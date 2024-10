Signes vitaux : comment fonctionne la nouvelle application Vitals des Apple Watch

Avec l’arrivée de watchOS 11, Apple a déployé une nouvelle application de santé sur ses Apple Watch : Signes Vitaux. On vous explique comment l’utiliser.

L’application Signes Vitaux sur l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’une des principales nouveautés de watchOS 11 concerne le suivi de la santé au quotidien. En plus de ses différentes applications liées au sommeil, au suivi de la fréquence cardiaque ou à la mesure du taux d’oxygène sanguin, Apple a déployé une nouvelle application baptisée « Signes Vitaux ».

Pour aller plus loin

Quelle est la meilleure Apple Watch à choisir en 2024 ? Notre comparatif

Celle-ci vise à récupérer, chaque jour, toutes les données qui vous importent le plus. Dans ce dossier, on va vous expliquer comment elle fonctionne pour tout bien comprendre,

Une nouvelle application de santé globale

L’application « Signes Vitaux » sur Apple Watch ne va pas permettre de mesurer de nouvelles données. En fait, elle va simplement se contenter d’afficher, sur un même écran, plusieurs données pour vous permettre de faire le lien entre elles.

Il était déjà possible de suivre sa fréquence cardiaque dans l’application « Fréquence cardiaque », son temps de sommeil dans « Sommeil » ou sa SpO2 dans « Oxygène sanguin ». Cependant, contrairement à ce que proposent les iPhone avec l’application « Santé », impossible de tout retrouver sur un même écran jusqu’à présent sur Apple Watch.

L’application Signes Vitaux sur l’Apple Watch Series 10 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ici, l’application Signes Vitaux — ou Vitals en anglais — vise donc à suivre ces données au quotidien et à savoir quand une ou plusieurs sortent de la norme.

Une application qui suit votre sommeil

Le point commun entre les différentes données affichées par Signes Vitaux est qu’elles sont toutes mesurées la nuit.

Pour la fréquence cardiaque, il ne s’agit ainsi pas d’une mesure durant l’exercice, mais au repos, pendant que vous dormez. Il en va de même pour la prise de température au poignet, qui n’est de toute façon réalisée par l’Apple Watch que durant le sommeil (pour assurer une mesure plus précise, avec moins de variable).

L’Apple Watch Ultra 2 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Dès lors, à l’instar du score d’aptitude quotidienne de Google et Fitbit, ou du score d’énergie de Samsung, les données de Signes Vitaux vont être calculées chaque matin et ne bougeront plus pour le reste de journée. En cela, l’application diffère donc de la « Body Battery » de Garmin qui va peu à peu évoluer en fonction de l’activité ou du stress en journée.

Les critères de l’application Signes Vitaux

Cinq mesures sont prises chaque nuit par l’Apple Watch pour déterminer vos « Signes vitaux » pour la journée :

la fréquence cardiaque au repos

la fréquence respiratoire

la température au poignet

l’oxygène sanguin

le temps de sommeil

À noter que la mesure de l’oxygène sanguin, disponible sur les Apple Watch en France et en Europe, n’est pas proposée sur les Apple Watch commercialisées aux États-Unis.

La fréquence cardiaque au repos

La fréquence cardiaque au repos est mesurée par l’Apple Watch durant le sommeil. Elle est exprimée ici en BPM, pour « battements par minute ».

La fréquence cardiaque au repos dans l’application Signes vitaux // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour une meilleure santé, on considère que la fréquence cardiaque au repos doit diminuer. C’est alors le signe d’un cœur plus puissant qui n’a pas besoin de battre aussi rapidement pour projeter le même volume sanguin dans l’organisme.

À l’opposée, une fréquence cardiaque qui augmente peut être le signe d’un besoin de l’organisme de transmettre davantage de sang, potentiellement pour soigner une maladie.

La fréquence respiratoire

La fréquence respiratoire est quant à elle exprimée en RPM, pour respirations par minutes. Il s’agit tout bonnement de la fréquence à laquelle vous inspirez et expirez chaque minute.

La fréquence respiratoire dans l’application Signes Vitaux // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour la mesurer, l’Apple Watch va utiliser l’accéléromètre afin d’analyser finement les mouvements du corps durant la nuit. C’est d’ailleurs ce même accéléromètre qui est utilisé également pour la détection d’apnée du sommeil.

Logiquement, plus votre fréquence respiratoire va baisser dans le temps, mieux vous vous porterez, puisque votre organisme arrivera à mieux utiliser l’oxygène qui lui parvient.

La température au poignet

Pour la température au poignet, Apple exprime bien évidemment la mesure en degrés Celsius. Néanmoins, comme c’est le cas depuis l’arrivée du capteur de température sur Apple il y a deux ans, la firme reste prudente.

La mesure de température dans l’application Signes Vitaux // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ainsi, l’application Signes Vitaux ne donne aucune valeur absolue et se contente d’indiquer la différence de température par rapport à la norme, par exemple « -0,22 °C » ou « -0,4 °C ».

Sans grande surprise, une température trop élevée par rapport à la norme peut indiquer de la fièvre, un entraînement sportif trop approché du temps de sommeil ou un dîner trop copieux. Dans l’idéal, cette donnée ne doit pas trop bouger d’une nuit à l’autre, ni à la hausse ni à la baisse.

Notons par ailleurs que la mesure de température au poignet n’est intégrée dans l’application Signes Vitaux que sur les Apple Watch Series 8, Series 9, Series 10, Ultra et Ultra 2. Les modèles précédents ne disposent en effet pas de capteur de température.

L’oxygène sanguin

Le rôle principal du sang est d’acheminer l’oxygène dans l’ensemble de l’organisme grâce aux globules rouges. Logiquement, le sang doit donc être gorgé en oxygène et, pour le vérifier, on utilise donc la mesure de l’oxygène sanguin (SpO2).

Ce taux de saturation en oxygène sanguin est exprimé en pourcentage et on considère généralement qu’une personne en bonne santé a une SpO2 comprise entre 95 et 100 %.

Dans l’application Signes Vitaux, c’est donc l’évolution de ce taux nuit après nuit qui va être vérifié.

L’oxygène sanguin dans l’application Signes Vitaux // Source : Robin Wycke – Frandroid

L’idée est ici surtout de vérifier que la SpO2 reste supérieure à 95 % et ne descende pas sous les 90 %. Or cadre spécifique — par exemple à haute altitude — un score inférieur à 90 % peut être le signe d’une maladie respiratoire.

Il convient de noter que la mesure de l’oxygène sanguin dans l’application Signes Vitaux n’est pas proposé sur l’Apple Watch SE 2022, la montre n’étant pas équipée d’un oxymètre de pouls.

Le temps de sommeil

Le temps de sommeil de chaque nuit est exprimé en heures et minutes.

Bien évidemment, il sera conseillé de dormir suffisamment chaque nuit, mais, là aussi, c’est essentiellement la constance qui va importer dans l’application Signes Vitaux. L’application va veiller à ce que vous ayez un sommeil régulier nuit après nuit. Elle pourra vous alerter si vous avez bien trop peu dormi une nuit ou, au contraire, si vous dormez bien trop longtemps le week-end.

Le temps de sommeil sur l’application Signes Vitaux // Source : Robin Wycke – Frandroid

En revanche, l’application Signes Vitaux se contente d’indiquer le temps de sommeil et non pas sa qualité ou les différentes phases. Pour en savoir plus, il faudra donc se tourner vers l’application Sommeil dédiée.

Des données de santé qui doivent être calibrées

Vous l’avez compris, l’application Signes Vitaux fonctionne en évaluant vos données sur la nuit dernière par rapport à une plage type.

Cependant, pour établir cette plage type, encore faut-il que l’application et l’Apple Watch vous connaissent suffisamment. C’est pourquoi il faudra patienter quelques jours avant de calibrer ces données. C’est seulement au bout de sept jours — et surtout sept nuits — que l’application pourra être consultée et saura vous donner vos différentes tendances.

Par la suite, la plage type est affinée nuit après nuit en fonction de la moyenne des sept nuits précédentes.

Des alertes en cas de données de santé anormales

Chaque jour, l’application Signes Vitaux va déterminer si vos données sont dans la normale ou si elles s’en éloignent.

Concrètement, si les valeurs figurent dans la bande bleue, cela signifie que vos données sont normales et dans la continuité de la semaine passée. En revanche, si elles passent dans les zones roses, au-dessus ou en dessous de la bande bleue, il s’agit alors d’anomalies.

La notification de l’application Signes Vitaux // Source : Apple

Bien évidemment, des soucis ponctuels ne doivent pas être une cause d’inquiétude. Il arrive à tout le monde de faire une insomnie et de dormir seulement deux ou trois heures par nuit de temps en temps, ou de boire un peu trop d’alcool, ce qui peut augmenter la température corporelle. Cependant, si l’application constate que deux « signes vitaux » sortent de la norme la même nuit, elle affichera alors une notification.

L’application va ainsi permettre de prendre les devants en détaillant les causes possibles de ces variations. De quoi vous inciter à prendre rendez-vous chez le médecin si, durant plusieurs nuits d’affilée, votre respiration et votre fréquence cardiaque ont considérablement augmenté.

Les Apple Watch compatibles avec l’application Signes Vitaux

L’application Signes Vitaux est disponible sur les Apple Watch grâce à watchOS 11. Elle est donc disponible non seulement sur la nouvelle Apple Watch Series 10, mais également sur plusieurs modèles précédents :

Cependant, en fonction des modèles, Signes Vitaux peut être plus limité. Ainsi, la mesure de la température n’est proposée que sur les Apple Watch Series 8, Series 9, Series 10, Ultra et Ultra 2.

Par ailleurs, la mesure de l’oxygène sanguin n’est pas disponible sur l’Apple Watch SE 2022.