efforts de plus de 30 heures, ce qui devrait couvrir un large panel d’utilisateurs.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ceux qui veulent vraiment rester Ă©loignĂ© le plus possible d’un chargeur savent dĂ©jĂ que la version MIP avec recharge solaire leur est dĂ©diĂ©e. Pour les autres, nous considĂ©rons que cet Instinct 3 Amoled offre le juste milieu entre qualitĂ© d’affichage et autonomie.

Pour vous donner un exemple concret, sachez que notre Instinct 3 est passée de 100 % à 92 % après 3 heures 33 mn de sport en mode SatIQ, cette technologie Garmin qui permet un équilibre entre précision GNSS et autonomie.

La recharge se fait via l’habituel port de charge propriĂ©taire Garmin. Il ne faudra donc pas oublier le câble si vous partez en vacances. D’après notre test, comptez quasiment deux heures pour une recharge complète. C’est long.

Le dos de la Garmin Instinct 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Garmin Instinct 3 Amoled Appel et communication

Pas de connexion LTE ni de microphone pour passer des appels. Seul Garmin Pay vient embellir le tableau côté connectivité pour le paiement sans contact. Dans cet article dédié, vous retrouverez la liste des banques compatibles.

La gamme Instinct 3 adopte une stratĂ©gie similaire Ă celle de la fÄ“nix 8, avec une rĂ©organisation complète en trois lignes distinctes : Amoled, Solar et une nouvelle sĂ©rie Ă©conomique « E », que nous n’avions pas encore mentionnĂ©e dans ce test.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Chaque Instinct 3 est déclinée en deux tailles de boîtier, mais attention, ces tailles varient selon les modèles :

Instinct 3 Amoled : 45 mm et 50 mm ;

Instinct 3 Solar : 45 mm et 50 mm ;

Instinct E : 40 mm et 45 mm.

Concernant les prix, on observe une segmentation claire :

Instinct 3 Amoled : 449,99 € pour le modèle 45 mm et 499,99 € pour le modèle 50 mm ;

pour le modèle 45 mm et pour le modèle 50 mm ; Instinct 3 Solar : 399,99 € pour le modèle 45 mm et 449,99 € pour le modèle 50 mm ;

pour le modèle 45 mm et pour le modèle 50 mm ; Instinct E : 299,99 € pour le modèle 40 mm et 45 mm.

On se garde notre avis sur ces prix pour la conclusion, juste en dessous, allez hop un petit glissement de souris.

Les amateurs de couleurs seront ravis d’apprendre que la gamme Instinct est sĂ»rement la plus fun de toutes, avec habituellement des versions surf, camo, tactical et mĂŞme sapeurs pompiers de Paris pour l’Instinct 2.

Pour le moment, les couleurs proposĂ©es pour l’Instinct 3 ne sont pas nombreuses, mais ça ne saurait tarder. Garmin a par exemple annoncĂ© la version tactical au moment oĂą j’Ă©crivais ces lignes fin avril 2025.