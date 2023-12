Coup dur pour Apple : ses montres sont officiellement interdites de vente aux États-Unis

Apple se retrouve au centre d'une tempête juridique : ses modèles phares, l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, viennent d'être frappés d'une interdiction de vente sur le sol américain. La plus grosse entreprise au monde n'a rien pu faire pour stopper cette interdiction.

L’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 sont désormais interdites de vente aux États-Unis. Ce coup dur pour Apple survient après une décision de la Commission du commerce international (ITC), faisant suite à une accusation de contrefaçon de brevet par Masimo, un fabricant de dispositifs médicaux. Au cœur de cette affaire : la technologie de mesure de l’oxygène sanguin intégrée dans ces montres. Apple, confronté à cette interdiction, a stoppé la vente et l’importation des modèles concernés le 21 décembre sur son site Internet et le 24 décembre dans les magasins américains.

Lutte contre l’interdiction

Face à cette interdiction, Apple n’est pas restée les bras croisés. Les ingénieurs de la société ont été mobilisés pour travailler d’arrache-pied dans l’espoir de modifier le logiciel des montres, une solution jugée insuffisante par Masimo qui insiste sur la nécessité de changer le matériel.

Apple a également tenté de retarder l’interdiction avec une motion, rejetée finalement, tandis que le gouvernement américain a choisi de ne pas intervenir, une décision contraire à celle prise par Barack Obama en 2013 dans un cas similaire impliquant Samsung.

Le jour même où l’interdiction est entrée en vigueur, Apple a déclaré qu’il prend « toutes les mesures » pour remettre les modèles interdits dans les rayons.

Nous sommes fortement en désaccord avec la décision de l’USITC et l’ordonnance d’exclusion qui en résulte, et prenons toutes les mesures pour restituer l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 aux clients aux États-Unis dès que possible — Déclaration auprès de The Verge

Jusqu’à épuisement des stocks

Alors que l’interdiction se profile, les conséquences financières et logistiques commencent à se dessiner. Selon Dan Ives de Wedbush Securities, l’interdiction pourrait coûter à Apple entre 300 et 400 millions de dollars rien que pour la période des fêtes.

Outre le manque à gagner pour Apple, les magasins tiers sont également touchés, se retrouvant incapables de reconstituer leurs stocks. Tous les regards sont désormais tournés vers la Douane américaine, qui doit se prononcer sur l’importation des appareils le 13 janvier 2024. Pendant ce temps, Apple a fait appel de la décision de l’ITC, un effort désespéré pour renverser une situation potentiellement désastreuse pour l’une de ses lignes de produits phares.