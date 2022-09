watchOS 9 sur Apple Watch : tout savoir avant de l’installer

La nouvelle version de watchOS arrive, voici tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle mise à jour de l'Apple Watch.

Annoncée à la WWDC 2022 en juin dernier, la mise à jour vers watchOS 9 arrive sur l’Apple Watch. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette mise à jour. Évidemment, on vous conseille vivement d’effectuer la mise à jour, ne serait-ce que pour la sécurité de votre montre connectée.

À quelle heure et à quelle date faire la mise à jour ?

Comme précisé lors de la conférence de juin dernier, la mise à jour vers watchOS 9 est attendue en même temps qu’iOS 16, le lundi 12 septembre 2022. Traditionnellement, les mises à jour des produits Apple sont disponibles à 19 heures, heure de Paris.

Attention néanmoins : les serveurs sont souvent saturés à l’heure pile de la mise à jour. Si vous rencontrez des difficultés ou des lenteurs pour télécharger votre mise à jour, nous vous conseillons de réessayer ultérieurement.

Quelles Apple Watch sont compatibles avec watchOS 9 ?

Voici la liste des Apple Watch compatibles avec watchOS 9 :

Notez par ailleurs que pour que cette version fonctionne, vous aurez besoin d’un iPhone 8 (ou un modèle ultérieur) tournant sous iOS 16 (ou plus).

Comment installer watchOS 9 ?

Pour installer watchOS 9, il existe deux solutions : soit depuis un iPhone, soit directement depuis l’Apple Watch. Quoi qu’il en soit, un iPhone sera tout de même nécessaire lors de la manipulation.

Le plus simple est de lancer l’application Watch sur votre iPhone, puis de choisir « Mise à jour logicielle » depuis la section « Général ». Lorsqu’une mise à jour est disponible, vous pourrez voir l’option « Télécharger et installer ».

En cas de difficulté, rendez-vous sur notre dossier dédié à la mise à jour de watchOS sur une Apple Watch.

Quelles sont les nouveautés de watchOS 9 ?

Le mode économie d’énergie

L’une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs d’Apple Watch est le mode économie d’énergie. Celui-ci devrait permettre de prolonger considérablement l’autonomie des montres connectées d’Apple. Dévoilé en même temps que les Apple Watch Series 8, Ultra et SE (2022), ce nouveau mode va permettre de conserver les principales fonctions de la montre (décompte du nombre de pas, enregistrement manuel des activités ou détection des chutes).

Néanmoins, afin de prolonger l’autonomie de 24 à 36 heures (36 à 60 heures sur le modèle Ultra), ce mode de watchOS 9 va supprimer la détection automatique des activités, le suivi en continu de la fréquence cardiaque ou l’écran always on. Attention néanmoins, les Apple Watch Series 4 et SE ne profiteront pas de tous les bénéfices de ce nouveau mode, les deux montres ne profitant pas, par défaut, d’un écran capable de rester allumé en permanence.

Le suivi du sommeil complet

Le suivi du sommeil de l’Apple Watch était plutôt succinct. Avec watchOS 9, la montre connectée d’Apple gagne en utilité grâce à de nouvelles informations, et notamment un suivi des cycles de sommeil (éveil, paradoxal, sommeil profond, etc.).

Depuis l’application Santé, vous retrouverez ainsi de nombreuses données de santé concernant vos nuits.

Rappels de traitements

Grâce à l’application Traitements, vous pouvez garder un œil sur votre prise de médicaments, vitamines ou compléments alimentaires directement depuis votre poignet.

Pilule contraceptive, antidépresseur, traitement cardio-vasculaire ? Ne ratez plus jamais vos traitements à prendre à heures fixes.

Des données plus précises

Compter le nombre de pas que vous faites grâce à nos balancements de bras est peu précis. Apple a donc amélioré ses mesures en ajoutant une bonne dose de machine learning à watchOS 9 afin de mieux comprendre les oscillations verticales du bras, mais aussi les rotations du torse.

Dans l’ensemble, les données sont d’ailleurs plus techniques lors d’un exercice, en affichant par exemple la longueur d’une foulée, le temps de contact au sol, etc.

Les zones de fréquence cardiaque

Pour évaluer l’intensité de vos efforts et améliorer vos performances, il est important de connaître vos zones de fréquence cardiaque. En les travaillant, vous maximiserez vos résultats.

Avec watchOS 9, vous pourrez calculer automatiquement vos différentes zones de fréquence cardiaque à l’aide de vos données de santé ou les rentrer manuellement. Ensuite, elles resteront accessibles d’un coup d’œil lors de vos entrainements.

Les notifications mieux gérées

Les notifications savent désormais se faire plus discrètes et apparaissent sous forme d’un simple bandeau si vous utilisez déjà votre Apple Watch. De plus, les cartes des notifications peuvent se superposer.

De nouvelles watch faces

Comme toujours, cette mise à jour de watchOS s’accompagne de nouvelles watch faces. Quatre nouveaux cadrans sont donc disponibles :

Un globe terrestre affichant l’éclairage du soleil en temps réel ;

Un calendrier lunaire ;

Play Time (des chiffres animés) ;

Metropolitan : une police d’écriture qui réagit aux mouvements de la Digital Crown.

