Voici les trois solutions pour sauver l’Apple Watch maintenant que l’interdiction est confirmée

Joe Biden n'a pas mis de véto sur l'interdiction de vente des Apple Watch. Le constructeur américain a désormais trois solutions s'il souhaite à nouveau vendre sa génération actuelle de montres connectées.

C’était la dernière chance pour Apple. Afin de rétablir les ventes d’Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, suspendues depuis la semaine dernière, le constructeur américain comptait sur une décision du président Joe Biden afin de mettre un véto sur la décision de la commission américaine du commerce international (ITC) visant à interdire la vente d’Apple Watch aux États-Unis.

La Maison-Blanche avait jusqu’au 25 décembre pour prendre une telle décision et, comme le soulignent nos collègues de Numerama, l’attente a été vaine. Joe Biden n’a pas mis de véto sur la décision de l’ITC et les Apple Watch Series 9e et Ultra 2 sont bel et bien vouées à disparaître des rayons, du moins dans leur état actuel.

Pour rappel, la décision de l’ITC avait pour but de statuer sur un contentieux entre Apple et une autre entreprise californienne, Masimo. Le second accusait le premier d’avoir utilisé une technologie brevetée pour permettre la mesure de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) à l’aide de diodes rouges et d’un capteur optique, et ce sans payer de licence. L’ITC a donné raison à Masimo indiquant dès lors qu’Apple avait bel et bien enfreint la propriété intellectuelle du groupe de technologie médicale et que, dès lors, ses dernières Apple Watch Series 9 et Ultra 2 — l’Apple Watch SE 2022 ne permet pas de mesurer la SpO2 — n’avaient plus droit de cité aux États-Unis.

Un accord, l’arrêt de la mesure de SpO2 ou une nouvelle technologie

Si Apple souhaite à nouveau vendre ses deux montres aux États-Unis, plusieurs solutions s’offrent au constructeur. Il pourrait d’abord commencer par lancer des négociations avec Masimo afin de résoudre ce conflit par la voie financière, en payant une licence d’exploitation. Néanmoins, le patron de Masimo, Joe Kiani, a prévenu que, pour ce faire, Apple devrait commencer par présenter des excuses.

Une autre alternative pour Apple consisterait à produire des Apple Watch au design légèrement différent et qui ne seraient pas dotées de cette fonction d’analyse de la SpO2. Une simple modification logicielle ne serait cependant pas suffisante, puisque c’est un élément matériel qui est à la source du conflit entre les deux entreprises. Apple devrait donc relancer la production de montres, cette fois sans diodes rouges ni capteur optique d’oxygène sanguin.

Enfin, et c’est probablement la solution la plus compliquée à mettre en place, Apple pourrait développer une technologie concurrente de celle de Masimo pour mesurer l’oxygène dans le sang. Cette solution semble néanmoins peu viable pour les Apple Watch actuelles compte tenu de l’urgence de la situation. On imagine qu’Apple pourrait développer une telle solution pour ses prochaines montres, avec l’Apple Watch X, attendue pour septembre prochain, mais cela prendre sans doute des mois.

Rappelons que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 sont touchées uniquement aux États-Unis et que la France n’est pas concernée par cette décision. Reste que les États-Unis sont le premier marché d’Apple et, si la firme ne peut plus vendre de montres connectées outre-Atlantique, elle devra logiquement freiner des quatre fers sur ses prochains modèles dans le monde entier pour se conformer à cette décision judiciaire.