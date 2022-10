Test de l’Apple Watch SE (2022) : tout ce qu’il faut au juste prix

Nous avons testé la montre d'entrée de gamme d'Apple, l'Apple Watch SE. Elle intègre le minimum de l'expérience Apple Watch en se délestant de quelques éléments (bordures, électrocardiogramme, écran always-on absent). Voici son test.

L’Apple Watch SE est la montre connectée entrée de gamme d’Apple renouvelée en 2022 après un premier modèle sorti en 2020. Elle sort en même temps que l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra et représente le ticket d’entrée dans les montres Apple pour tout possesseur d’iPhone.

Apple Watch SE (2022) Fiche technique

Modèle Apple Watch SE (2022) Taille d'écran 1.78 pouces Technologie OLED Définition de l'écran 448 x 368 pixels Format écran Rectangulaire Mémoire interne 32 Go Wi-Fi Wi-Fi 4 (n) Dimension 34 mm Poids 26.4 grammes Capteur de rythme cardique Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68 Prix 299 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’une montre prêtée par la marque.

Apple Watch SE (2022) Design

À l’instar de l’iPhone 14 qui ressemble à s’y méprendre à un iPhone 13, l’Apple Watch SE vous fera sans doute penser à l’une de ses prédécesseures. On pense par exemple à l’Apple Watch Series 4. C’est d’ailleurs bien normal, les gammes SE visent justement à recycler d’anciens design pour proposer une entrée de gamme.

Parmi les points qui diffèrent avec la toute nouvelle Apple Watch Series 8, l’écran est ce qui saute aux yeux immédiatement. Celui-ci n’est pas bord à bord ni incurvé en face. Au contraire, si vous choisissez un cadran coloré, vous vous rendrez bien vite compte qu’il affiche de larges bordures. Autre différence, vous n’aurez ici le droit qu’à un seul matériau, l’aluminium, là où la Watch 8 intègre une variante avec de l’acier inoxydable et un verre saphir.

Deux variantes de tailles pour quatre variantes de poids sont disponibles. Les voici :

40 mm x 34 mm x 10,7 mm 26,4 g (GPS) 27,8 g (GPS + Cellular)



44 mm x 38 mm x 10,7 mm 32,9 g (GPS) 33 g (GPS + Cellular)

Porter au quotidien l’Apple Watch SE m’a paru la chose la plus naturelle du monde. J’entends par là que la montre (dans la version 44 mm que nous avons testée) s’est intégrée parfaitement à mon poignet. Car oui, il y a des montres qu’on a hâte de retirer de temps à autre pour les recharger et il y a celle qu’on promène sans même y penser. Celle que nous testons ici appartient à la seconde catégorie. Pour terminer le tour du boitier carré, signalons la présence de la fameuse couronne rotative, en haut à droite ou en bas à gauche en fonction de comment vous portez la montre. Vous pouvez appuyer dessus ou la tourner. Elle est accompagnée d’un bouton à ses côtés. À l’opposé de ces deux boutons, on trouve les deux trappes à haut-parleur. Malgré le tarif moins élevé du modèle SE, aucune concession dommageable n’est à déplorer sur le design et le confort. Sur une montre à 300 euros, c’est le moins qu’on puisse attendre.

Arrêtons-nous tout de même un instant sur le bracelet en silicone livré avec la montre, la version Sport : je ne l’ai vraiment pas trouvé facile à enfiler, ce qui est tout de même un défaut important pour une montre qu’on doit recharger très régulièrement. En revanche, il remplit son office sur le volet sport en permettant à la montre de rester solidement attachée.

Pour terminer, la résistance à l’eau est bien de la partie, mais sans certification IP. Apple se contente de promettre une résistance jusqu’à 50 mètres de profondeur. Ça devrait aller.

Apple Watch SE (2022) Écran

L’écran de l’Apple Watch SE, malgré ses bordures plus présentes que sur l’Apple Watch Series 8, n’en reste pas moins somptueux. On se plaît à essayer la pléiade de cadrans à notre disposition qu’on peut télécharger à l’envi. Ajoutons que la densité de pixels, à moins de coller son nom au cadran, permet de rendre les pixels largement invisibles, même sur des éléments très fins comme l’aiguille du cadran mégalopole.

Dans le détail, il s’agit d’une dalle Oled LTPO. Deux tailles différentes sont proposées :

40 mm, 1,57 pouce, 326 ppp, 368 x 448 pixels, surface d’affichage de 977 mm² ;

44 mm, 1,78 pouce, 326 ppp, 324 x 394 pixels, surface d’affichage de 759 mm².

Apple promet une luminosité capable d’atteindre les 1000 cd/m². Disons simplement que la luminosité ne m’a jamais fait défaut avec cet appareil, y compris en plein soleil. Le capteur de luminosité est efficace et sait se faire discret une fois le soir venu.

On a donc deux tailles d’écrans différentes pour une même densité de pixels sur les deux tailles de boitier. Une belle idée qui évite de devoir ménager la chèvre et le chou au moment de l’achat.

Pour terminer sur la partie écran, ajoutons qu’il n’y a pas d’always-on display. Un détail esthétique qui pourra en refroidir plus d’un, en particulier celles et ceux qui ne supportent pas d’avoir un carré noir au poignet. En revanche, je tiens à signaler que le capteur de mouvement m’a semblé très réactif : je n’ai jamais eu à me reprendre à deux fois pour lire l’heure sur une dizaine de jours en sa compagnie.

Apple Watch SE (2022)

Là où l’Apple Watch SE brille particulièrement, c’est quand elle joue la montre intelligente. On est clairement sur une référence en la matière grâce à watchOS 9. Dès l’installation, la montre vient puiser dans toutes les applications installées sur l’iPhone, il n’y a aucun compte à rentrer à nouveau, aucune autorisation à cocher, rien. Un de ses plus gros défauts découle de cette grande force : vous ne pouvez pas, pour rappel, utiliser l’Apple Watch avec un autre téléphone qu’un iPhone.

Si votre choix de téléphone est sûr, alors l’Apple Watch SE, comme toutes les Apple Watch avant elle, elle saura parfaitement compléter l’expérience de l’iPhone. Répondre à des SMS en parlant dans sa montre, gérer la musique (y compris son volume) depuis son poignet sans embarquer son téléphone partout dans l’appartement, recevoir quelques notifications sans nécessiter de sortir son smartphone à chaque fois. Bref, l’Apple Watch remplit haut la main son contrat d’assistante du quotidien.

Un aspect que je trouve particulièrement intéressant, c’est la possibilité de lancer une application sur la montre, comme un itinéraire sur Plans par exemple, puis s’apercevoir que son iPhone a lancé lui-même l’application afin de se synchroniser avec la montre. Une petite attention qui montre la perméabilité des deux appareils l’un avec l’autre et qui favorise l’impression de confort général.

La navigation sur cette montre passe par trois types d’interactions, appui sur la couronne, sur le bouton ou sur l’écran. Voici ce que cela donne dans le détail :

Appui simple sur la couronne : ouverture de la liste des applications ;

: ouverture de la liste des applications ; Double appui : retour à la dernière application ouverte ;

Appui prolongé : lancement de Siri ;

Appui simple sur le bouton : ouverture du multitâche ;

: ouverture du multitâche ; Appui prolongé : menu de SOS ;

Double appui : ouverture d’Apple Pay ;

Swipe depuis le haut de l’écran : dernières notifications ;

Swipe depuis le bas : volet des raccourcis ;

Swipe à gauche ou à droite : changement de cadran ;

Appui prolongé sur le cadran : menu des cadrans.

À noter que, dans l’application Activité, un swipe depuis la gauche permet d’ouvrir un menu de contrôle de la course permettant de la mettre en pause ou d’y mettre fin.

Vous l’aurez compris, c’est toute une palette d’actions qui s’offrent à vous. S’il faut un peu de temps pour s’y habituer dans un premier temps, une fois la bête prise en main, la richesse du dispositif reste davantage en bouche que la confusion des premiers temps. Mention spéciale à la couronne que j’ai trouvé personnellement très pratique et fort agréable. Le petit retour haptique permet d’être précis et je n’ai jamais trouvé d’élément plus à propos pour faire varier finement le volume de la musique sur un appareil. En pleine course, cela a en plus le mérite de ne nécessiter aucune réflexion ni recherche.

Performances

L’Apple Watch SE est 98 % du temps d’une fluidité exemplaire. Comprenez bien, les animations réagissent au doigt et à l’œil comme il m’a rarement été donné de voir sur une montre. En revanche, on peut déplorer quelques temps de chargement ici ou là et de sévères ralentissements sur certains cadrans avec de grosses animations. Astronomie en est un bon exemple.

Pour animer tout cela, l’Apple Watch SE s’appuie sur une puce SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits censée être 20 % plus rapide que la génération précédente. Il faut dire que, contrairement à la première génération de Watch SE, ce nouveau modèle intègre la même puce que la génération actuelle de montres, à savoir les Apple Watch Series 8 et Ultra.

La puce S8 est aidée d’une puce W3. La principale différence avec les autres Apple Watch se situe dans l’absence de puce U1, ce qui ferme donc la voie à toutes les options de localisation de l’ultra wideband. Cela ne vous empêchera cependant pas d’utiliser Localiser. Notons aussi la présence de 32 Go de stockage qui permettent de télécharger applications et playlists comme on le souhaite.

Apple Watch SE (2022) Fonctionnalités de santé

Qui dit Apple Watch dit nécessairement la quête de complétion des trois anneaux. Si vous ne savez pas ce que c’est, il s’agit tout simplement de trois objectifs que l’Apple Watch vous fixe la première fois que vous la portez — modifiable plus tard, bien sûr — portant sur votre nombre de calories brûlées dans la journée, le temps d’activité et votre capacité à rester debout. Je trouve cette approche beaucoup plus maligne qu’une Galaxy Watch 5 Pro qui va m’interrompre toutes les heures pour me dire de me lever de ma chaise. On est davantage dans la stratégie de la carotte (voir ses trois cercles remplis) que dans le petit coup de bâton dans les côtes pour te dire « allez feignasse ».

Pour aller plus dans le détail, l’Apple Watch SE intègre le capteur de fréquence cardiaque de 2e génération d’Apple — le même que sur la Watch Series 6. C’est une différence notable avec les Apple Watch Series 8 et Ultra qui intègrent le capteur de 3e génération. Autant le dire d’entrée de jeu, pour un coureur amateur comme moi, qui se motive une à deux fois par semaine pour des distances relativement courtes (4 à 8 km en moyenne), il m’a paru amplement suffisant et surtout d’une précision chirurgicale. Comparé avec la ceinture cardiaque Garmin HRM-PRO, on se retrouve avec bien peu de différence, le tout sur une course 50 minutes.

HRM-Pro Apple Watch SE Moyenne 167 167 Max 193 192

L’écart moyen est très faible également, de l’ordre de 0 %, que ce soit au début ou à la fin de la course. Certes, en pratique, la montre va parfois être un peu à la traine, ici ou là, mais dans l’ensemble vous aurez une idée très proche de votre fréquence cardiaque durant l’effort.

Écart moyen Écart moyen après 10 minutes 0,0014% 0,029%

Suivi GPS de l’Apple Watch SE

Le suivi GPS sur l’Apple Watch SE est du même acabit, c’est-à-dire tout bonnement excellent. Au vu des cartes, le suivi est même plus précis que celui de l’iPhone 14 avec qui je suis sorti courir. Sur la totalité de ma sortie d’un peu plus de 6 km, la montre a enregistré une distance de 6,18 km contre 6,34 km pour le téléphone. La montre affiche 0,16 km de différence, soit près de 2 %.

Nous étions tentés de dire qu’il s’agissait d’une différence importante, mais, en examinant la qualité du suivi GPS, on remarque bien vite que la montre semble proposer un suivi plus rigoureux et donc un tracé moins marqué par des zigzags permanents. Jugez plutôt avec les deux cartes ci-dessous (l’iPhone est en orange, la montre en bleu) :

À l’arrivée, l’Apple Watch SE s’avère donc une très solide montre de sport avec un suivi GPS efficace (surtout pour du mono bande L1), mais surtout un suivi de la fréquence cardiaque irréprochable, pas loin d’être aussi précis qu’une ceinture cardiaque. Pour une montre à 300 euros, c’est une très belle performance.

Les autres fonctionnalités de santé

La montre connectée d’Apple intègre bien d’autres fonctionnalités de santé. On retrouve par exemple une boussole, un altimètre, un accéléromètre, un gyroscope. Citons également une application de suivi du cycle menstruel.

Le suivi du sommeil est bien fourni, mais j’ai trouvé la lisibilité des données un peu en deçà de ce qui se fait ailleurs à cause de graphiques plus jolis qu’informatifs.

Apple Watch SE (2022) Autonomie

L’Apple Watch SE me faisait peur. Car bien souvent, les montres dites intelligentes, capables de lancer énormément d’applications, sont absolument nulles en autonomie. J’ai finalement été agréablement surpris. J’ai à deux reprises pu tenir deux jours consécutifs sans aucun problème, voir aller chercher deux jours et quelques.

Pour exemple, un soir, en allant me coucher après une journée démarrée à 100 %, avec une course de 45 min avec GPS activé, j’ai constaté que la montre avait encore 67 % d’autonomie, largement de quoi tenir la nuit et mesurer mon sommeil, mais aussi de quoi enchaîner sur la journée suivante.

La recharge passe par un chargeur propriétaire magnétique somme toute assez classique. Elle n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil Qi. Comptez une bonne heure pour la charge.

Apple Watch SE (2022) Réseaux et communications

Les haut-parleurs de l’Apple Watch SE permettent de passer des appels et d’écouter de la musique.

Une variante de la montre propose une connectivité 4G en plus du Wi-Fi 2,4 GHz (le 5 GHz est réservé aux modèles plus chers). En revanche, vous devrez vous tournez obligatoirement vers l’un des deux opérateurs qui prennent en charge l’eSIM en France pour montre connectée : Orange ou SFR. La montre passe par du Bluetooth 5.3 pour se connecter au téléphone ou à des écouteurs sans fils, mais elle peut aussi passer par le Wi-Fi pour télécharger des morceaux.

Apple Watch SE (2022) Prix et date de sortie

L’Apple Watch SE 40 mm coûte 300 euros en version Wi-Fi et 350 euros en version 4G. Pour l’Apple Watch SE 44 mm, comptez 339 euros pour le modèle Wi-Fi et 389 euros en 4 G.