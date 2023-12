Pourquoi les nouvelles Apple Watch sont bannies des États-Unis

Suite à une décision de justice, Apple a été contraint d'arrêter la ventes des Apple Watch 9 et Apple Watch Ultra 2.

C’est un gros coup dur qui s’est abattu sur Apple cette semaine. À peine quelques mois après le lancement de ses Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, le constructeur se voit obligé d’arrêter la vente de ses deux dernières montres connectées aux États-Unis.

Il ne s’agit bien évidemment pas d’une décision du constructeur en lui-même, mais d’une obligation portée par l’ITC, la commission américaine en charge du commerce international (ITC). Fin octobre, l’organisation rendait son verdict dans un procès opposant Apple au groupe d’équipement médical Masimo, un des géants de la recherche médicale.

Le procès portait sur une utilisation, jugée frauduleuse par Masimo, de technologie pour le suivi de santé des utilisateurs. Finalement, l’ITC a donné raison au groupe médical, jugeant qu’Apple avait enfreint les brevets de Masimo. Concrètement, c’est la mesure du taux d’oxygène dans le sang (SpO2) par capteur optique avec émission de lumière rouge sur les Apple Watch qui est mise en cause.

Au moment de l’annonce de cette décision, Apple avait encore quelques recours, comme la possibilité de demander un véto de cette sanction au président américain Joe Biden ou un recours auprès du circuit fédéral américain des cours d’appel. Néanmoins, malgré ces possibilités, il semble qu’Apple a fini de se plier à la décision de l’ITC, comme le rapporte le site spécialisé 9to5Mac :

Dans une déclaration envoyée à 9to5Mac, Apple a annoncé qu’il arrêtera bientôt les ventes de ses Apple Watch haut de gamme aux États-Unis. L’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 ne seront plus disponibles à l’achat plus tard dans la semaine.

Des ventes stoppées à la veille de Noël

Concrètement, c’est à compter du 21 décembre à 21 heures que les ventes de ces deux montres connectées seront arrêtées outre-Atlantique. Les modèles ne seront par la suite plus disponibles en magasin dès le 24 décembre. Autant dire qu’il s’agit là d’un coup particulièrement dur pour le constructeur, compte tenu de l’importance capitale des fêtes de fin d’année pour les ventes de ses produits.

Il convient cependant de préciser que cet arrêt des ventes d’Apple Watch ne concerne que les États-Unis et pas la France, puisqu’aucune décision de justice similaire n’a été prise dans l’Hexagone.

Par ailleurs, Apple explique que les recours à cette décision de l’ITC sont toujours en cours et que la période de véto possible de l’administration Biden s’étend jusqu’au 25 décembre. « Apple prend des mesures préemptives afin d’appliquer la mesure si elle demeure », indique le constructeur. La firme tient cependant à rappeler qu’elle s’oppose « vigoureusement » à la décision de l’ITC et qu’elle prendra « toutes les mesures » pour permettre un retour de ses deux montres connectées sur le marché le plus rapidement possible.