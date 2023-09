Test de l’Apple Watch 9 : une montre lumineuse qui manque encore d’une étincelle

Dotée d'un processeur plus puissant, d'un nouveau geste de navigation et d'une nouvelle version de watchOS, l'Apple Watch Series 9 est la dernière montre connectée d'Apple. Voici son test complet.

À chaque automne sa nouvelle génération de montres connectées chez Apple. Les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ne sont pas les seuls nouveaux produits lancés par la marque américaine pour cette rentrée. Du côté des Apple Watch aussi, la firme a quelques nouveautés sous le bras, à commencer par son Apple Watch Series 9. Voici son test complet.

Apple Watch Series 9 Fiche technique

Modèle Apple Watch Series 9 Dimensions 45 mm x 38 mm x 10,7 mm Technologie Li-Ion Norme wifi Wi-Fi 4 (n) Définition de l'écran 484 x 396 pixels Dalle OLED Mémoire interne 64 Go Poids 38,7 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP6X Fiche produit

La montre de ce test a été achetée par la rédaction.

Apple Watch Series 9 Un design sans aucun chamboulement

Rien ne ressemble davantage à une Apple Watch qu’une autre Apple Watch. Il faut dire que, depuis la première version, en 2014, les nouveautés esthétiques et en termes de design ont été plutôt légères. On doit en fait le dernier changement de design à l’Apple Watch Series 7, lancée en 2021, qui inaugurait les écrans bord à bord sur les montres d’Apple. Un choix repris logiquement pour l’Apple Watch Series 8 de l’an dernier, mais également pour l’Apple Watch Series 9.

Du côté du format et du poids de la montre, Apple conserve son habitude de décliner l’Apple Watch Series 9 en deux tailles — 41 ou 45 mm — et deux matériaux — aluminium ou acier inoxydable. Logiquement, le poids et les dimensions vont alors varier en fonction du modèle choisi :

Apple Watch 41 mm aluminium : 41 x 35 x 10,7 mm, 32 grammes.

Apple Watch 45 mm aluminium : 45 x 38 x 10,7 mm, 39 grammes.

Apple Watch 41 mm acier : 41 x 35 x 10,7 mm, 42 grammes.

Apple Watch 45 mm acier : 45 x 38 x 10,7 mm, 52 grammes.

Outre le matériau du boîtier, une autre différence va se jouer entre le modèle aluminium et la version acier : la protection de l’écran. Il s’agit d’un écran en verre Ion-X pour la version aluminium et d’un écran en verre saphir pour le modèle acier.

Notons également que si Apple communique sur une montre au bilan carbone neutre avec son Apple Watch Series 9, il ne s’agit pas de toutes les versions. Seuls les modèles avec boîtier aluminium et les bracelets « Boucle Sport » peuvent prétendre à cette neutralité carbone. Difficile cependant d’en tenir rigueur à Apple tant les autres constructeurs sont loin derrière en matière de considérations écologiques.

De mon côté, j’ai eu l’occasion de tester deux modèles de l’Apple Watch Series 9 : une version aluminium 41 mm GPS en coloris minuit (noir) avec bracelet boucle sport et un modèle aluminium 45 mm 4G en coloris minuit (noir) avec le même bracelet.

Globalement, l’Apple Watch Series 9 adopte un design parfaitement identique à celui de la Series 8 de l’an dernier. On va retrouver une lunette rotative sur le côté droit, adossée au bouton latéral. L’écran est légèrement incurvé, un micro est positionné à droite et le haut-parleur est visible sur la tranche gauche.

Notons par ailleurs que l’Apple Watch Series 9 est résistance aux poussières — certifications IP6X — et qu’elle peut résister à une immersion à faible profondeur — certification 5 ATM. On pourra donc la porter sans peine sous la douche ou en nageant à la piscine, mais on évitera de l’utiliser pour plonger en profondeur.

Apple Watch Series 9 Un écran toujours plus lumineux

Sur l’écran non plus, Apple n’a pas réinventé la roue. Quelle que soit la diagonale choisie, Apple communique de nouveau sur une définition dite « retina ». En d’autres termes, l’écran propose une densité de 326 pixels par pouce. Bien évidemment, puisque la montre est déclinée en version 41 et en version 45 mm, on aura donc une définition et une diagonale différente selon le format de la montre :

Apple Watch Series 9 41 mm : 1,69 pouce, 352 x 430 pixels, 326 pixels par pouce.

Apple Watch Series 9 45 mm : 1,9 pouce, 396 x 484 pixels, 326 pixels par pouce.

Du côté de la technologie d’écran embarquée, on retrouve la même dalle Oled LTPO que l’an dernier. Pour rappel, cette technologie présente non seulement l’avantage de permettre un affichage des noirs très profond — puisque chaque pixel s’éteint alors — mais également un taux de rafraîchissement variable — pour avoir un affichage fluide à 60 Hz dans la plupart des usages, mais maîtriser l’autonomie avec un affichage à 1 Hz pour l’affichage always-on.

La principale nouveauté en termes d’affichage de l’Apple Watch Series 9 vient de sa luminosité. La montre est capable de monter jusqu’à 2000 cd/m², une valeur qui n’était jusqu’à présent atteinte que par les Apple Watch Ultra et Samsung Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic. Ces 2000 cd/m² ne sont désormais plus dépassés que par les 3000 cd/m² de l’écran de l’Apple Watch Ultra 2. Plus intéressant encore, la montre peut descendre jusqu’à une luminosité de 1 cd/m². Une basse luminosité qui s’avérera pratique pour éviter de vous éblouir en pleine nuit ou dans un endroit sombre. Notons par ailleurs que l’Apple Watch Series 9 profite, bien évidemment, d’un capteur de luminosité.

Concrètement, je dois bien admettre que la luminosité de 2000 cd/m² apporte un confort certain au quotidien. Non pas quand je suis à mon bureau ou dans le métro, pour consulter mes messages, mais durant des exercices sportifs en extérieur ou pour consulter ma montre en plein soleil. Plus besoin de plisser les yeux ou de faire pivoter le poignet pour lire ce qui est affiché à l’écran sans être gêné par les reflets d’un grand ciel bleu ou d’un soleil éclatant. C’est plus que bienvenu.

La montre propose par ailleurs un mode d’affichage always-on pour garder en permanence le cadran affiché à l’écran, dans une teinte plus sombre qui s’adapte en fonction du cadran affiché. On notera également la possibilité de désactiver complètement l’affichage de la montre — aussi bien le mode always-on que l’allumage en levant le poignet — automatiquement grâce au mode concentration sommeil configuré à heures fixes sur l’iPhone.

Du côté des cadrans, on en retrouve ici de très nombreux, dont les deux nouveautés : Snoopy et Palette. Comme toujours chez Apple, ces cadrans sont hautement personnalisables aussi bien en termes de complications proposées que de couleurs ou de style (analogique, numérique, avec des chiffres romains, de gros caractères, etc.). Les précédents cadrans d’Apple, comme Nike, Mickey Mouse ou Activité restent bien évidemment disponibles. En revanche, comme toujours chez Apple, impossible de télécharger des cadrans proposés par des développeurs tiers : contrairement à Wear OS, seul Apple peut développer des cadrans pour l’Apple Watch.

Apple Watch Series 9 watchOS10 et des fonctions exclusives à la Series 9

Du côté du logiciel, Apple n’a pas lésiné sur les nouveautés pour son Apple Watch Series 9. On peut en fait les décomposer en deux camps : celles qui sont liées à watchOS 10, et sont désormais disponibles également pour les précédentes montres connectées d’Apple, et celles liées à son processeur Apple S9, et sont donc uniquement disponibles sur l’Apple Watch Series 9 et la nouvelle Apple Watch Ultra 2.

Les nouveautés de watchOS 10

Annoncé au printemps et désormais disponibles pour les Apple Watch Series 4, 5, 6, 7, 8, Ultra, SE (2020) et SE (2022), watchOS 10 est la première grosse refonte de watchOS depuis des années. Cette refonte s’accompagne non seulement de quelques nouveautés en termes d’applications, mais également d’une nouvelle navigation sur la montre, notamment grâce à l’apparition de widgets. Concrètement, on a donc désormais la navigation suivante sur l’Apple Watch :

Glissement vers le haut : accès aux widgets « empilement intelligent » (smart stack)

Glissement vers le bas : accès aux notifications

Appui court sur la couronne : accès aux notifications

Appui long sur la couronne : accès à Siri

Double appui sur la couronne : accès au multitâche

Appui court sur le bouton latéral : accès au centre de contrôle

Appui long sur le bouton latéral : mise hors tension et appel d’urgence

Double appui sur le bouton latéral : accès à Apple Wallet

Dans l’ensemble, on a donc ici affaire à une interface assez proche de celle de watchOS 9, si ce n’est l’arrivée du défilement intelligent qui va permettre de vous suggérer des informations contextuelles en fonction de l’heure de la journée, de votre agenda ou d’autres critères. Un fonctionnement qui n’est pas nouveau du côté d’Apple, puisqu’il reprend le même fonctionnement que le widget de défilement intelligent sur iPhone.

Concrètement, les informations affichées peuvent aller d’un événement de votre agenda à vos cercles de forme ou la météo actuelle. Des informations que la montre considère comme importantes pour vous à un moment et dans un lieu donné. Le système n’est finalement pas sans rappeler celui des cartes widgets que l’on retrouve sur d’autres montres connectées, à droite ou à gauche du cadran principal. Notons également que ce défilement intelligent est accessible également depuis la couronne « digital crown » de l’Apple Watch Series 9.

Parmi les autres nouveautés de watchOS 10, on peut également citer des applications météo, bourse ou santé revues et corrigées, bien plus graphiques, de nouveaux cadrans, comme on l’a vu plus tôt, ou des fonctions liées au cyclisme ou à la randonnée. Apple mise également sur le bien-être et la santé mentale avec son application Pleine conscience. Celle-ci vous invite à enregistrer régulièrement votre état d’esprit avec des exercices de respiration et de réflexion.

Pour le reste, l’Apple Watch 9 reprend les mêmes fonctions que les modèles précédents, avec la possibilité de payer sans contact grâce au NFC et à Apple Pay, le haut-parleur et le microphone pour passer des appels en mode mains libres, la gestion des notifications directement sur la montre et, bien évidemment, le très grand nombre d’applications tierces proposées. C’est là l’un des principaux intérêts des Apple Watch, puisque watchOS permet d’installer de nombreuses applications connues et reconnues comme Strava, Spotify, Trainline, Citymapper, YouTube Music ou même Google Maps.

Cependant, rappelons que l’Apple Watch Series 9 ne sera compatible qu’avec un iPhone et que vous ne pourrez pas l’appairer à un smartphone Android.

Les nouveautés exclusives à l’Apple Watch Series 9

À côté des nouveautés liées à watchOS 10 et disponibles également sur les précédentes montres d’Apple, l’Apple Watch Series 9 propose également quelques fonctions exclusives, liées en fait à sa puce SiP Apple S9. Il faut dire que cette nouvelle puce est la première grosse refonte de processeur de l’Apple Watch depuis la Series 6 de 2020. Alors que les puces S6, S7 et S8 étaient basées sur le processeur A13 Bionic, l’Apple S9 est cette fois basée sur l’A15 Bionic.

Elle intègre ainsi un processeur avec 60 % plus de transistors que la génération précédente, mais également avec quatre cœurs dédiés à l’intelligence artificielle.

Concrètement, ces nouveautés matérielles vont permettre d’interagir davantage avec Siri, même sans connexion Internet. L’assistant vocal d’Apple pourra ainsi accéder, en local, à certaines informations. Par exemple, lorsque vous lui demandez « quelle est ma fréquence cardiaque », il va automatiquement ouvrir l’application Cœur. Lorsque vous demandez combien de pas ont été parcourus aujourd’hui, il va ouvrir l’application Santé. Lorsque vous lui demandez combien de temps vous avez dormi, il va ouvrir l’application Sommeil. À chaque fois, cela se fait discrètement, sans réponse via le haut-parleur. Un bon point, puisque ces données de santé peuvent être sensibles et vous ne souhaitez pas nécessairement que vos voisins en prennent connaissance. En revanche, il y a encore des ratés, puisque Siri ne peut pas donner votre poids ou votre saturation en oxygène sanguin.

Finalement, ces fonctions d’assistant vocal liées à votre santé vont surtout servir de raccourcis, puisqu’elles ne permettent que d’ouvrir l’application idoine sur votre montre connectée : Cœur pour la fréquence cardiaque, Sommeil pour le suivi de la nuit ou ou Santé pour le nombre de pas parcourus dans la journée.

L’Apple Watch Series 9 peut également vous aider à retrouver plus facilement votre iPhone grâce à sa nouvelle puce UWB de deuxième génération. Au-delà des fonctions pour faire sonner le smartphone ou le localiser sur une carte, cette fonction va vous guider et estimer la distance à laquelle vous vous trouvez de votre smartphone. Attention néanmoins, cette fonction n’est disponible qu’à condition que l’iPhone et l’Apple Watch soient dotés d’une puce UWB de 2e génération. À l’heure actuelle, ce n’est le cas que des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

Cette nouvelle puce UWB permet également d’interagir plus facilement avec un HomePod en ajoutant les contrôles de lecture de la musique en approchant le poignet de l’enceinte. Lorsqu’elle ne joue aucune musique, elle pourra vous suggérer des titres à lancer avec le même geste.

Enfin, la dernière nouveauté exclusive à l’Apple Watch Series 9, et non des moindres, est la nouvelle interaction « double tap » que j’ai eu l’occasion d’essayer grâce à mon collègue Nicolas Lellouche de Numerama. Là aussi, cette fonction est rendue possible par l’ajout d’un processeur plus puissant que les anciennes générations. Si les précédentes Apple Watch pouvaient utiliser le double pincement entre le pouce et l’index avec le mode « AssistiveTouch », dans les fonctions d’accessibilité, cette interaction était moins exigeante en termes de performances, comme nous l’a indiqué Apple.

Concrètement, ce geste permet d’appuyer automatiquement sur le bouton principal d’une application lorsqu’elle vous sollicite par une notification — décrocher lors d’un appel, arrêter une sonnerie dans un compte à rebours, etc. — simplement en pinçant deux fois entre le pouce et l’index. Dubitatif dans un premier temps, je dois bien avouer que j’ai trouvé cette fonction très pratique pour arrêter la sonnerie de la montre alors que le compte à rebours de cuisson des pâtes arrivait à son terme et que j’avais les mains prises par la préparation de la sauce. On s’y fait rapidement, mais il y a encore un côté un peu frustrant. La fonction n’est pas encore intégrée à des applications tierces ni aux applications Apple en dehors des alertes. Quelque part, c’est logique, puisque pour naviguer dans l’interface, vous avez de toute façon besoin que votre autre main soit libre. Reste à voir si les développeurs tiers vont parvenir à s’en emparer convenablement après son déploiement attendu courant octobre.

Apple Watch Series 9 Un suivi efficace du sport et de la santé

L’Apple Watch Series 9 propose, comme les précédentes versions, un suivi complet du sport et de la santé grâce à l’intégration de nombreux capteurs. On va ainsi retrouver un accéléromètre et un gyroscope pour le nombre de pas, une boussole et un suivi GPS pour s’orienter, un altimètre barométrique pour le dénivelé gravi, un oxymètre pour le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), un cardiofréquencemètre pour la fréquence cardiaque, un capteur de température pour le suivi du cycle menstruel et un électrocardiogramme.

Apple met par ailleurs l’accent sur la santé mentale avec watchOS 10, comme on l’a vu plus tôt. Il s’agit cependant ici davantage d’un journal à remplir régulièrement que de mesures physiques par un capteur. Néanmoins, la firme invite ses utilisateurs à faire des corrélations entre leurs différentes mesures de santé et les enregistrements de bien-être mental afin de s’épanouir davantage.

Précision du GPS de l’Apple Watch Series 9

Pour le suivi de géolocalisation, l’Apple Watch Series 9 profite de la même puce GNSS que les précédentes versions, à savoir une puce compatible avec les constellations GPS, Glonass, Galileo, QZSS et BeiDou. Notons néanmoins que, contrairement à l’Apple Watch Ultra de l’an dernier, compatible GPS L1+L5, l’Apple Watch Series 9 ne gère qu’une seule bande de fréquence GPS.

Pour évaluer la fiabilité du suivi GPS de la montre, je l’ai portée durant plusieurs sorties en course à pied et ai comparé le tracé et la distance mesurée avec ceux d’une montre sportive particulièrement fiable, la Garmin Forerunner 255.

Courses Référence Apple Watch Series 9 Écart Course 1 6,759 km 6,730 km -0,43 % Course 2 10,167 km 10,244 km +0,76 % Course 3 6,474 km 6,505 km +0,48 % Total 23,400 km 23,479 km +0,34 %

Dans l’ensemble, l’Apple Watch Series 9 parvient à des résultats très proches de ceux mesurés par la montre de Garmin, avec une marge d’erreur de moins de 0,5 % — à titre de comparaison, la Galaxy Watch 6 Classic a une marge d’erreur de 0,8 %. On peut constater cependant, sur les tracés ci-dessous, quelques approximations.

Tracé GPS de l'Apple Watch Series 9 Tracé GPS de référence

Tracé GPS de l'Apple Watch Series 9 Tracé GPS de référence

Alors que la Garmin Forerunner 255 parvient à bien me situer sur le trottoir ou pile sur les passages piétons, la montre d’Apple a tendance à être un peu plus vague dans le positionnement. Ça reste une montre au suivi efficace, mais qui n’arrive cependant pas au niveau de précision d’une montre de sport.

Précision de la fréquence cardiaque de l’Apple Watch Series 9

Rien de nouveau du côté du capteur de fréquence cardiaque pour l’Apple Watch Series 9. On retrouve ici le même cardiofréquencemètre de troisième génération que sur les Apple Watch 7 et 8 qui était déjà particulièrement efficace sur les précédents modèles.

Afin d’évaluer la précision du cardiofréquencemètre de la montre connectée, je l’ai portée à mon bras durant deux séances de course à pied avec, en parallèle, les mesures d’une ceinture abdominale de référence, la Garmin HRM-Pro. J’ai ensuite comparé les résultats obtenus par les deux dispositifs. Rappelons que, du fait de sa captation des signaux électriques du cœur et de son positionnement sur le thorax, les ceintures de fréquences cardiaques sont des instruments particulièrement fiables, bien plus précis que les montres au poignet.

Mesure de référence Apple Watch Series 9 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 168 bpm 168 bpm -0,31 % -0,11 % FC max 188 bpm 187 bpm

Sur la première séance ci-dessus, j’ai augmenté doucement l’intensité et la vitesse, avec une fréquence cardiaque sans grand changement. On peut voir que la montre Apple accuse un léger retard sur les variations par rapport à la mesure à la ceinture, mais que la courbe suit bien.

Mesure de référence Apple Watch Series 9 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 165 bpm 165 bpm -0,14 % -0,04 % FC max 194 bpm 192 bpm

La seconde sortie de course à pied était un exercice de fractionné, bien plus compliqué à suivre pour une montre connectée du fait des fortes variations de fréquence cardiaque. Pourtant, l’Apple Watch Series 9 s’en sort là aussi très bien. Le léger délai reste perceptible, mais la montre parvient à suivre aussi bien les pics que les planchers de fréquence cardiaque. Là aussi, c’est du très bon travail.

Apple Watch Series 9 Une autonomie qui dépasse largement les 18 heures annoncées

Comme à son habitude, Apple se refuse à communiquer sur la capacité de batterie de son Apple Watch Series 9 et se contente d’indiquer un vague « jusqu’à 18 heures d’autonomie » sans préciser sur quel modèle et dans quelles conditions. La firme précise cependant que sa montre peut fonctionner jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie.

De mon côté, j’ai eu l’occasion d’évaluer l’autonomie de l’Apple Watch Series 9 en version 41 mm et en version 45 mm, dans les mêmes conditions. Les deux montres étaient configurées avec affichage always-on et suivi du sommeil et j’ai couru 43 minutes avec chacune d’entre elles, en suivi GPS.

Pour l’Apple Watch 9 en version 41 mm, il aura fallu 28 heures et 10 minutes avant qu’elle passe de 100 à 10 % de batterie. Une autonomie convenable pour un petit modèle et qui dépasse largement les 18 heures promises par Apple. Pour la recharge de cette même montre en version 41 mm, comptez sur un peu plus d’une heure pour passer de 0 à 100 %.

Du côté du modèle 45 mm, avec des réglages identiques et un usage similaire, j’ai cette fois tenu 26 heures et 45 minutes. Étrangement, la taille de la montre ne semble donc pas influer sur son autonomie.

Apple Watch Series 9 Appel et communication

L’Apple Watch Series 9 reprend les mêmes caractéristiques en termes de connectivité que les précédents modèles, à l’exception de la puce UWB de deuxième génération que l’on a déjà abordée.

Elle profite ainsi d’une connectivité Bluetooth 5.3 pour la connexion au smartphone, du NFC pour le paiement sans contact via Apple Pay et du Wi-Fi 4 pour le téléchargement des applications ou des mises à jour. Le suivi GPS est bien évidemment de la partie avec un fix qui se fait particulièrement rapidement.

La montre est également déclinée en version 4G avec e-SIM. Pratique si jamais vous souhaitez utiliser l’Apple Watch Series 9 même sans avoir votre smartphone avec vous.

Enfin, on retrouve, comme d’habitude, la possibilité de passer des appels directement depuis son poignet, que ce soit en 4G ou en Bluetooth avec votre iPhone à proximité. Dans ce cadre, l’Apple Watch Series 9 s’en sort globalement bien. Dans un cadre relativement calme, comme une petite rue sans trop de passage, elle parviendra à bien capter votre voix et à vous faire entendre proprement de votre interlocuteur — même si les consonnes fortes, les fameuses plosives — ont tendance à pousser un peu trop d’air dans le micro. En revanche, la montre a un peu plus de mal dans un cadre très bruyant comme un grand boulevard très passant, et va avoir tendance à la fois à couper votre voix à cause d’une réduction de bruit trop poussée, ou à laisser passer la pollution sonore, quitte à rendre la conversation inaudible pour la personne au bout du fil.

Apple Watch Series 9 Prix et date de sortie

L’Apple Watch Series 9 est disponible depuis le 22 septembre 2023 en France. La montre est proposée en deux tailles, 41 ou 45 mm, deux finitions, aluminium et acier, et deux connexions : Bluetooth et GPS ou Bluetooth, GPS et 4G. Du côté des coloris, les modèles aluminium sont proposés en noir, doré, argent, rose et rouge. Les versions acier se déclinent quant à elle en noir, argent ou doré.

Bien évidemment, les tarifs de l’Apple Watch Series 9 vont varier en fonction de la connectivité, du format et de la finition choisie :

Apple Watch Series 9 aluminium 41 mm GPS : à partir de 499 euros.

Apple Watch Series 9 aluminium 41 mm GPS + 4G : à partir de 569 euros.

Apple Watch Series 9 aluminium 45 mm GPS : à partir de 479 euros.

Apple Watch Series 9 aluminium 45 mm GPS + 4G : à partir de 599 euros.

Apple Watch Series 9 acier inoxydable 41 mm GPS+ 4G : à partir de 799 euros.

Apple Watch Series 9 acier inoxydable 45 mm GPS + 4G : à partir de 849 euros.