Enfin une belle baisse de prix pour l’Apple Watch Ultra 2 grâce à cette offre Boulanger

Les montres connectées Apple ont de nombreux atouts, mais pour les plus sportifs, il vaut mieux se tourner vers l’Apple Watch Ultra 2. Elle est d’ailleurs en promotion à 699 euros, au lieu de 899 euros à son lancement.

L’Apple Watch Ultra 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’Apple Watch Ultra 2 reprend la philosophie de la première génération et reste destiné aux ultra-sportifs. Elle est dotée de fonctionnalités avancées et a fait des progrès par rapport à la première version, notamment au niveau de la luminosité. Ici, il est question de la version GPS qui coûte 200 euros de moins grâce à cette offre.

Ce qu’on apprécie de l’Apple Watch Ultra 2

La luminosité peut atteindre 3 000 cd/m², soit 1000 de plus que l’Ultra 1

64 Go de mémoire interne pour vos apps et vos cadrans

Utilisant d’un GPS double fréquence ultra précis

De base à 899 euros, l’Apple Watch Ultra 2 est aujourd’hui remisé à 699 euros chez Boulanger.

Une montre connectée imposante au poignet

Lors de la sortie de l’Apple Watch Ultra 2, les premières impressions laissaient perplexe puisqu’en apparence, la montre est quasiment similaire à l’Ultra 1. Il ne faut pas trop aimer la discrétion puisqu’elle est disponible dans une taille unique avec un boitier en titane de 49 mm. L’écran ne fait rien pour améliorer cet effet de grosseur avec un design carré épais de 1,44 cm.

Par contre une fois allumée, on voit tout de suite la différence. La dalle OLED LTPO affiche une définition de 410 x 502 pixels pour un affichage détaillé. D’autant que la luminosité à fait un bon de 1000 cd/m² en passant de 2 000 à 3 000 sur ce modèle. À titre de comparaison, des concurrentes comme la Garmin epix Pro s’arrêtent à 1000 cd/m².

Un processeur S9 qui fait toute la différence

La montre propose des fonctionnalités connectées plus que complètes. Bien sûr, vous avez la base, à savoir la possibilité de passer vos appels en mode main libre, ou de répondre à vos messages en utilisant l’écran tactile. D’ailleurs, ce modèle est GPS + Cellular, donc si vous mettez une carte SIM dans la montre, vous pouvez l’utiliser même quand votre iPhone n’est pas à proximité. Nous avons oublié de le préciser, mais il est préférable d’avoir un iPhone pour profiter de tout ce que l’Apple Watch 2 Ultra a à offrir.

Vous retrouvez une liste « classique » de capteurs sur la montre, à savoir un cardio­fréquence­mètre électrique, un capteur optique de fréquence cardiaque de 3ᵉ génération, un capteur de taux d’oxygène dans le sang (SpO2), un GNSS double fréquence (L1 et L5), un gyroscope et accéléromètre, un altimètre/profondimètre et un capteur de température.

La montre surveille donc vos journées et vos nuits (elle peut détecter si vous faites de l’apnée du sommeil) et vous fait régulièrement des rapports et vous donne des conseils pour améliorer votre santé. C’est dommage que pour le prix, Apple n’ait pas intégré de cartographie, la base sur une montre orientée sport. Quant à l’autonomie, si elle est supérieure à celle de la première Apple Watch Ultra, elle reste néanmoins en retrait : jusqu’à 36h en utilisation classique et seulement 17h en mode sport.

