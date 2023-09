Après un premier modèle lancé l'an dernier, Apple pourrait lancer une Apple Watch Ultra à l'automne 2023. À quelques jours de sa présentation officielle, on fait le point sur les rumeurs.

En 2022, Apple inaugurait une nouvelle gamme pour ses montres connectées. Après les Apple Watch Series et les modèles SE, le constructeur américain lançait l’Apple Watch Ultra, une montre connectée particulièrement haut de gamme, lancée à 999 euros et disponible uniquement en version 49 mm. Misant avant tout sur l’autonomie et les performances sportives, elle pourrait avoir droit à une successeuse dès cette année avec l’Apple Watch Ultra 2 — ou Apple Watch Ultra (2023).

D’ici la présentation de cette nouvelle montre connectée, dont l’annonce devrait avoir lieu mardi 12 septembre, on fait le point sur toutes les rumeurs à propos de l’Apple Watch Ultra 2.

Une deuxième Apple Watch Ultra prévue dès cette année

Le premier à avoir dégainé à propos de l’annonce d’une nouvelle Apple Watch Ultra n’est autre que le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg. Fin juin, il indiquait en effet, dans sa newsletter Power On qu’Apple annoncera à l’automne non seulement de nouveaux iPhone, mais également « deux modèles d’Apple Watch Series 9 et une version mise à jour de l’Ultra (les montres sont connues sous les noms de code N207, N208 et N210) ».

Durant l’été, de nouvelles informations ont pu suggérer qu’Apple préparerait bel et bien une nouvelle Apple Watch Ultra dès cette année.

Une Apple Watch Ultra 2 au design similaire

L’Apple Watch Ultra première du nom de distinguait de l’Apple Watch Series 8 par son format bien plus massif. Il faut dire que si la Series 8 était déclinée en version 41 et 45 mm, l’Apple Watch Ultra ne s’affichait qu’en version 49 mm. Outre son format bien plus large, la montre profitait également d’un second bouton physique baptisé « Action Button ». Le boîtier était par ailleurs conçu en titane avec du verre saphir pour la protection de l’écran, contre de l’aluminium ou de l’acier et du verre Ion-X ou du verre saphir pour l’Apple Watch Series 8.

C’est justement cet aspect baroudeur de l’Apple Watch Ultra de première génération et il semble probable que le constructeur persiste dans ce choix pour sa seconde génération. Cependant, l’Apple Watch Ultra 2 devrait apporter quelques modifications, notamment pour la conception du boîtier.

Mi-juillet, l’analyste Ming-Chi Kuo du cabinet TF International Securities révélait en effet qu’Apple aurait fait le choix de l’impression 3D pour certains éléments du boîtier en titane de sa nouvelle montre : « Apple adopte activement la technologie d’impression 3D et les parties mécaniques en titane de l’Apple Watch Ultra, prévue pour le second semestre 2023, seront réalisées en impression 3D ». Cette différence ne devrait rien changer pour les consommateurs, mais permettrait à Apple de réduire le coût de production de ses montres.

Une autre piste d’amélioration pour Apple pourrait être de proposer davantage de couleurs à sa prochaine montre. La première version n’était disponible qu’en version argentée, avec trois choix de bracelet par défaut. Si rien ne le suggère pour l’instant, on peut cependant espérer que l’Apple Watch Ultra 2 soit déclinée en plusieurs teintes, comme la Series 8, proposée en noir, doré, argent ou rouge.

Une nouvelle interface watchOS 10 sur l’Apple Watch Ultra de 2e génération

Comme tous les ans, et à chaque nouvelle génération de montre connectée, la nouvelle Apple Watch Ultra 2 devrait profiter d’une mise à jour majeure de watchOS, le système d’exploitation équipant les montres connectées d’Apple.

Cette année, c’est watchOS 10 qui débarquera sur les montres du constructeur, une version déjà présentée en grande partie à l’occasion de la conférence WWDC d’Apple, en juin dernier. Parmi les nouveautés présentées, le constructeur compte notamment sur l’intégration de cartes sur le cadran d’accueil. À l’instar des widgets sur iPhone, elles permettent de découvrir certaines informations en un clin d’œil et de les faire défiler rapidement. Cette « pile intelligente » s’actualisera par ailleurs en fonction de différents critères et de vos habitudes. Autre nouveauté, l’arrivée de nouvelles mesures d’entraînement pour les cyclistes avec, notamment, la gestion du seuil de puissance (FTP). Pour la randonnée également, watchOS 10 va intégrer un nouveau cadran boussole avec affichage de la topographie en 3 D. Une fonction qui pourrait s’avérer particulièrement utile pour la Watch Ultra 2 et son orientation vers les sports outdoor.

Au delà du logiciel, les composants aussi devraient être améliorés avec l’intégration d’une puce de nouvelle génération, intégrée aussi bien sur la Watch Ultra que sur la Watch Series 9. Pour rappel, chaque nouvelle génération d’Apple Watch apporte sa nouvelle puce et, après la puce Apple S8 de l’an dernier, on devrait logiquement avoir droit à une puce Apple S9 sur les nouvelles versions.

Cette puce serait toutefois particulière puisqu’à en croire les informations du journaliste Mark Gurman, Apple aurait adapté non pas un processeur de montre, mais bien un processeur de smartphones. L’Apple S9 serait en effet basé sur la puce Apple A15 Bionic des iPhone 13 et 13 Pro. De quoi permettre, en théorie, un gros gain en termes de performances, voire une meilleure efficacité énergétique. Pour rappel, cette puce bénéficiait d’un procédé de gravure en 5 nm.

Un écran toujours Oled pour l’Apple Watch Ultra 2

Depuis des mois, l’une des principales rumeurs au sujet des prochaines générations d’Apple Watch Ultra concerne leur technologie d’affichage. Alors que le premier modèle intégrait un écran Oled, Apple travaillerait dur pour intégrer un écran MicroLED sur ses futures Apple Watch Ultra.

C’est en fait l’analyste Jeff Pu qui est sorti du bois en janvier dernier, annonçant qu’Apple développerait une Apple Watch Ultra dotée d’un écran MicroLED avec une diagonale un peu plus grande, passant de 1,9 à 2,1 pouces. Pour rappel, la technologie microLED conserve les mêmes avantages que l’Oled, à savoir un taux de contraste infini et une large plage de couleurs, mais sans ses défauts. Les écrans peuvent ainsi atteindre des taux de luminosité encore plus élevés et une durée de vie bien plus longue, sans risque de marquage.

Finalement, si Apple semble bien travailler sur ce type de dalle en interne — notamment en se passant de Samsung — la technologie ne semble pour l’heure pas encore prête. Le site coréen The Elec, généralement très bien informé sur les lignes de production, indique en effet qu’Apple rencontre de gros souci et un taux bien trop élevé d’erreur sur la fabrication de ses dalles. De quoi repousser le lancement de ce type d’écran non pas à 2024, mais potentiellement pour l’Apple Watch Ultra de 2025.

D’ici là, pour l’Apple Watch Ultra 2 de 2023, on peut donc s’attendre à un écran similaire à celui de la première génération. Pour rappel, la montre avait quand même un écran d’excellente qualité, puisqu’il s’agissait du premier pour une montre connectée à pouvoir monter jusqu’à une luminosité de 2000 cd/m². Un taux de luminosité désormais atteint également par Samsung avec ses Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic.

Prix et date de sortie de l’Apple Watch Ultra 2023

Pour savoir quand sera annoncée l’Apple Watch Ultra de deuxième génération, il suffit de savoir quand seront annoncés les prochains iPhone 15. Depuis quelques années, Apple regroupe en effet l’annonce de ses montres avec celle de ses nouveaux smartphones.

Pour 2023, Apple a finalement annoncé, le 29 août dernier, la date de présentation de ses nouveaux produits. Il s’agira donc du mardi 12 septembre à 19 heures, heure de Paris. L’Apple Watch Ultra 2 devrait par la suite être disponible dans les semaines suivantes — l’an dernier, deux semaines avaient séparé l’annonce de l’Apple Watch Ultra de sa mise en vente.

Quant au tarif attendu pour cette nouvelle génération, aucune information n’a fuité jusqu’à présent. Le modèle de l’an dernier ayant été lancé à 999 euros, on peut cependant supposer, sans prendre trop de risque, que l’Apple Watch Ultra sera disponible à un prix similaire, voire un peu plus élevé. On ne serait pas surpris d’un prix dépassant cette fois les 1000 euros au lancement.

