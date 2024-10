Test de l’Apple Watch 10 : on aurait préféré une véritable Apple Watch X

Autonomie meilleure et charge plus rapide

Plus grande, plus fine et plus adaptée pour le suivi de la santé, que vaut la nouvelle Apple Watch Series 10 ? C'est ce qu'on va voir dans ce test complet.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour la dixième édition de son Apple Watch, le constructeur américain a mis les petits plats dans les grands avec un nouveau design qui permet de renouveler la montre connectée sans pour autant changer du tout au tout.

Est-ce que cette nouvelle montre connectée permet réellement de changer la donne ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Apple Watch Series 10 Fiche technique

Modèle Apple Watch Series 10 Dimensions 42 mm x 36 mm x 9,7 mm Définition de l’écran 374 x 446 pixels Dalle OLED Mémoire interne 64 Go Poids 30 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP6X, ISO 22810:2010 Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Apple Watch Series 10 Un format plus large, mais sans changement drastique

Ces dernières années, Apple a été pour le moins discret quant aux nouveautés de ses montres connectées. La firme s’est contentée d’ajouter quelques gestes comme le double pincement avec l’Apple Watch Series 9, ou de nouvelles mesures comme la température durant le sommeil avec l’Apple Watch Series 8.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Il faut dire que, depuis l’Apple Watch Series 7, le constructeur n’avait pas changé au design de ses montres, la dernière innovation permettant alors de profiter d’un plus grand écran tout en conservant le même châssis.

Mais avec la sortie de l’Apple Watch Ultra, en 2022, Apple semble avoir réalisé que les utilisateurs étaient friands à l’idée de profiter de montres encore plus larges, même en dehors d’une utilisation sportive. C’est ainsi que les nouvelles Apple Watch Series 10 profitent d’un design légèrement revu et corrigé.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Sur le petit format d’Apple Watch, on passe ainsi d’une taille de 40 à 42 mm, tandis que les grandes tailles passent de 44 à 46 mm. Surtout, cela ne se fait pas pour autant avec une augmentation du poids des montres. Déjà, sur les modèles les plus haut de gamme, Apple a décidé de passer de l’acier inoxydable au titane, moins résistant, mais plus léger.

Surtout, l’Apple Watch Series 10 est plus fine que les précédentes montres d’Apple, passant de 10,7 à 9,7 mm d’épaisseur.

Bien évidemment, l’idée sur une montre connectée n’est pas de l’alléger pour reposer le bras, mais d’éviter que le centre de gravité de la montre soit trop éloigné du poignet. En rendant son Apple Watch plus légère, plus fine et plus large, Apple va permettre ainsi de mieux caler la montre contre la peau, y compris lors de grands mouvements de bras, par exemple en course à pied. Un moyen de s’assurer qu’elle mesure correctement en permanence la fréquence cardiaque.

Apple conserve son système de bracelet sur l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour le reste, hormis les dimensions un peu plus grandes, l’Apple Watch Series 10 conserve les mêmes marqueurs que les précédentes générations. On va ainsi retrouver le bouton de mise en veille et la couronne rotative sur le côté, ainsi que le système d’accroche du bracelet en haut et en bas du boîtier. Il s’agit du même système par glissement que sur les autres Apple Watch, de quoi assurer ainsi une pleine compatibilité avec vos anciens bracelets.

Le bracelet velcro de l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Sur la gauche, on note également la présence d’une double grille de haut-parleur utilisée non seulement pour les alarmes ou les appels téléphoniques, mais également pour la lecture multimédia.

Apple Watch Series 10 Un écran plus grand et toujours d’aussi bonne facture

Avec le format de boîtier plus grand pour l’Apple Watch Series 10, Apple en a logiquement profité pour augmenter la surface d’affichage de sa montre connectée.

L’Apple Watch Series 10 en version 46 mm profite ainsi d’une surface d’affichage de 1200 mm² (1,99 pouce) tandis que la version 42 mm intègre une dalle de 989 mm² (1,79 pouce).

L’écran de l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour le petit format, l’écran est donc 9,4 % plus large que sur l’Apple Watch Series 9 et, sur le grand format, la dalle est 6,74 % plus grande que le modèle de l’an dernier — et même 2,95 % plus grand que sur l’Apple Watch Ultra 2.

Bien évidemment, l’Apple Watch Series 10 conserve les caractéristiques classiques des montres de la firme, avec une dalle Oled, une densité de 326 pixels par pouce et une luminosité maximale de 2000 cd/m² — et minimale de 1 cd/m².

L’Apple Watch Series 10 intègre un affichage « grand angle » // Source : Robin Wycke – Frandroid

Outre la taille de l’écran, l’Apple Watch Series 10 profite également d’une technologie qualifiée de « wide angle Oled », ou « Oled grand-angle ». Celle-ci est censée permettre une meilleure lisibilité de l’écran, même sans l’orienter droit en face de soi. Sur ce plan, rien à redire, le résultat est convaincant et l’affichage s’avère lumineux même sans le regarder en face… mais c’était aussi le cas des modèles précédents.

L’affichage peut par ailleurs descendre jusqu’à un taux de rafraîchissement de 1 Hz, particulièrement utile pour l’affichage always-on. Ce mode pourra alors permettre d’afficher le passage des secondes, y compris avec une trotteuse mobile sur certains cadrans.

L’affichage always on de l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Comme précédemment, on pourra paramétrer un mode sommeil directement depuis l’iPhone pour désactiver automatiquement le mode always-on et l’allumage de l’écran au lever du poignet sur certains horaires.

Enfin, parmi les cadrans, comme à l’accoutumée, il sera possible d’en télécharger plusieurs depuis l’iPhone, en plus des trois nouveaux modèles inaugurés avec l’Apple Watch Series 10 (reflets, fluctuation et photos). Le cadran Photos est d’ailleurs une franche réussite, en permettant de mettre en valeur ses clichés favoris.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

En revanche, il reste impossible de télécharger des cadrans tiers conçus par des développeurs, en dehors de ceux prévus nativement par Apple. Dommage.

Apple Watch Series 10 Des innovations logicielles à la marge

L’Apple Watch Series 10 est la première montre du constructeur à embarquer nativement la nouvelle version de son système pour montres connectées, watchOS 11. Il s’agit aussi de la première montre à bénéficier de la puce Apple S10.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Sur ce second point, il s’agit ici d’un puce similaire en termes de capacités et de performances que la puce Apple S9 de l’Apple Watch Series 9. C’est la raison pour laquelle l’Apple Watch Series 10 reprend plusieurs fonctions déjà inaugurées avec le modèle de l’an dernier, comme le double pincement pour le défilement et la validation automatique.

Du côté de watchOS 11, on a affaire ici à une mise à jour plutôt itérative du système d’exploitation d’Apple. On retrouve ainsi les mêmes contrôle de navigation que sur les précédentes montres d’Apple :

Glissement vers le bas : accès aux notifications ;

glissement vers le haut : accès aux widgets de défilement intelligents ;

appui court sur la couronne : accès aux applications installées / retour au cadran d’accueil ;

appui long sur la couronne : accès à Siri ;

double appui sur la couronne : gestion du multitâche ;

appui court sur le bouton de mise en veille : accès aux paramètres rapide ;

appui long sur le bouton de mise en veille : mise hors tension / alerte ;

double appui sur le bouton de mise en veille : accès à Apple Pay.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid L’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

En plus de ces actions classiques, l’Apple Watch Series 10 intègre le double pincement pour prendre un appel, désactiver une alarme ou faire défiler la liste des widgets de « Smart Stack » depuis le cadran d’accueil. Avec watchOS 11, les développeurs tiers peuvent aussi profiter de ce double pincement pour le prendre en charge dans leurs applications, mais les exemples ne sont pas encore bien nombreux.

Le défilement par pincement sur l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Du côté du défilement intelligent, l’Apple Watch Series 10 permet, grâce à watchOS 11, une meilleure prise en charge du contexte, comme l’heure, le lieu ou les habitudes. Comme c’est déjà le cas sur iPhone, le défilement intelligent permet désormais de visualiser une activité en cours, comme le suivi d’une course Uber.

Le haut-parleur de l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Dernière nouveauté logicielle de watchOS 11 sur l’Apple Watch Series 10, la possibilité d’écouter de la musique ou des podcasts directement sur le haut-parleur de la montre. Une fonction qui pourrait séduire les cyclistes, puisqu’il ne sera désormais plus nécessaire de passer par un casque ou des écouteurs pour profiter de sa musique.

Les applications sur l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Enfin, comme à l’acoutumée, signalons que l’Apple Watch Series 10 regorge d’applications tierces compatibles — comme Spotify, Strava, AllTrails, Calm, Komoot ou Audible. Cependant, la montre ne peut bien évidemment être utilisée qu’avec un iPhone et n’est donc absolument pas destinée aux utilisateurs de smartphones Android.

Apple Watch Series 10 Des données de santé plus simples à appréhender

Contrairement à ce qui était espéré, l’Apple Watch Series 10 n’inaugure aucun nouveau capteur dédié au sport ou à la santé. La montre se contente ainsi des mêmes capteurs que la Series 9 de l’an dernier et la Series 8 avant elle, à savoir : capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température cutanée, GPS, électrocardiogramme, oxymètre de pouls, accéléromètre, gyroscope, altimètre et boussole.

Le suivi d’entraînement de l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

La montre n’embarque ainsi ni capteur de glycémie sanguine — mais c’était attendu — ni analyse de la tension artérielle — même si c’était espéré.

La précision du GPS de l’Apple Watch Series 10

Du côté du suivi GPS, l’Apple Watch Series 10 utilise la même puce GPS compatible avec les bandes de fréquence L1 que les précédentes versions. Contrairement aux Apple Watch Ultra et Ultra 2, elle n’embarque donc pas de GPS multibande.

Pour évaluer la précision GPS de la montre, je l’ai porté à mon poignet durant quatre entraînements en course à pied, aussi bien dans un parc dégagé que dans des rues parisiennes. En parallèle, je portais, à mon autre poignet, une montre de sport de référence, la Garmin Forerunner 255, au suivi GPS particulièrement précis.

Courses Référence Apple Watch Series 10 Ecart Course 1 10,890 km 10,981 km +0,84 % Course 2 14,399 km 14,519 km +0,83 % Course 3 7,883 km 7,820 km -0,80 % Course 4 16,011 km 16,143 km +0,82 % Course 5 9,519 km 9,271 km -2,61 % Total 58,702 km 58,732 km +0,05 %

On constate que l’Apple Watch Series 10 propose, dans l’ensemble, une mesure de la distance très cohérente pour l’ensemble des courses.

Suivi GPS de l’Apple Watch Series 10 Suivi GPS de référence

Suivi GPS de l’Apple Watch Series 10 Suivi GPS de référence

Suivi GPS de l’Apple Watch Series 10 Suivi GPS de référence

Par ailleurs, quand on se penche sur les tracés, on peut voir que la montre d’Apple a même tendance à être plus précise en pleine ville — et ce malgré l’absence de GPS multibande, contrairement à la montre Garmin — même si la Forerunner 255 est un peu plus fiable sur le tracé en nature. Sur piste en revanche, la montre d’Apple a tendance à viser un peu court et à couper pour raccourcir la distance. Ce qui explique d’ailleurs la distance totale mesurée sur cette dernière sortie, près de 3 % plus courte que celle mesurée par la montre de Garmin.

La précision de la fréquence cardiaque de l’Apple Watch Series 10

Du côté du capteur optique de fréquence cardiaque, Apple reprend, sur son Apple Watch Series 10, le même que sur l’Apple Watch Series 9 de l’an dernier.

Le cardiofréquencemètre de l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour évaluer la précision des données mesurées, j’ai porté la montre lors de plusieurs entraînements de course à pied, aussi bien à allure constante que sur des entraînements plus intensifs, avec de fortes variations d’allure.

J’ai ensuite comparé les mesures de l’Apple Watch à celles d’une ceinture cardio de référence, la Polar H10+, utilisant un mesure par électrodes, par nature plus précise que les cardiofréquencemètre optique.

Mesure de référence Apple Watch Series 10 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 150 bpm 150 bpm -0,09 % -0,01 % FC max 162 bpm 162 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de l’Apple Watch Series 10 // Source : Frandroid

Mesure de référence Apple Watch Series 10 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 171 bpm 171 bpm -0,15 % -0,02 % FC max 187 bpm 185 bpm

Mesure de fréquence cardiaque de l’Apple Watch Series 10 // Source : Frandroid

Mesure de référence Apple Watch Series 10 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 156 bpm 156 bpm +0,05 % +0,13 % FC max 185 bpm 185 bpm

Le suivi de fréquence cardiaque de l’Apple Watch Series 10 // Source : Frandroid

On constate que les trois exercices ont été parfaitement suivis par l’Apple Watch Series 10. Sans grande surprise, la montre parvient à très bien suivre la première séance, à allure constante, mais elle réussit aussi à analyser correctement les variations de fréquence cardiaque sur les séances plus compliquées, avec des intervales à l’intensité plus élevée. Bon point, même les pics sont bien mesurés.

Les fonctions de sport et santé de watchOS 11

Comme à chaque nouvelle itération de watchOS, l’Apple Watch Series 10 apporte son lot de nouveautés avec watchOS 11, notamment pour le suivi du sport et de la santé.

La plus importante d’entre elles est sans doute la nouvelle application Signes Vitaux (ou Vitals en anglais). Celle-ci va vous permettre de découvrir, d’un coup d’œil, un bilan de votre dernière nuit basé sur cinq critères : fréquence cardiaque au repos, température de la peau, taux d’oxygène dans le sang, temps de sommeil et fréquence respiratoire.

L’application Signes Vitaux sur l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Non seulement l’Apple Watch va permettre de découvrir ces données le matin, mais l’application va surtout permettre de savoir si elles sont dans votre norme, si elles sont plus faibles ou si elles sont plus élevées. Pour ce faire, l’Apple Watch a ainsi besoin d’au moins 7 jours de données afin de calibrer vos données habituelles.

Parmi les autres nouveautés de watchOS 11 inaugurées avec l’Apple Watch Series 10, on peut également noter la possibilité de mettre en pause les cercles de forme en cas de blessure ou de maladie.

La charge d’entraînement sur l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

La montre intègre également une nouvelle mesure de la charge d’entraînement (training load en anglais). Celle-ci se retrouve dans l’application « Forme » et va vous permettre de savoir si votre entraînement est suffisant pour progresser, s’il est trop faible ou, au contraire, s’il est trop élevé par rapport à vos habitudes — par exemple, + 25 % par rapport à la norme. Là aussi, il faudra porter la montre pendant au moins 7 jours avant que la montre ne connaisse suffisamment vos habitudes. C’est une bonne idée qui saura séduire les sportifs, même si on aurait aimé avoir accès à de véritables données et pas uniquement à un pourcentage par rapport à une norme indéfinie.

Enfin, dernière nouveauté exclusive aux Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2, la détection de l’apnée du sommeil. Cette fonction utilise ici uniquement l’accéléromètre, et ce même si la mesure de la SpO2 est activée en France. Elle devrait s’avérer bien commode pour les personnes soupçonnant des problèmes respiratoires nocturnes.

Apple Watch Series 10 Une autonomie plus que correcte pour une Apple Watch

Comme à l’acoutumée, Apple ne communique pas sur la capacité de la batterie intégrée dans ses deux formats d’Apple Watch Series 10. Le constructeur se contente d’indiquer que la montre permet jusqu’à 18 heures d’utilisation, quel que soit le modèle.

Dans mon cas, en ayant testé l’Apple Watch Series 10 en grand format, j’ai cependant pu aller bien plus loin que les estimations d’Apple. En conservant l’affichage always-on et en activant le suivi du sommeil la nuit, j’ai pu utiliser la montre pendant 44 heures avant qu’elle ne se vide complètement de sa batterie. Sur cette période, j’ai cependant ouvert régulièrement des applications et ai également utilisé le suivi d’entraînement avec GPS pendant une heure.

Certes, l’autonomie n’est pas aussi élevée que sur l’Apple Watch Ultra, mais elle reste très confortable et supérieure à ce que proposaient les Apple Watch Series jusqu’à présent.

L’Apple Watch Series 10 en charge // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour la recharge de l’Apple Watch Series 10, il faudra passer par le chargeur magnétique fourni avec la montre, muni d’un câble à embout USB-C. Malheureusement, l’Apple Watch Series 10 n’est pas compatible avec la norme Qi et il faudra nécessairement utiliser un chargeur compatible.

Alors qu’Apple communique sur une charge de 0 à 80 % de la Series 10 en 30 minutes, la même durée de charge m’a fait passer de 0 à 75 %. La charge complète a quant à elle pris tout juste 54 minutes.

Apple Watch Series 10 Appel et communication

L’Apple Watch Series 10 va se connecter à un iPhone en passant par une connexion Bluetooth. La montre est par ailleurs compatible avec le Wi-Fi, mais elle existe également en déclinaison 4G, à un tarif plus élevé de l’ordre de 120 euros.

Bien évidemment, la montre d’Apple va également permettre de passer des appels téléphoniques, en Bluetooth comme en 4G. Pour ce faire, elle intègre un micro ainsi qu’un haut-parleur. D’ailleurs, Apple communique sur une nouvelle technologie d’isolation des voix, basée sur l’IA, pour supprimer les bruits autour de vous lorsque vous appelez vos proches.

L’Apple Watch Series 10 permet de passer des appels téléphoniques // Source : Robin Wycke – Frandroid

Dans les faits, la montre d’Apple parvient correctement à filtrer les bruits ambiants. Cependant, là aussi, difficile de voire une véritable amélioration tant les algorithmes utilisés par Apple sur les précédentes Apple Watch étaient déjà efficaces. .

L’Apple Watch Series 10 est disponible en France depuis le 20 septembre 2024. Comme les modèles précédents, la montre est déclinée en plus versions, avec des prix différents :

Apple Watch Series 10 aluminium 42 mm GPS : 449 euros

Apple Watch Series 10 aluminium 42 mm GPS + 4G : 569 euros

Apple Watch Series 10 aluminium 46 mm GPS : 479 euros

Apple Watch Series 10 aluminium 46 mm GPS + 4G : 599 euros

Apple Watch Series 10 titane 42 mm GPS + 4G : 799 euros

Apple Watch Series 10 titane 46 mm GPS + 4G : 849 euros

Du côté des coloris, la version aluminium de l’Apple Watch Series 10 est déclinée en noir de jais (le modèle utilisé dans ce test), argent ou or rose. La version titane est quant à elle déclinée en teintes or, naturel et ardoise.