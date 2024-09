Cette démission surprise pourrait finalement sortir Apple de la panade après un an de galère

Avec le départ du CEO de Masimo, Apple pourrait trouver plus facilement une résolution au conflit qui l’oppose depuis un an sur la mesure de la SpO2.

Il y a près d’un an, c’est un coup de massue qui s’est abattu sur Apple. La firme américaine a été contrainte par la justice de supprimer la fonctionnalité de mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) sur toutes ses montres vendues aux États-Unis. Une décision qui s’applique également sur la nouvelle Apple Watch Series 10.

À l’origine de ces déboires, on trouve la firme médicale américaine Masimo, détentrice du brevet protégeant la technologie de mesure de la SpO2 telle qu’elle est utilisée par Apple. Or, comme le rapporte le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On, un changement de taille chez Masimo pourrait rebattre les cartes.

En effet, on a appris la semaine dernière la démission surprise de Joe Kiani, fondateur et CEO de Masimo depuis 1989. Or, c’est lui qui avait mené de front la bataille judiciaire contre Apple, déclarant en décembre dernier : « Ce n’est pas une infraction accidentelle, c’est une saisie délibérée de notre propriété intellectuelle ».

Un départ qui pourrait soulager Apple

Selon Mark Gurman, le départ de Joe Kiani pourrait finalement ouvrir la porte à un retour de la mesure de SpO2 sur les Apple Watch :

Maintenant que Kiani est sorti de l’affaire, la situation a changé. Je ne pense pas qu’Apple voudra conclure un accord de licence, mais on peut imaginer un accord — financier ou non — qui permette aux deux parties d’abandonner leurs poursuites.

Selon Mark Gurman, qui se contente ici d’analyser la situation, il se pourrait qu’Apple cherche à trouver un accord avec Masimo alors que leur critique le plus véhément ne travaille plus pour la firme médicale. « Dans tous les cas, abandonner les poursuites sauverait aux deux parties du temps et de l’argent, et le conseil d’administration de Masimo sera déjà très occupé à gérer l’entreprise maintenant que Kiani est parti », suggère Mark Gurman.

Depuis l’abandon de la mesure de SpO2 sur les Apple Watch, Apple a été contraint de contourner cette mesure pour proposer des fonctions qui en ont traditionnellement besoin. C’est le cas notamment de la détection de l’apnée du sommeil. Cette détection utilise traditionnellement le taux d’oxygène sanguin pour vérifier si un utilisateur respire suffisamment bien la nuit. Or, avec la mise à jour vers watchOS 11, les Apple Watch 9, 10 et Ultra 2 se contentent de l’analyse des mouvements pour repérer les cas d’apnée nocturne.